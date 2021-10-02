Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

part of
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Formula E'den ayrılması halinde di Grassi'nin "ilk seçimi" DTM olacak
DTM / Hockenheimring Sıralama turları raporu

DTM Hockenheim: Van der Linde pole pozisyonunda, Lawson üçüncü

Ekleyen:
Çeviren:
Cem Özel
, Editör

Audi sürücüsü Kelvin van der Linde, DTM’in Hockenheim ayağındaki ilk yarışı öncesinde pole pozisyonunu alırken, şampiyona lideri Liam Lawson üçüncü oldu.

DTM Hockenheim: Van der Linde pole pozisyonunda, Lawson üçüncü

Red Bull Ring ve Assen’deki zorlu hafta sonlarının ardından şampiyonada birincilikten üçüncülüğe gerileyen Van der Linde, yaklaşık yarım saniye farkla pole pozisyonunu elde etmeyi başardı.

Güney Afrikalı sürücü, cuma antrenmanlarında da ilk sıradaydı. Ancak sıralama turlarındaki ilk denemelerin ardından lider, Lucas Auer’di.

Ancak seansın son dakikalarında 1:36.649’luk bir tur atan Audi Abt Sportsline sürücüsü Van der Linde, 0.483sn farkla ilk sıraya yükseldi ve pole pozisyonunu alan isim oldu.

Van der Linde böylece 3 ekstra puanın sahibi oldu ve şampiyona lideri Lawson ile puan farkını 13’e indirdi.

Son yarışın galibi Auer 0.483sn geride ikinci olurken, Red Bull akademi sürücüsü Lawson 0.612sn geride üçüncü sırada yer aldı.

Dani Juncadella kendisine dördüncü sırada yer bulurken, Arjun Maini beşinci, şampiyonluk adaylarından Maximilian Götz altıncı oldu.

Vincent Abril’in yedinci olduğu seansta Nico Müller sekizinci, gelecek sezon Williams ile F1’de yarışacak Alex Albon dokuzuncu sırada yer aldı.

İlk 10’u tamamlayan isim ise, bu hafta sonu Maximilian Buhk’un yerine mücadele eden Marvin Dienst oldu.

Şampiyona ikincisi Marco Wittmann ancak 13. olabilirken, ilk kez DTM’de mücadele eden Lucas di Grassi 18. sırada yer aldı.

Sıralama turları sonucu:

Sıra Sürücü Araç Zaman Fark Ara
1 South Africa Kelvin vanderLinde Audi R8 LMS Evo 1'36.649    
2 Austria Lucas Auer Mercedes-AMG GT3 Evo 1'37.132 0.483 0.483
3 New Zealand Liam Lawson Ferrari 488 GT3 Evo 2020 1'37.261 0.612 0.129
4 Spain Daniel Juncadella Mercedes-AMG GT3 Evo 1'37.288 0.639 0.027
5 India Arjun Maini Mercedes-AMG GT3 Evo 1'37.330 0.681 0.042
6 Germany Maximilian Götz Mercedes-AMG GT3 Evo 1'37.361 0.712 0.031
7 France Vincent Abril Mercedes-AMG GT3 Evo 1'37.424 0.775 0.063
8 Switzerland Nico Müller Audi R8 LMS Evo 1'37.456 0.807 0.032
9 Thailand Alexander Albon Ferrari 488 GT3 Evo 2020 1'37.484 0.835 0.028
10 Germany Marvin Dienst Mercedes-AMG GT3 Evo 1'37.521 0.872 0.037
11 Belgium Esteban Muth BMW M6 GT3 1'37.569 0.920 0.048
12 United Kingdom Philip Ellis Mercedes-AMG GT3 Evo 1'37.786 1.137 0.217
13 Germany Marco Wittmann BMW M6 GT3 1'37.874 1.225 0.088
14 United Kingdom Esmee Hawkey Lamborghini Huracán GT3 Evo 1'38.010 1.361 0.136
15 Germany Timo Glock BMW M6 GT3 1'38.067 1.418 0.057
16 South Africa Sheldon Linde BMW M6 GT3 1'38.078 1.429 0.011
17 Germany Mike Rockenfeller Audi R8 LMS Evo 1'38.213 1.564 0.135
18 Brazil Lucas di Grassi Audi R8 LMS Evo 1'38.355 1.706 0.142
19 Germany Sophia Floersch Audi R8 LMS Evo 1'38.438 1.789 0.083
20 Germany Hubert Haupt Mercedes-AMG GT3 Evo 1'38.520 1.871 0.082
21 United States Dev Gore Audi R8 LMS Evo 1'38.628 1.979 0.108
Tüm sonuçları görüntüle
paylaşım
yorumlar
Formula E'den ayrılması halinde di Grassi'nin "ilk seçimi" DTM olacak

Önceki haber

Formula E'den ayrılması halinde di Grassi'nin "ilk seçimi" DTM olacak
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Ferrari: "Schumacher yaşıyor fakat iletişim kuramıyor"

14 s
2
Formula 1

İstanbul Park asfaltına, geçen seneki dramanın tekrarlanmaması için su püskürtüldü

1 g
3
Formula 1

Porsche ve Audi, Formula 1'e girmeye artık çok yakın

1 g
4
Formula 1

Hamilton: "Rakiplerimin genç olmalarından korkmuyorum"

2 s
5
World Superbike

WSBK Portimao 2. antrenman: Rea yine lider, Toprak dördüncü oldu

18 s
Son Haberler
DTM Hockenheim: Van der Linde pole pozisyonunda, Lawson üçüncü
DTM

DTM Hockenheim: Van der Linde pole pozisyonunda, Lawson üçüncü

31dk
Formula E'den ayrılması halinde di Grassi'nin "ilk seçimi" DTM olacak
DTM

Formula E'den ayrılması halinde di Grassi'nin "ilk seçimi" DTM olacak

30 Eyl 2021
Formula E şampiyonu Di Grassi, Abt ile ilk DTM yarışına çıkacak
DTM

Formula E şampiyonu Di Grassi, Abt ile ilk DTM yarışına çıkacak

22 Eyl 2021
DTM Assen: Auer, Lawson'ın baskısına rağmen kazandı, Albon beşinci oldu
DTM

DTM Assen: Auer, Lawson'ın baskısına rağmen kazandı, Albon beşinci oldu

19 Eyl 2021
Assen DTM: Auer, 2018'den sonra ilk pole pozisyonunu kazandı
DTM

Assen DTM: Auer, 2018'den sonra ilk pole pozisyonunu kazandı

19 Eyl 2021
Son Videolar
DTM Assen - 2. Yarış Özeti 03:34
DTM
19 Eyl 2021

DTM Assen - 2. Yarış Özeti

DTM Assen - 1. Yarış Özeti 04:23
DTM
19 Eyl 2021

DTM Assen - 1. Yarış Özeti

DTM Red Bull Ring - 1. yarış özeti 04:01
DTM
5 Eyl 2021

DTM Red Bull Ring - 1. yarış özeti

DTM: Round 4 - Nurburgring 2. Yarış Özeti 04:05
DTM
22 Ağu 2021

DTM: Round 4 - Nurburgring 2. Yarış Özeti

DTM: Round 4 - Nurburgring 1. Yarış Özeti 03:50
DTM
21 Ağu 2021

DTM: Round 4 - Nurburgring 1. Yarış Özeti

Rachit Thukral Daha fazlası
Rachit Thukral
Formula E'den ayrılması halinde di Grassi'nin "ilk seçimi" DTM olacak
DTM

Formula E'den ayrılması halinde di Grassi'nin "ilk seçimi" DTM olacak

Vinales'in ölümü sonrasında Baz: "SSP300 en tehlikeli sınıf" Jerez
World Superbike

Vinales'in ölümü sonrasında Baz: "SSP300 en tehlikeli sınıf"

Toprak'ın iki galibiyetinin ardından Rea "köşeye sıkışmış" durumda Jerez
World Superbike

Toprak'ın iki galibiyetinin ardından Rea "köşeye sıkışmış" durumda

Kelvin vanderLinde Daha fazlası
Kelvin vanderLinde
DTM Nurburgring: Van der Linde, dominant galibiyetiyle şampiyonadaki avantajını arttırdı Nurburgring
DTM

DTM Nurburgring: Van der Linde, dominant galibiyetiyle şampiyonadaki avantajını arttırdı

DTM Nurburgring: Kelvin van der Linde üçüncü kez pole pozisyonunu kazandı Nurburgring
DTM

DTM Nurburgring: Kelvin van der Linde üçüncü kez pole pozisyonunu kazandı

Zolder DTM: Van der Linde kazandı, Albon podyumda Zolder
DTM

Zolder DTM: Van der Linde kazandı, Albon podyumda

Çok Okunanlar Bugün

Ferrari: "Schumacher yaşıyor fakat iletişim kuramıyor"
Formula 1 Formula 1

Ferrari: "Schumacher yaşıyor fakat iletişim kuramıyor"

İstanbul Park asfaltına, geçen seneki dramanın tekrarlanmaması için su püskürtüldü
Formula 1 Formula 1

İstanbul Park asfaltına, geçen seneki dramanın tekrarlanmaması için su püskürtüldü

Porsche ve Audi, Formula 1'e girmeye artık çok yakın
Formula 1 Formula 1

Porsche ve Audi, Formula 1'e girmeye artık çok yakın

Hamilton: "Rakiplerimin genç olmalarından korkmuyorum"
Formula 1 Formula 1

Hamilton: "Rakiplerimin genç olmalarından korkmuyorum"

WSBK Portimao 2. antrenman: Rea yine lider, Toprak dördüncü oldu
World Superbike World Superbike

WSBK Portimao 2. antrenman: Rea yine lider, Toprak dördüncü oldu

Horner: "Hamilton psikolojik savaşı seviyor"
Formula 1 Formula 1

Horner: "Hamilton psikolojik savaşı seviyor"

Albon: "Verstappen'le yarışmanın ekstra baskı getirdiği iddiaları sadece bir 'efsane'"
Formula 1 Formula 1

Albon: "Verstappen'le yarışmanın ekstra baskı getirdiği iddiaları sadece bir 'efsane'"

1-3 Ekim Yarış Programı
GENEL GENEL

1-3 Ekim Yarış Programı

Son Haberler

DTM Hockenheim: Van der Linde pole pozisyonunda, Lawson üçüncü
DTM DTM

DTM Hockenheim: Van der Linde pole pozisyonunda, Lawson üçüncü

Formula E'den ayrılması halinde di Grassi'nin "ilk seçimi" DTM olacak
DTM DTM

Formula E'den ayrılması halinde di Grassi'nin "ilk seçimi" DTM olacak

Formula E şampiyonu Di Grassi, Abt ile ilk DTM yarışına çıkacak
DTM DTM

Formula E şampiyonu Di Grassi, Abt ile ilk DTM yarışına çıkacak

DTM Assen: Auer, Lawson'ın baskısına rağmen kazandı, Albon beşinci oldu
DTM DTM

DTM Assen: Auer, Lawson'ın baskısına rağmen kazandı, Albon beşinci oldu

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.