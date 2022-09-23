DTM Electric aracı bu hafta sonu Red Bull Ring'de özel sesiyle piste çıkacak

Haberi dinle

DTM Electric, 2025 yılına kadar DTM destek serilerinin arasına katılması planlanan yeni bir kategori. Seride mücadele edecek araçlar, 1000 beygir güç üretebilen ve 300km/s hıza ulaşabilen, henüz geliştirilmekte olan bir prototipe dayanıyor.

Son iki yılda yapılan iki tanıtım sürüşünün ardından araç, Cuma-Pazar günleri arasında Red Bull Ring'de bu kez özel ses üretme teknolojisiyle donatılmış olarak tekrar kamuoyunun karşısına çıkacak.

Buradaki amaç, içten yanmalı bir motorun sesini taklit etmek ya da bilim kurgudan ipuçları almak değil. Bunun yerine, DTM Electric'in bir elektrikli motorun sesine çok benzemesi, ancak pist kenarındaki izleyicilere daha çekici gelmesi için bazı ince ayarlar yapılması düşünülüyor.

DTM'den yapılan açıklamaya göre, şampiyona ilk kez sahneye çıktığında yarış araçlarının gerçekten böyle ses çıkarıp çıkarmayacağı ise henüz belirsiz.

Schaeffler'in e-mobilite departmanı başkanı Dr. Jochen Schroder "Geleceğin otomotiv sesini geliştiriyoruz. Bunun için çalışırken, bir elektrikli motorun çıkarttığı sese gerçekten yakın, ancak daha da havalı bir ses ortaya çıktı.

DTM Electric aracı bu hafta sonu, Schaeffler tarafından bu proje için özel olarak geliştirilen bir ses profiliyle birleştirecek özel bir yazılıma sahip olacak. Yazılımın içerdiği ses efektleri gerçek bir elektrik motoruna göre modellendirildi.

Araç hızlandıkça veya fren yaptıkça, yazılım sisteme kaydedilmiş olan sesin perdesini ve ses seviyesini uyarlayacak.

Ses daha sonra bir amplifikatör aracılığıyla araçtaki bobinlere iletilecek ve bu da gövdenin titreşmesine neden olacaktır. Bu titreşim sayesinde hayranlar aracın sesini duyabilecek ve Schaeffler'in geleneksel bir hoparlör sistemi kullanmasına gerek kalmayacak.

ITR'nin rekabet ve teknoloji direktörü Michael Resl, "Laboratuvar ortamında elde ettiğimiz ve Red Bull Ring'de piste taşınacak olan şey kesinlikle nefes kesici."

"Schaeffler, DTM Electric otomobillerinin yüksek performans potansiyelini dikkate alan ve otomobillere uygun bir ses ortamı sağlayan bir ses sistemi geliştirmeyi başardı." dedi.

Geçen yıl Abt Audi ile DTM'de yarışan ve DTM Electric'in resmi ortağı Schaeffler'in marka elçiliğini yapan Sophia Floersch, bu hafta sonu demo aracı sürmekle görevlendirildi.

DTM Electric car 2022 Photo by: Alexander Trienitz