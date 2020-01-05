Alonso: "Daha hızlı gidebilirim, fakat bunun için doğru vakit değil"

Fernando Alonso ve Marc Coma ikilisi, Dakar'daki ilk günde nispeten iyi bir performans ortaya koydular ve tecrübeli rakiplerine karşı 11. sırada yer aldılar.

Alonso etabın bazı kısımlarında çok iyiydi ve bazı kısımlarında ise geride kaldı. Yine de 319 kilometrelik etabı sorunsuz şekilde tamamlayarak iyi bir başlangıç yaptı.

Günün ardından konuşan Alonso, "Gerçek şu ki, ilk etap her zaman biraz daha fazla gergin oluyor. İlk kez başlıyorsunuz ve her şey ilerliyor."

"Tamamen sorunsuz bir gün değildi, sonuçta hepimiz bir şeyler yaşadık. Ama mümkün olduğunca az sorun yaşamaya çalıştım."

"Araç tüm etap boyunca iyiydi. İyi hissettim ve içerisinde çok rahattım. Hiçbir sürpriz yoktu ve şekilde dikkatli başlamak istedim"

"İlk düşünce, bu ilk etapları aşırı ya da garip bir şey yapmadan geçmekti. İçinde bulunduğumuz pozisyonda, günü hem araç hem de arazi hakkında biraz daha fazla bilgi edinmeye çalışarak geçirdik"

"Kilit nokta her 3 dakikada bir başlayan ilk on arasında kalabilmek ve bu, görüş için de çok önemli. Çünkü kaybolduğunuzda ve yolu tekrar bulduğunuzda, aniden diğer araçları arkasına geri dönüyorsunuz ve 10 km'yi 50 km/s hızda gidiyorsunuz. Çünkü hiçbir şey göremiyorsunuz."

"Herkesin başına bir şey geliyor. Giniel'in daha fazla sorunu vardı, Nasr ve Nani de sorun yaşadı. Her gün başımıza pek çok şey gelecek ve umarız asgari ile kurtuluruz." dedi.

Beklenen hızda olup olmadıkları sorulduğunda, "Sanırım hepsi daha hızlıydı, sadece benden daha fazla sorun yaşadılar. Ritim aşağı yukarı beklendiği gibi, cebimde daha fazlası var ama henüz bunu çıkarmanın zamanı değil. Daha az araç ve motosikletle, özellikle ikinci haftada yarışın daha temiz geçmesini bekliyoruz." yanıtını verdi.

Alonso, Dakar'ın çok gergin bir etkinlik olduğunu söyledi ve "Bence neredeyse hiç kimse eğlenmiyor çünkü hepimiz etabın nasıl olacağını bilmeden çok fazla belirsizlikle başlıyoruz. Çok büyük bir stres var." dedi.

Marc Coma ile ilişkisi sorulduğunda ise, "Tanıma sürecindeyiz. Yaptığı hiçbir şeyden şüphe edemem. Bir ara kaybolsak bile, bunun normal olduğunu ve daha pek çok kez başımıza geleceğini düşünüyor. Anın sıcaklığı ve sınırlı görüş nedeniyle o an sinir bozucu olsa da, etap bittiğinde iyi bir iş yaptığımızı anlıyoruz." dedi.

İspanyol pilot son olarak şansın büyük bir faktör olduğunu söyledi ve ekledi: "Şans çok büyük bir faktör. Bazen sağa veya sola iki santimetre geçiyorsunuz ve keskin bir taş çıkabiliyor. Öyle büyük bir şans faktörü var ki, bir patlamanın ne zaman oluşacağını ve bunun da sizi nasıl etkileyeceğini bilmiyorsunuz."

Çeviri: İnci Beğen