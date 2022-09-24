DTM Red Bull Ring: Cassidy, Rast'ın önünde kazandı; van der Linde puan alamadı

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Sıralama turlarında en hızlı zamanı kaydeden Rene Rast'ın 3 sıralık bir grid cezası almasının ardından yarışa pole pozisyonundan başlayan Cassidy, her turu lider götürerek zafere ulaştı. Onu van der Linde'nin ana rakipleri Rene Rast ve Mirko Bortolotti takip ettiler.

Yarışın startında Cassidy ilk virajı lider döndü. İkinci sıradaki Nico Muller sıralar kaybetti ve dördüncü sıraya geriledi. Cassidy'nin takım arkadaşı Felipe Fraga ise üçüncü virajın çıkışında birkaç araçla temas yaşadı ve yarışa veda etti.

Bu kaos, altınca sıradan başlayan Bortolotti'nin mücadeleye dahil olmasını sağladı ve Bortolotti, kaotik ilk turun ardından şampiyonadaki rakibi Rast'ın arkasına, 3.sıraya, gelmeyi başardı.

İlk stintin geri kalanında, Cassidy ön tarafta arayı açtı ve 2 saniyelik bir farkla rahat şekilde ilerledi. Bortolotti ise stint boyunca Rast'ın 0.5 saniye arkasında devam etti.

Rast, 25. turda ilk 3 içerisinde pite gelen ilk isim oldu ve DTM standartlarında nispeten yavaş bir pit stop'la yarışa geri katıldı.

Cassidy ve Bortolotti, bir sonraki turda pite geldiler ve Cassidy, Rast'ın 3 saniye kadar önünde piste geri döndü. Ancak Bortolotti'nin Lamborghini'sinin sol ön lastiği takılırken bir sorun yaşandı ve Bortolotti, Rast'ı geçemeyerek 3. sırada geri dönebildi.

Bu noktada sonra Casssidy rahat bir şekilde zafere ulaştı ve üst üste ikinci kez kazandı. Bu, Red Bull'un kendi evinde kazandığı 3. DTM yarışı oldu.

Rast, Bortolotti'nin 3 saniye kadar önünde ikinci olurken; Bortolotti son turlarda Lucas Auer'le mücadele etse de podyumun son basamağında kendine yer buldu.

Rast ve Bortolotti, şampiyonada lider olan van der Linde'den iyi puanlar aldılar. Van der Linde, yarışı sadece 11. sırada tamamlayabildi ve puan alamadı.

Rast, bitime 3 yarış kala artık van der Linde'nin 13 puan gerisinde yer alıyor. Yaz arasından sonra ilk kez podyuma çıkan Bortolotti ise artık sadece 20 puan geride.

Muller, yarış boyunca Thomas Preining ile mücadele etti ve dördüncü oldu. Bu ikili, 3. virajda birçok kez pozisyon değiştirdiler. Ancak Preining, 3. virajda rakibini dışarı ittiği için 10 saniyelik bir ceza aldı.

Kelvin van der Linde pite gelen son isimlerden biriydi ve yarışı Maro Engel'in önünde 5. sırada tamamladı.

Son şampiyon Maximilian Gotz, Engel'in arkasında yedinci olurken, Luca Stolz sekizinci sırayı aldı. Gotz'un takım arkadaşı Lucas Auer ise pit yolundaki hız sınırını aştığı için 4. sıradan 9. sıraya geriledi.

10 saniyelik ceza alan Prenining ise 10. olarak günün son puanını kazandı. Van der Linde ise 11. oldu.

BMW'ler Red Bull Ring'de puan alamadılar. Van der Linde 11, onun takım arkadaşı Philipp Eng ise 12. olabildi.

DTM Red Bull Ring - Yarış sonucu: