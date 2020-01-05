Dakar
Dakar
R
Dakar
Dakar
05 Oca
-
17 Oca
Etap 2: Al Wajh - Neom:
09 Saat
:
09 Dakika
:
31 Saniye
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Dakar / Dakar / Son dakika

Price’ın yol kitabı, ilk etapta ikiye ayrılmış

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Price’ın yol kitabı, ilk etapta ikiye ayrılmış
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Sergio Lillo
Çeviren: Cem Özel, Editör
5 Oca 2020 16:20

Fabrika KTM sürücüsü Toby Price, Dakar Rallisi’nin ilk etabında yol kitabının ikiye ayrıldığını ve takım arkadaşı Matthias Walkner’ın izlerini takip etmek zorunda kaldığını söyledi.

Dakar’ın motosiklet sınıfının son şampiyonu Price, 319km’lik ilk etabı Honda sürücüsü Ricky Brabec’in 2dk5sn önünde ilk sırada tamamlamayı başarmıştı.

Avustralyalı sürücü, etabın ilk bölümlerinde Brabec’in arkasında kalmasına rağmen daha sonra öne geçmiş ve pozisyonunu etap sonuna kadar korumayı başarmıştı.

Ancak 32 yaşındaki sürücü, temiz bir etap geçirmediğini ve yol kitabının iki parçaya ayrıldığını söyledi.

Motorsport.com’a konuşan Price, “Bir şeyler bozuldu ve yol kitabının sıkışmasına yol açtı. Not sayfalarını çeviremiyordum ve sinirim bozulmaya başlamıştı.”

“İstediğim kadar temiz geçmedi. Neyse ki Matthias Walkner biraz yoldan çıkmıştı ve onu takip edebildim. Böylece yol kitabıyla uğraşmama gerek kalmadı.”

“Bir süre onu takip ettim ancak 250'nci km civarında yol kitabı ikiye ayrıldı. En harika durum değildi ancak yine de devam edebildik.” ifadelerini kullandı.

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2020 için yeni getirilen bir kuralla beraber 12 etabın 6’sının yol kitapları, etabın bir önceki gününün öğleden sonrasında değil, etabın 25 dakika öncesinde veriliyor.

Yeni Dakar direktörü David Castera tarafından desteklenen bu yeni felsefe, ilk kez pazartesi günkü 2. etapta uygulanacak. Price, bu durumla beraber “herkesin biraz daha fazla gergin” olduğunu söyledi.

“Umarım iyi bir gün geçirebiliriz. Ancak korkunç bir gün geçirirsek, yol kitabını sabah aldığımızdan ve her şeyden nefret edeceğim.”

“Ancak ralli hayatı böyle. Ama yine de burada olmak güzel ve şimdiye kadar çölde olmak iyi.”

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Bu Haber Hakkında

Seri Dakar
Etkinlik Dakar
Pilotlar Toby Price
Editör Rachit Thukral

Yarış merkezi

Dakar

Dakar

5 Oca - 17 Oca
Etap 2: Al Wajh - Neom Başlangıç:
09 Saat
:
09 Dakika
:
31 Saniye
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
Cidde, kontrol noktası
Çar 1 Oca
Per 2 Oca
13:00
00:00
Etap 1: Jeddah - Al Wajh
Cmt 4 Oca
Paz 5 Oca
22:03
09:03
Etap 2: Al Wajh - Neom
Paz 5 Oca
Pzt 6 Oca
18:00
05:00
Etap 3: Neom - Neom
Pzt 6 Oca
Sal 7 Oca
19:00
06:00
Etap 4: Neom - Al-`Ula
Sal 7 Oca
Çar 8 Oca
19:30
06:30
Etap 5: Al-`Ula - Ha'il
Çar 8 Oca
Per 9 Oca
19:15
06:15
Etap 6: Ha'il - Riyadh
Per 9 Oca
Cum 10 Oca
19:00
06:00
Riyadh dinlenme günü
Cum 10 Oca
Cmt 11 Oca
19:00
06:00
Etap 7: Riyadh - Wadi Al Dawasir
Cmt 11 Oca
Paz 12 Oca
19:00
06:00
Etap 8: Wadi Al Dawasir - Wadi Al Dawasir
Paz 12 Oca
Pzt 13 Oca
19:00
06:00
Etap 9: Wadi Al Dawasir - Haradh
Pzt 13 Oca
Sal 14 Oca
19:00
06:00
Etap 10: Haradh - Shubaytah
Sal 14 Oca
Çar 15 Oca
19:00
06:00
Etap 11: Shubaytah - Haradh
Çar 15 Oca
Per 16 Oca
19:00
06:00
Etap 12: Haradh - Qiddiya
Per 16 Oca
Cum 17 Oca
19:00
06:00
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