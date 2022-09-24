DTM Red Bull Ring: Rast son saniyede pole pozisyonuna ulaştı
Audi sürücüsü Rene Rast son saniyede pole pozisyonunu Nick Cassidy'den çalmayı başardı, ancak cezası nedeniyle mücadeleye dördüncü sıradan başlayacak.
Red Bull sürücüleri Cassidy ve Felipe Fraga, takımın kendi evinde pole pozisyonunun en büyük adayları olarak görünmekteydi, zaten 20 dakikalık seansın büyük bölümü bu ikiliden birisinin liderliğiyle geçti.
Seansın orta noktası geride kalırken liderlik 1.28.109'luk derecesiyle Fraga'ya aitti, takım arkadaşı Cassidy ise pitteydi.
Ancak bitime dakikalar kala ilk kez piste çıkan Cassidy hızlıca lastikleri ısıttı ve 1.27.884 gibi iyi bir dereceyle liderliğe yükseldi.
Cassidy sonraki turunda derecesini 0.050 saniye daha geliştirmesinin ardından son hakkını kullanmamayı tercih etti ve sürenin bitmesine 30 saniye kala pite girdi.
Bu, en dişli rakibi Rast için büyük bir fırsattı, o da bunu değerlendirdi ve 1.27.698'lik derecesiyle pole pozisyonunun sahibi oldu.
Her ne kadar pole sahibine verilen 3 puan kendisinde kalsa da, Spa'da Cassidy ile çarpışmasından ötürü aldığı cezayı çekmeyen ve bu nedenle üç sıra grid cezası alan Rast, yarın mücadeleye dördüncü başlayacak -bu da geçen ay Belçika'da kariyerinin ilk zaferine ulaşan Cassidy'nin ilk sıraya yükseldiği anlamına geliyor
Team Rosberg sürücüsü Nico Muller son dakikalarda elde ettiği 1.27.959'luk derecesiyle üçüncü, Ricardo Feller ise çok az farkla dördüncü oldu. Son turlara doğru tempo kaybeden Fraga beşinci, Brezilyalı sürücünün sadece 0.002 saniye gerisinde kalan Mirko Bortolotti ise altıncı sırada.
Bortolotti'nin altıncılığı epey kritik, nitekim BMW'nin pek iyi olmadığı seansta şampiyona lideri Sheldon van der Linde ancak 17. olabildi.
Yedinci sırada Arjun Maini, sekizinci sırada Lucas Auer yer aldı. İlk 10 sırayı ise son şampiyon Maximilian Gotz ile Maro Engel tamamlıyor.
Bu hafta sonu Esteban Muth'un yerine piste çıkan BMW sürücüsü Leon Kohler ise çok iyi bir gün geçirdi. BMW'nin tökezlediği seansı 12. tamamlayan Kohler, van der Linde, Marco Wittmann ve Philipp Eng gibi isimlerin önünde en iyi BMW oldu.
Porsche de aynı şekilde zayıf bir günü geride bıraktı, en iyi Porsche 13. sıradaki Thomas Preining olabildi.
DTM Red Bull Ring - Sıralama sonuçları
|Cla
|Nº
|Driver
|Car / Engine
|Time
|Gap
|1
|33
|René Rast
|Audi
|1'27.698
|2
|37
|Nick Cassidy
|Ferrari
|1'27.800
|0.102
|3
|51
|Nico Müller
|Audi
|1'27.959
|0.261
|4
|7
|Ricardo Feller
|Audi
|1'28.018
|0.320
|5
|74
|Felipe Fraga
|Ferrari
|1'28.056
|0.358
|6
|63
|Mirko Bortolotti
|Lamborghini
|1'28.058
|0.360
|7
|36
|Arjun Maini
|Mercedes
|1'28.175
|0.477
|8
|22
|Lucas Auer
|Mercedes
|1'28.239
|0.541
|9
|1
|Maximilian Götz
|Mercedes
|1'28.265
|0.567
|10
|88
|Maro Engel
|Mercedes
|1'28.290
|0.592
|11
|4
|Luca Stolz
|Mercedes
|1'28.363
|0.665
|12
|10
|Leon Köhler
|BMW
|1'28.385
|0.687
|13
|24
|Thomas Preining
|Porsche
|1'28.393
|0.695
|14
|3
|Kelvin van der Linde
|Audi
|1'28.422
|0.724
|15
|19
|Rolf Ineichen
|Lamborghini
|1'28.434
|0.736
|16
|85
|Clemens Schmid
|Lamborghini
|1'28.442
|0.744
|17
|31
|Sheldon van der Linde
|BMW
|1'28.492
|0.794
|18
|94
|Dennis Olsen
|Porsche
|1'28.533
|0.835
|19
|11
|Marco Wittmann
|BMW
|1'28.550
|0.852
|20
|92
|Laurens Vanthoor
|Porsche
|1'28.553
|0.855
|21
|18
|Maximilian Buhk
|Mercedes
|1'28.570
|0.872
|22
|55
|Mikaël Grenier
|Mercedes
|1'28.574
|0.876
|23
|27
|David Schumacher
|Mercedes
|1'28.628
|0.930
|24
|25
|Philipp Eng
|BMW
|1'28.767
|1.069
|25
|12
|Dev Gore
|Audi
|1'28.837
|1.139
|26
|66
|Marius Zug
|Audi
|1'28.920
|1.222
|27
|6
|Alessio Deledda
|Lamborghini
|1'28.952
|1.254
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