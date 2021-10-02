DTM Hockenheim: Van der Linde pole pozisyonunda, Lawson üçüncü

Red Bull Ring ve Assen’deki zorlu hafta sonlarının ardından şampiyonada birincilikten üçüncülüğe gerileyen Van der Linde, yaklaşık yarım saniye farkla pole pozisyonunu elde etmeyi başardı.

Güney Afrikalı sürücü, cuma antrenmanlarında da ilk sıradaydı. Ancak sıralama turlarındaki ilk denemelerin ardından lider, Lucas Auer’di.

Ancak seansın son dakikalarında 1:36.649’luk bir tur atan Audi Abt Sportsline sürücüsü Van der Linde, 0.483sn farkla ilk sıraya yükseldi ve pole pozisyonunu alan isim oldu.

Van der Linde böylece 3 ekstra puanın sahibi oldu ve şampiyona lideri Lawson ile puan farkını 13’e indirdi.

Son yarışın galibi Auer 0.483sn geride ikinci olurken, Red Bull akademi sürücüsü Lawson 0.612sn geride üçüncü sırada yer aldı.

Dani Juncadella kendisine dördüncü sırada yer bulurken, Arjun Maini beşinci, şampiyonluk adaylarından Maximilian Götz altıncı oldu.

Vincent Abril’in yedinci olduğu seansta Nico Müller sekizinci, gelecek sezon Williams ile F1’de yarışacak Alex Albon dokuzuncu sırada yer aldı.

İlk 10’u tamamlayan isim ise, bu hafta sonu Maximilian Buhk’un yerine mücadele eden Marvin Dienst oldu.

Şampiyona ikincisi Marco Wittmann ancak 13. olabilirken, ilk kez DTM’de mücadele eden Lucas di Grassi 18. sırada yer aldı.

Sıralama turları sonucu: