DTM Red Bull Ring: Rast son saniyede pole pozisyonuna ulaştı

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Red Bull sürücüleri Cassidy ve Felipe Fraga, takımın kendi evinde pole pozisyonunun en büyük adayları olarak görünmekteydi, zaten 20 dakikalık seansın büyük bölümü bu ikiliden birisinin liderliğiyle geçti.

Seansın orta noktası geride kalırken liderlik 1.28.109'luk derecesiyle Fraga'ya aitti, takım arkadaşı Cassidy ise pitteydi.

Ancak bitime dakikalar kala ilk kez piste çıkan Cassidy hızlıca lastikleri ısıttı ve 1.27.884 gibi iyi bir dereceyle liderliğe yükseldi.

Cassidy sonraki turunda derecesini 0.050 saniye daha geliştirmesinin ardından son hakkını kullanmamayı tercih etti ve sürenin bitmesine 30 saniye kala pite girdi.

Bu, en dişli rakibi Rast için büyük bir fırsattı, o da bunu değerlendirdi ve 1.27.698'lik derecesiyle pole pozisyonunun sahibi oldu.

Her ne kadar pole sahibine verilen 3 puan kendisinde kalsa da, Spa'da Cassidy ile çarpışmasından ötürü aldığı cezayı çekmeyen ve bu nedenle üç sıra grid cezası alan Rast, yarın mücadeleye dördüncü başlayacak -bu da geçen ay Belçika'da kariyerinin ilk zaferine ulaşan Cassidy'nin ilk sıraya yükseldiği anlamına geliyor

Team Rosberg sürücüsü Nico Muller son dakikalarda elde ettiği 1.27.959'luk derecesiyle üçüncü, Ricardo Feller ise çok az farkla dördüncü oldu. Son turlara doğru tempo kaybeden Fraga beşinci, Brezilyalı sürücünün sadece 0.002 saniye gerisinde kalan Mirko Bortolotti ise altıncı sırada.

Bortolotti'nin altıncılığı epey kritik, nitekim BMW'nin pek iyi olmadığı seansta şampiyona lideri Sheldon van der Linde ancak 17. olabildi.

Yedinci sırada Arjun Maini, sekizinci sırada Lucas Auer yer aldı. İlk 10 sırayı ise son şampiyon Maximilian Gotz ile Maro Engel tamamlıyor.

Bu hafta sonu Esteban Muth'un yerine piste çıkan BMW sürücüsü Leon Kohler ise çok iyi bir gün geçirdi. BMW'nin tökezlediği seansı 12. tamamlayan Kohler, van der Linde, Marco Wittmann ve Philipp Eng gibi isimlerin önünde en iyi BMW oldu.

Porsche de aynı şekilde zayıf bir günü geride bıraktı, en iyi Porsche 13. sıradaki Thomas Preining olabildi.

DTM Red Bull Ring - Sıralama sonuçları

Cla Nº Driver Car / Engine Time Gap 1 33 René Rast Audi 1'27.698 2 37 Nick Cassidy Ferrari 1'27.800 0.102 3 51 Nico Müller Audi 1'27.959 0.261 4 7 Ricardo Feller Audi 1'28.018 0.320 5 74 Felipe Fraga Ferrari 1'28.056 0.358 6 63 Mirko Bortolotti Lamborghini 1'28.058 0.360 7 36 Arjun Maini Mercedes 1'28.175 0.477 8 22 Lucas Auer Mercedes 1'28.239 0.541 9 1 Maximilian Götz Mercedes 1'28.265 0.567 10 88 Maro Engel Mercedes 1'28.290 0.592 11 4 Luca Stolz Mercedes 1'28.363 0.665 12 10 Leon Köhler BMW 1'28.385 0.687 13 24 Thomas Preining Porsche 1'28.393 0.695 14 3 Kelvin van der Linde Audi 1'28.422 0.724 15 19 Rolf Ineichen Lamborghini 1'28.434 0.736 16 85 Clemens Schmid Lamborghini 1'28.442 0.744 17 31 Sheldon van der Linde BMW 1'28.492 0.794 18 94 Dennis Olsen Porsche 1'28.533 0.835 19 11 Marco Wittmann BMW 1'28.550 0.852 20 92 Laurens Vanthoor Porsche 1'28.553 0.855 21 18 Maximilian Buhk Mercedes 1'28.570 0.872 22 55 Mikaël Grenier Mercedes 1'28.574 0.876 23 27 David Schumacher Mercedes 1'28.628 0.930 24 25 Philipp Eng BMW 1'28.767 1.069 25 12 Dev Gore Audi 1'28.837 1.139 26 66 Marius Zug Audi 1'28.920 1.222 27 6 Alessio Deledda Lamborghini 1'28.952 1.254