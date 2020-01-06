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Dakar / Dakar / Etap raporu

Dakar 2020, 2. etap: Branch kazandı, Sunderland liderliğe yükseldi

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Dakar 2020, 2. etap: Branch kazandı, Sunderland liderliğe yükseldi
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör
6 Oca 2020 10:54

KTM sürücüsü Sam Sunderland, Dakar Rallisi’nin Al Wajh-Neom etabını ikinci tamamlayarak motosiklet kategorisinde liderliğe yükselirken, etabın galibi Ross Branch oldu.

Müşteri KTM motosikletiyle mücadele eden ve ikinci kez Dakar’a katılan Branch, 367km’lik etabın ilk bölümünde liderliği elinde bulunduran Honda sürücüsü Joan Barreda’nın geriye düşmesiyle liderliğe yükseldi.

Botswana doğumlu sürücü, etabın geri kalanında liderliğini korumayı başardı ve Sunderland’in 1dk24sn önünde ilk sırada yer aldı. Husqvarna sürücüsü Pablo Quintanilla ise etabı üçüncü sırada tamamladı.

Bu sonuçla beraber FIM Cross Country Rallies şampiyonu Sunderland, Quintanilla’nın 1dk18sn önünde genel klasmanda liderliğe yükseldi.

Honda’dan Kevin Benavides etabı dördüncü tamamladı ve genel klasmanda üçüncülüğe yükseldi. Onun arkasında ise KTM’den Matthias Walkner ve Honda’dan Ricky Brabec yer alıyor.

İlk etapta ilk iki sırada yer alan Toby Price ve Brabec zorlu bir etap geçirdiler ve Price etabın daha 52. kilometresinde yedi dakika kaybedip geriye düştü.

Sonuç olarak Branch’in 12 dakika gerisinde kalan Price, genel klasmanda 9. sıraya geriledi.

KTM’den Luciano Benavides yedinci, Barreda sekizinci, Jose Ignacio Cornejo ise onuncu sırada yer alıyor.

Mücadeledeki en iyi Yamaha sürücüsü ise 12. sırada yer alan Xavier de Soultrait.

Honda sürücüsü Daniel Nosiglia ise 141. kilometrede düşerek başından yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

2. etabın ardından Genel Klasman (Motosiklet):

Poz. Sürücü Motosiklet Zaman/Fark
1 United Kingdom Sam Sunderland KTM 7h05m22s
2 Chile Pablo Quintanilla Husqvarna 1m18s
3 Argentina Kevin Benavides Honda 1m32s
4 Austria Matthias Walkner KTM 2m00s
5 United States Ricky Brabec Honda 4m11s
6 Botswana Ross Branch KTM 4m19s
7 Argentina Luciano Benavides KTM 6m01s
8 Spain Joan Barreda Honda 6m09s
9 Australia Toby Price KTM 7m34s
10 Chile Jose Ignacio Cornejo Honda 8m34s
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Bu Haber Hakkında

Seri Dakar
Etkinlik Dakar
Alt-etkinlik Etap 2: Al Wajh - Neom
Pilotlar Sam Sunderland
Takımlar Red Bull KTM Factory Racing
Editör Jamie Klein

Yarış merkezi

Dakar

Dakar

5 Oca - 17 Oca
Etap 2: Al Wajh - Neom sürüyor
Seans Tarih
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 İçerik
Cidde, kontrol noktası
Çar 1 Oca
Per 2 Oca
16:00
00:00
Starting Podium
Cum 3 Oca
Cmt 4 Oca
16:00
00:00
Etap 1: Jeddah - Al Wajh
Paz 5 Oca
Paz 5 Oca
01:03
09:03
Etap 2: Al Wajh - Neom
Paz 5 Oca
Pzt 6 Oca
21:00
05:00
Etap 3: Neom - Neom
Pzt 6 Oca
Sal 7 Oca
22:00
06:00
Etap 4: Neom - Al-`Ula
Sal 7 Oca
Çar 8 Oca
22:30
06:30
Etap 5: Al-`Ula - Ha'il
Çar 8 Oca
Per 9 Oca
22:15
06:15
Etap 6: Ha'il - Riyadh
Per 9 Oca
Cum 10 Oca
22:00
06:00
Riyadh dinlenme günü
Cum 10 Oca
Cmt 11 Oca
22:00
06:00
Etap 7: Riyadh - Wadi Al Dawasir
Cmt 11 Oca
Paz 12 Oca
22:00
06:00
Etap 8: Wadi Al Dawasir - Wadi Al Dawasir
Paz 12 Oca
Pzt 13 Oca
22:00
06:00
Etap 9: Wadi Al Dawasir - Haradh
Pzt 13 Oca
Sal 14 Oca
22:00
06:00
Etap 10: Haradh - Shubaytah
Sal 14 Oca
Çar 15 Oca
22:00
06:00
Etap 11: Shubaytah - Haradh
Çar 15 Oca
Per 16 Oca
22:00
06:00
Etap 12: Haradh - Qiddiya
Per 16 Oca
Cum 17 Oca
22:00
06:00
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