Price’ın yol kitabı, ilk etapta ikiye ayrılmış

Dakar’ın motosiklet sınıfının son şampiyonu Price, 319km’lik ilk etabı Honda sürücüsü Ricky Brabec’in 2dk5sn önünde ilk sırada tamamlamayı başarmıştı.

Avustralyalı sürücü, etabın ilk bölümlerinde Brabec’in arkasında kalmasına rağmen daha sonra öne geçmiş ve pozisyonunu etap sonuna kadar korumayı başarmıştı.

Ancak 32 yaşındaki sürücü, temiz bir etap geçirmediğini ve yol kitabının iki parçaya ayrıldığını söyledi.

Motorsport.com’a konuşan Price, “Bir şeyler bozuldu ve yol kitabının sıkışmasına yol açtı. Not sayfalarını çeviremiyordum ve sinirim bozulmaya başlamıştı.”

“İstediğim kadar temiz geçmedi. Neyse ki Matthias Walkner biraz yoldan çıkmıştı ve onu takip edebildim. Böylece yol kitabıyla uğraşmama gerek kalmadı.”

“Bir süre onu takip ettim ancak 250'nci km civarında yol kitabı ikiye ayrıldı. En harika durum değildi ancak yine de devam edebildik.” ifadelerini kullandı.

2020 için yeni getirilen bir kuralla beraber 12 etabın 6’sının yol kitapları, etabın bir önceki gününün öğleden sonrasında değil, etabın 25 dakika öncesinde veriliyor.

Yeni Dakar direktörü David Castera tarafından desteklenen bu yeni felsefe, ilk kez pazartesi günkü 2. etapta uygulanacak. Price, bu durumla beraber “herkesin biraz daha fazla gergin” olduğunu söyledi.

“Umarım iyi bir gün geçirebiliriz. Ancak korkunç bir gün geçirirsek, yol kitabını sabah aldığımızdan ve her şeyden nefret edeceğim.”

“Ancak ralli hayatı böyle. Ama yine de burada olmak güzel ve şimdiye kadar çölde olmak iyi.”