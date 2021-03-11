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Önceki / Eski F1 pilotu Klien, DTM'de yarışacak
DTM / Son dakika

DTM, Hulkenberg’in Lamborghini için yarışmasını sağlayamadı

Ekleyen:
Çeviren:
Betim Aker

Motorsport.com'un öğrendiklerine göre, Gerhard Berger, 2021 DTM sezonu için Nico Hulkenberg ve Jacques Villeneuve’ü de kapsayan bir Lamborghini ‘’all-star’’ takımı kurmayı planlıyormuş ancak anlaşma aşamasını sağlayamamış.

DTM, Hulkenberg’in Lamborghini için yarışmasını sağlayamadı

DTM’nin GT3 araçlarına geçişinin ardından, ITR patronu Berger, kış arasında taraftarların ilgisini çekecek bir sürücü kadrosunu garantilemeye çalışıyordu.

İki araçlı sürücü kadrosu Alex Albon, Liam Lawson ve Nick Cassidy’den oluşacak Red Bull’un tekrar DTM’ye girmesinde Berger’in büyük bir rol oynadığı düşünülüyor.

Şimdi ise, Berger’in eski Formula 1 sürücüleri Hulkenberg ve Villeneuve’ü DTM’ye katıp, şampiyonaya olan ilgiyi artırmaya çalıştığı ortaya çıktı.

1996 ve 1997 F1 sezonlarında Villeneuve’le Berger arasındaki mücadeleyi izlemiştik ve Berger’in, bu yıl 50 yaşına giren Kanadalı sürücünün DTM’ye katmak istediği ortaya çıktı.

Bu sırada Hulkenberg'in de, geçen yıl Nürburgring’de Lamborghini’yle gizli testler yaptığı ortaya çıktı. Berger aynı şekilde onu da DTM’ye katmak istiyordu.

Ancak, F1’de koltuk bulamadığı ikinci senesine giren Alman sürücü, 2022’de Formula 1’e dönmenin kendisinin asıl önceliği olduğunu açıkça belirtti.

2020 sezonunda Racing Point’le üç kez yarışa çıkan 33 yaşındaki sürücünün, bu yıl Mercedes ve Aston Martin’de yedek sürücülük yapması bekleniyor.

Motorsport.com'a konuşan Hulkenberg, ‘’Bu sezon benim için her şey, Formula 1’e yakın kalmakla alakalı olacak.’’

Track day with Nico Hülkenberg

Track day with Nico Hülkenberg

Photo by: mcchip-dkr

"Yine karşıma bir fırsat çıktığında, bunu en iyi şekilde değerlendirebilmeliyim. 2022’ye baktığımda şunları düşünüyorum: ‘Yine bir fırsat var mı? Bir geri dönüş olacak mı?’’’ dedi.

Lamborghini projesinin İsviçreli bir yatırım grubu tarafından finanse edilmesi bekleniyordu.

Lamborghini’yle iki Huracan GT3 aracını, yedek parçaları ve iki yıllık mühendislik hizmetini kapsayan bir anlaşma imzalanmıştı.

Ancak COVID’in mutasyonlarının dünya çapında ortaya çıkmasıyla, Avrupa’da birkaç ülke, ekonomisini yavaşlatmak zorunda kalmıştı.

Taraftarları ve VIP’leri sadece pist çevresindeki etkinliklerle uzaktan ağırlama olasılığının bulunması ve Şubat ayında yapılan görüşmelerin bir yere varmaması sonucu, yatırımcılar planlanan fonu geri çekti ve proje iptal edildi.

Berger, Şubat ayındaki COVID-19 durumu hakkında şunları söyledi: ‘’Sponsorlar işlerinin devam edip etmeyeceğini bilemezken, böyle bir durumda anlaşma yapmak istemezler ve yapamazlar.’’

‘’Kimse ekonomik geleceğin nasıl olacağını bilmiyor. Seyircilerimizin gelip gelmeyeceğini planlayamıyoruz ve gelirlerse de nasıl koşullarda olacağını bilmiyoruz.’’

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Eski F1 pilotu Klien, DTM'de yarışacak

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Bu Haber Hakkında

Seri DTM
Pilotlar Nico Hulkenberg
Editör Sven Haidinger

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