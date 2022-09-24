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DTM / Red Bull Ring Sıralama turları raporu

DTM Red Bull Ring: Rast son saniyede pole pozisyonuna ulaştı

Audi sürücüsü Rene Rast son saniyede pole pozisyonunu Nick Cassidy'den çalmayı başardı, ancak cezası nedeniyle mücadeleye dördüncü sıradan başlayacak.

Rachit Thukral
Ekleyen:
Çeviren:
Altay Gök
DTM Red Bull Ring: Rast son saniyede pole pozisyonuna ulaştı
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Red Bull sürücüleri Cassidy ve Felipe Fraga, takımın kendi evinde pole pozisyonunun en büyük adayları olarak görünmekteydi, zaten 20 dakikalık seansın büyük bölümü bu ikiliden birisinin liderliğiyle geçti.

Seansın orta noktası geride kalırken liderlik 1.28.109'luk derecesiyle Fraga'ya aitti, takım arkadaşı Cassidy ise pitteydi.

Ancak bitime dakikalar kala ilk kez piste çıkan Cassidy hızlıca lastikleri ısıttı ve 1.27.884 gibi iyi bir dereceyle liderliğe yükseldi.

Cassidy sonraki turunda derecesini 0.050 saniye daha geliştirmesinin ardından son hakkını kullanmamayı tercih etti ve sürenin bitmesine 30 saniye kala pite girdi.

Bu, en dişli rakibi Rast için büyük bir fırsattı, o da bunu değerlendirdi ve 1.27.698'lik derecesiyle pole pozisyonunun sahibi oldu.

Her ne kadar pole sahibine verilen 3 puan kendisinde kalsa da, Spa'da Cassidy ile çarpışmasından ötürü aldığı cezayı çekmeyen ve bu nedenle üç sıra grid cezası alan Rast, yarın mücadeleye dördüncü başlayacak -bu da geçen ay Belçika'da kariyerinin ilk zaferine ulaşan Cassidy'nin ilk sıraya yükseldiği anlamına geliyor

Team Rosberg sürücüsü Nico Muller son dakikalarda elde ettiği 1.27.959'luk derecesiyle üçüncü, Ricardo Feller ise çok az farkla dördüncü oldu. Son turlara doğru tempo kaybeden Fraga beşinci, Brezilyalı sürücünün sadece 0.002 saniye gerisinde kalan Mirko Bortolotti ise altıncı sırada.

Bortolotti'nin altıncılığı epey kritik, nitekim BMW'nin pek iyi olmadığı seansta şampiyona lideri Sheldon van der Linde ancak 17. olabildi.

Yedinci sırada Arjun Maini, sekizinci sırada Lucas Auer yer aldı. İlk 10 sırayı ise son şampiyon Maximilian Gotz ile Maro Engel tamamlıyor.

Bu hafta sonu Esteban Muth'un yerine piste çıkan BMW sürücüsü Leon Kohler ise çok iyi bir gün geçirdi. BMW'nin tökezlediği seansı 12. tamamlayan Kohler, van der Linde, Marco Wittmann ve Philipp Eng gibi isimlerin önünde en iyi BMW oldu.

Porsche de aynı şekilde zayıf bir günü geride bıraktı, en iyi Porsche 13. sıradaki Thomas Preining olabildi.

DTM Red Bull Ring - Sıralama sonuçları

 Cla   Nº   Driver   Car / Engine   Time   Gap 
33  René Rast Audi 1'27.698  
37  Nick Cassidy Ferrari 1'27.800 0.102
51  Nico Müller Audi 1'27.959 0.261
Ricardo Feller Audi 1'28.018 0.320
74  Felipe Fraga Ferrari 1'28.056 0.358
63  Mirko Bortolotti Lamborghini 1'28.058 0.360
36  Arjun Maini Mercedes 1'28.175 0.477
22  Lucas Auer Mercedes 1'28.239 0.541
Maximilian Götz Mercedes 1'28.265 0.567
10  88  Maro Engel Mercedes 1'28.290 0.592
11  Luca Stolz Mercedes 1'28.363 0.665
12  10  Leon Köhler BMW 1'28.385 0.687
13  24  Thomas Preining Porsche 1'28.393 0.695
14  Kelvin van der Linde Audi 1'28.422 0.724
15  19  Rolf Ineichen Lamborghini 1'28.434 0.736
16  85  Clemens Schmid Lamborghini 1'28.442 0.744
17  31  Sheldon van der Linde BMW 1'28.492 0.794
18  94  Dennis Olsen Porsche 1'28.533 0.835
19  11  Marco Wittmann BMW 1'28.550 0.852
20  92  Laurens Vanthoor Porsche 1'28.553 0.855
21  18  Maximilian Buhk Mercedes 1'28.570 0.872
22  55  Mikaël Grenier Mercedes 1'28.574 0.876
23  27  David Schumacher Mercedes 1'28.628 0.930
24  25  Philipp Eng BMW 1'28.767 1.069
25  12  Dev Gore Audi 1'28.837 1.139
26  66  Marius Zug Audi 1'28.920 1.222
27  Alessio Deledda Lamborghini 1'28.952 1.254

 

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