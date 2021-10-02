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DTM / Hockenheimring Haberler

DTM Hockenheim: Van der Linde kazandı, Albon ikinci

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, Editör

DTM’in Hockenheim ayağındaki ilk yarışın galibi Audi sürücüsü Kelvin van der Linde olurken, şampiyonada Liam Lawson ile puanları eşitledi.

DTM Hockenheim: Van der Linde kazandı, Albon ikinci

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Kelvin van der Linde iyi bir startla yerini korumayı başardı.

Lucas Auer de ikinci sıradaki yerini korudu ancak uzun düzlüğün sonuna gelinirken çok geç bir frenajla viraja giren Arjun Maini, Auer’e çarparak hem kendisini hem de rakibini yarış dışı bıraktı. Bunun sonucunda piste güvenlik aracı girdi.

Bu olayın ardından sıralama Van der Linde, Maximilian Götz, Liam Lawson, Philip Ellis şeklinde oldu.

Götz, Lawson ve Ellis erken pit stratejisi izleyip 7. turda pite geldi ve son üç sırada piste döndüler.

Van der Linde de bir sonraki tur pite geldi ve rakiplerine karşı yerini korumayı başardı.

Pitler tamamlandıktan sonra çok iyi bir tempo yakalayan Alex Albon ise rakiplerini teker teker geçerek ikinciliğe kadar yükselmeyi başardı.

Alex Albon, AF Corse Ferrari 488 GT3 Evo

Alex Albon, AF Corse Ferrari 488 GT3 Evo

Fotoğraf: Gruppe C GmbH

Lider Kelvin van der Linde yarışın ortalarından itibaren arkadaki sürücülerle farkı giderek açmasıyla beraber rahat şekilde ilk sırada yer aldı ve yarışı kazanmayı başardı.

Albon, yaptığı güzel geçişlerle beraber ikinci olurken, son turda Lawson’ı geçen Mike Rockenfeller üçüncü sırada yer aldı.

Lawson dördüncülükle yetinirken, diğer bir şampiyonluk adayı Götz beşinci, Esteban Muth altıncı oldu.

Dani Juncadella kendisine yedinci sırada yer bulurken, Ellis sekizinci, Vincent Abril dokuzuncu oldu.

İlk 10’u tamamlayan isim ise Timo Glock oldu.

İlk kez DTM’de mücadele eden Lucas di Grassi 15. olurken, şampiyonluk adaylarından Marco Wittmann garaja geldi ve yarışı tamamlayamadı.

Bu sonuçların ardından Lawson ile Van der Linde 188 puanla şampiyona liderliğini paylaşırken, Wittmann ile Götz de 165 puanla üçüncülüğü paylaşıyor.

Yarış sonucu:

Sıra Sürücü Araç Tur Zaman Fark Ara
1 South Africa Kelvin vanderLinde Audi R8 LMS Evo 35 1:01'14.359    
2 Thailand Alexander Albon Ferrari 488 GT3 Evo 2020 35 1:01'20.245 5.886 5.886
3 Germany Mike Rockenfeller Audi R8 LMS Evo 35 1:01'29.960 15.601 9.715
4 New Zealand Liam Lawson Ferrari 488 GT3 Evo 2020 35 1:01'31.592 17.233 1.632
5 Germany Maximilian Götz Mercedes-AMG GT3 Evo 35 1:01'32.299 17.940 0.707
6 Belgium Esteban Muth BMW M6 GT3 35 1:01'33.138 18.779 0.839
7 Spain Daniel Juncadella Mercedes-AMG GT3 Evo 35 1:01'34.325 19.966 1.187
8 United Kingdom Philip Ellis Mercedes-AMG GT3 Evo 35 1:01'35.478 21.119 1.153
9 France Vincent Abril Mercedes-AMG GT3 Evo 35 1:01'43.176 28.817 7.698
10 Germany Timo Glock BMW M6 GT3 35 1:01'50.791 36.432 7.615
11 Germany Marvin Dienst Mercedes-AMG GT3 Evo 35 1:01'54.033 39.674 3.242
12 Germany Sophia Floersch Audi R8 LMS Evo 35 1:01'55.021 40.662 0.988
13 United Kingdom Esmee Hawkey Lamborghini Huracán GT3 Evo 35 1:01'58.992 44.633 3.971
14 Germany Hubert Haupt Mercedes-AMG GT3 Evo 35 1:02'01.000 46.641 2.008
15 Brazil Lucas di Grassi Audi R8 LMS Evo 35 1:02'16.388 1'02.029 15.388
16 United States Dev Gore Audi R8 LMS Evo 35 1:02'17.605 1'03.246 1.217
17 Switzerland Nico Müller Audi R8 LMS Evo 26 46'15.623 9 Laps 9 Laps
18 South Africa Sheldon Linde BMW M6 GT3 25 44'39.323 10 Laps 1 Lap
19 Germany Marco Wittmann BMW M6 GT3 23 41'21.457 12 Laps 2 Laps
20 Austria Lucas Auer Mercedes-AMG GT3 Evo 4 9'00.527 31 Laps 19 Laps
21 India Arjun Maini Mercedes-AMG GT3 Evo 0      
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