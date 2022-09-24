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DTM / Red Bull Ring Yarış raporu

DTM Red Bull Ring: Cassidy, Rast'ın önünde kazandı; van der Linde puan alamadı

Nick Cassidy, Red Bull'un evinde zafere ulaşırken, şampiyona lideri Sheldon van der Linde puan alamadı.

Rachit Thukral
Ekleyen:
Çeviren:
Abdullah Çelik
DTM Red Bull Ring: Cassidy, Rast'ın önünde kazandı; van der Linde puan alamadı
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Sıralama turlarında en hızlı zamanı kaydeden Rene Rast'ın 3 sıralık bir grid cezası almasının ardından yarışa pole pozisyonundan başlayan Cassidy, her turu lider götürerek zafere ulaştı. Onu van der Linde'nin ana rakipleri Rene Rast ve Mirko Bortolotti takip ettiler. 

Yarışın startında Cassidy ilk virajı lider döndü. İkinci sıradaki Nico Muller sıralar kaybetti ve dördüncü sıraya geriledi. Cassidy'nin takım arkadaşı Felipe Fraga ise üçüncü virajın çıkışında birkaç araçla temas yaşadı ve yarışa veda etti. 

Bu kaos, altınca sıradan başlayan Bortolotti'nin mücadeleye dahil olmasını sağladı ve Bortolotti, kaotik ilk turun ardından şampiyonadaki rakibi Rast'ın arkasına, 3.sıraya, gelmeyi başardı. 

İlk stintin geri kalanında, Cassidy ön tarafta arayı açtı ve 2 saniyelik bir farkla rahat şekilde ilerledi. Bortolotti ise stint boyunca Rast'ın 0.5 saniye arkasında devam etti. 

Rast, 25. turda ilk 3 içerisinde pite gelen ilk isim oldu ve DTM standartlarında nispeten yavaş bir pit stop'la yarışa geri katıldı. 

Cassidy ve Bortolotti, bir sonraki turda pite geldiler ve Cassidy, Rast'ın 3 saniye kadar önünde piste geri döndü. Ancak Bortolotti'nin Lamborghini'sinin sol ön lastiği takılırken bir sorun yaşandı ve Bortolotti, Rast'ı geçemeyerek 3. sırada geri dönebildi. 

Bu noktada sonra Casssidy rahat bir şekilde zafere ulaştı ve üst üste ikinci kez kazandı. Bu, Red Bull'un kendi evinde kazandığı 3. DTM yarışı oldu. 

Rast, Bortolotti'nin 3 saniye kadar önünde ikinci olurken; Bortolotti son turlarda Lucas Auer'le mücadele etse de podyumun son basamağında kendine yer buldu. 

Rast ve Bortolotti, şampiyonada lider olan van der Linde'den iyi puanlar aldılar. Van der Linde, yarışı sadece 11. sırada tamamlayabildi ve puan alamadı.  

Rast, bitime 3 yarış kala artık van der Linde'nin 13 puan gerisinde yer alıyor. Yaz arasından sonra ilk kez podyuma çıkan Bortolotti ise artık sadece 20 puan geride. 

Muller, yarış boyunca Thomas Preining ile mücadele etti ve dördüncü oldu. Bu ikili, 3. virajda birçok kez pozisyon değiştirdiler. Ancak Preining, 3. virajda rakibini dışarı ittiği için 10 saniyelik bir ceza aldı.

Kelvin van der Linde pite gelen son isimlerden biriydi ve yarışı Maro Engel'in önünde 5. sırada tamamladı. 

Son şampiyon Maximilian Gotz, Engel'in arkasında yedinci olurken, Luca Stolz sekizinci sırayı aldı. Gotz'un takım arkadaşı Lucas Auer ise pit yolundaki hız sınırını aştığı için 4. sıradan 9. sıraya geriledi. 

10 saniyelik ceza alan Prenining ise 10. olarak günün son puanını kazandı. Van der Linde ise 11. oldu. 

BMW'ler Red Bull Ring'de puan alamadılar. Van der Linde 11, onun takım arkadaşı Philipp Eng ise 12. olabildi. 

DTM Red Bull Ring - Yarış sonucu: 

Sıra # Sürücü Araç Fark Puan
1 37 New Zealand Nick Cassidy Ferrari 488 GT3 Evo 2020   25
2 33 Germany René Rast Audi R8 LMS Evo II 2.573 18
3 63 Italy Mirko Bortolotti Lamborghini Huracán GT3 Evo 5.917 15
4 51 Switzerland Nico Müller Audi R8 LMS Evo II 8.700 12
5 3 South Africa Kelvin vanderLinde Audi R8 LMS Evo II 11.946 10
6 88 Germany Maro Engel Mercedes-AMG GT3 Evo 12.831 8
7 1 Germany Maximilian Götz Mercedes-AMG GT3 Evo 15.626 6
8 4 Germany Luca Stolz Mercedes-AMG GT3 Evo 16.107 4
9 22 Austria Lucas Auer Mercedes-AMG GT3 Evo 16.465 2
10 24 Austria Thomas Preining Porsche 911 GT3 R 17.167 1
11 31 South Africa Sheldon Linde BMW M4 GT3 18.434  
12 25 Austria Philipp Eng BMW M4 GT3 20.467  
13 36 India Arjun Maini Mercedes-AMG GT3 Evo 20.779  
14 11 Germany Marco Wittmann BMW M4 GT3 24.281  
15 7 Switzerland Ricardo Feller Audi R8 LMS Evo II 29.345  
16 27 Germany David Schumacher Mercedes-AMG GT3 Evo 31.576  
17 18 Germany Maximilian Buhk Mercedes-AMG GT3 Evo 40.048  
18 19 Switzerland Rolf Ineichen Lamborghini Huracán GT3 Evo 40.454  
19 66 Germany Marius Zug Audi R8 LMS Evo II 47.032  
20 12 United States Dev Gore Audi R8 LMS Evo II 51.064  
21 6 Italy Alessio Deledda Lamborghini Huracán GT3 Evo 1'04.506  
  10 Leon Köhler BMW M4 GT3 6 Laps  
  85 Austria Clemens Schmid Lamborghini Huracán GT3 Evo 13 Laps  
  55 Canada Mikael Grenier Mercedes-AMG GT3 Evo 15 Laps  
  92 Belgium Laurens Vanthoor Porsche 911 GT3 R 28 Laps  
  74 Brazil Felipe Fraga Ferrari 488 GT3 Evo 2020 36 Laps  
  94 Norway Dennis Olsen Porsche 911 GT3 R 37 Laps  
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