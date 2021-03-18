BMW sürücüsü Van der Linde, Rowe Racing’le DTM'de yarışacak

Van der Linde, DTM'e 2019 yılında -henüz 19 yaşındayken- katıldı ve sezonun dördüncü yarışında pole pozisyonunu aldığı gibi, şampiyonayı 13. sırada tamamladı.

Assen’de ilk galibiyetini alıp sezonu altıncı olarak tamamlayan Güney Afrikalı sürücü, geçen yıl BMW’nin yıldız isimlerinden biriydi.

Güney Afrikalı sürücü, sekiz turluk 2021 DTM sezonunda Rowe Racing’in #31 M6 GT3 aracını sürerek 2021 yılında da BMW’de kalmış olacak.

Van der Linde’nin abisi Kelvin da DTM gridinde yer alacak ve serinin 2013 şampiyonu Mike Rockenfeller’ın yanında Audi R8 LMS GT3 kullanacak.

Van der Linde konuyla ilgili şunları söyledi: “Öncelikle, DTM’de bir BMW ile yarışacak olmaktan mutluyum.”

“Seride geçirdiğim iki yılın ardından, elde ettiğim deneyimi kullanmak istiyorum. Bunu yaparak hem kendimi hem de takımı geliştirmek istiyorum.”

“Rowe Racing’in bir parçası olmaktan gurur duyuyorum ve takıma bana güvendikleri için teşekkür ediyorum. Öteki taraftan da Kevin’ın DTM’ye gelmesinden dolayı da memnunum.”

“İkimiz de DTM’de sürüş yapmayı hayal etmiştik. Haziran'dan itibaren, dünyadaki en büyük binek otomobil serisinde karşılıklı mücadele edecek olmamız inanılmaz.”

Rowe Racing bu sezon, 2016 Spa 24 Saat’i ve geçen yılki Nurburgring 24 Saat’i kazanan BMW M6 GT3 aracıyla DTM’e geçiyor.

Takım, tek araçlı Walkenhorst Motorsport’la beraber BMW’yi gridde temsil edecek ikinci takım olacak.

Takım patronu Hans-Peter Naundorf, “Sheldon van der Linde’nin DTM’deki ilk yılımızda sürücü kadromuzda olmasından memnunuz.”

“Bilinçli bir şekilde onu istedik. O hâlâ genç bir sürücü olsa da DTM’de çok tecrübesi var ve oradaki becerilerini gösterdi.”

“O, DTM’den beklentilerimiz ve fikirlerimiz için çok uyumlu bir isim ve konseptimizi uygulayıp, en iyi performansa ulaşmak konusunda bize yardımcı olacak.”

“DTM’de kardeşiyle bir rakip olarak yarışması da bizim için iyi bir ikincil etki olacak. Sheldon’un, abisinin önünde bitirmek için fazladan motivasyonu olacağını düşünüyorum.” dedi.

Podium: Race winner #99 Rowe Racing BMW M6 GT3: Alexander Sims, Nicky Catsburg, Nick Yelloly Photo by: Alexander Trienitz