DTM Hockenheim: Van der Linde kazandı, Albon ikinci

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Kelvin van der Linde iyi bir startla yerini korumayı başardı.

Lucas Auer de ikinci sıradaki yerini korudu ancak uzun düzlüğün sonuna gelinirken çok geç bir frenajla viraja giren Arjun Maini, Auer’e çarparak hem kendisini hem de rakibini yarış dışı bıraktı. Bunun sonucunda piste güvenlik aracı girdi.

Bu olayın ardından sıralama Van der Linde, Maximilian Götz, Liam Lawson, Philip Ellis şeklinde oldu.

Götz, Lawson ve Ellis erken pit stratejisi izleyip 7. turda pite geldi ve son üç sırada piste döndüler.

Van der Linde de bir sonraki tur pite geldi ve rakiplerine karşı yerini korumayı başardı.

Pitler tamamlandıktan sonra çok iyi bir tempo yakalayan Alex Albon ise rakiplerini teker teker geçerek ikinciliğe kadar yükselmeyi başardı.

Alex Albon, AF Corse Ferrari 488 GT3 Evo Fotoğraf: Gruppe C GmbH

Lider Kelvin van der Linde yarışın ortalarından itibaren arkadaki sürücülerle farkı giderek açmasıyla beraber rahat şekilde ilk sırada yer aldı ve yarışı kazanmayı başardı.

Albon, yaptığı güzel geçişlerle beraber ikinci olurken, son turda Lawson’ı geçen Mike Rockenfeller üçüncü sırada yer aldı.

Lawson dördüncülükle yetinirken, diğer bir şampiyonluk adayı Götz beşinci, Esteban Muth altıncı oldu.

Dani Juncadella kendisine yedinci sırada yer bulurken, Ellis sekizinci, Vincent Abril dokuzuncu oldu.

İlk 10’u tamamlayan isim ise Timo Glock oldu.

İlk kez DTM’de mücadele eden Lucas di Grassi 15. olurken, şampiyonluk adaylarından Marco Wittmann garaja geldi ve yarışı tamamlayamadı.

Bu sonuçların ardından Lawson ile Van der Linde 188 puanla şampiyona liderliğini paylaşırken, Wittmann ile Götz de 165 puanla üçüncülüğü paylaşıyor.

Yarış sonucu: