Dakar 2020, 2. etap: Branch kazandı, Sunderland liderliğe yükseldi
KTM sürücüsü Sam Sunderland, Dakar Rallisi’nin Al Wajh-Neom etabını ikinci tamamlayarak motosiklet kategorisinde liderliğe yükselirken, etabın galibi Ross Branch oldu.
Müşteri KTM motosikletiyle mücadele eden ve ikinci kez Dakar’a katılan Branch, 367km’lik etabın ilk bölümünde liderliği elinde bulunduran Honda sürücüsü Joan Barreda’nın geriye düşmesiyle liderliğe yükseldi.
Botswana doğumlu sürücü, etabın geri kalanında liderliğini korumayı başardı ve Sunderland’in 1dk24sn önünde ilk sırada yer aldı. Husqvarna sürücüsü Pablo Quintanilla ise etabı üçüncü sırada tamamladı.
Bu sonuçla beraber FIM Cross Country Rallies şampiyonu Sunderland, Quintanilla’nın 1dk18sn önünde genel klasmanda liderliğe yükseldi.
Honda’dan Kevin Benavides etabı dördüncü tamamladı ve genel klasmanda üçüncülüğe yükseldi. Onun arkasında ise KTM’den Matthias Walkner ve Honda’dan Ricky Brabec yer alıyor.
İlk etapta ilk iki sırada yer alan Toby Price ve Brabec zorlu bir etap geçirdiler ve Price etabın daha 52. kilometresinde yedi dakika kaybedip geriye düştü.
Sonuç olarak Branch’in 12 dakika gerisinde kalan Price, genel klasmanda 9. sıraya geriledi.
KTM’den Luciano Benavides yedinci, Barreda sekizinci, Jose Ignacio Cornejo ise onuncu sırada yer alıyor.
Mücadeledeki en iyi Yamaha sürücüsü ise 12. sırada yer alan Xavier de Soultrait.
Honda sürücüsü Daniel Nosiglia ise 141. kilometrede düşerek başından yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
2. etabın ardından Genel Klasman (Motosiklet):
|Poz.
|Sürücü
|Motosiklet
|Zaman/Fark
|1
|Sam Sunderland
|KTM
|7h05m22s
|2
|Pablo Quintanilla
|Husqvarna
|1m18s
|3
|Kevin Benavides
|Honda
|1m32s
|4
|Matthias Walkner
|KTM
|2m00s
|5
|Ricky Brabec
|Honda
|4m11s
|6
|Ross Branch
|KTM
|4m19s
|7
|Luciano Benavides
|KTM
|6m01s
|8
|Joan Barreda
|Honda
|6m09s
|9
|Toby Price
|KTM
|7m34s
|10
|Jose Ignacio Cornejo
|Honda
|8m34s
Bu Haber Hakkında
|Seri
|Dakar
|Etkinlik
|Dakar
|Alt-etkinlik
|Etap 2: Al Wajh - Neom
|Pilotlar
|Sam Sunderland
|Takımlar
|Red Bull KTM Factory Racing
|Editör
|Jamie Klein
Dakar 2020, 2. etap: Branch kazandı, Sunderland liderliğe yükseldi
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|Seans
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|İçerik
|Cidde, kontrol noktası
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Çar 1 Oca
Per 2 Oca
|
16:00
00:00
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|Starting Podium
|
Cum 3 Oca
Cmt 4 Oca
|
16:00
00:00
|
|Etap 1: Jeddah - Al Wajh
|
Paz 5 Oca
Paz 5 Oca
|
01:03
09:03
|
|Etap 2: Al Wajh - Neom
|
Paz 5 Oca
Pzt 6 Oca
|
21:00
05:00
|
|Etap 3: Neom - Neom
|
Pzt 6 Oca
Sal 7 Oca
|
22:00
06:00
|
|Etap 4: Neom - Al-`Ula
|
Sal 7 Oca
Çar 8 Oca
|
22:30
06:30
|
|Etap 5: Al-`Ula - Ha'il
|
Çar 8 Oca
Per 9 Oca
|
22:15
06:15
|
|Etap 6: Ha'il - Riyadh
|
Per 9 Oca
Cum 10 Oca
|
22:00
06:00
|
|Riyadh dinlenme günü
|
Cum 10 Oca
Cmt 11 Oca
|
22:00
06:00
|
|Etap 7: Riyadh - Wadi Al Dawasir
|
Cmt 11 Oca
Paz 12 Oca
|
22:00
06:00
|
|Etap 8: Wadi Al Dawasir - Wadi Al Dawasir
|
Paz 12 Oca
Pzt 13 Oca
|
22:00
06:00
|
|Etap 9: Wadi Al Dawasir - Haradh
|
Pzt 13 Oca
Sal 14 Oca
|
22:00
06:00
|
|Etap 10: Haradh - Shubaytah
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Sal 14 Oca
Çar 15 Oca
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22:00
06:00
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|Etap 11: Shubaytah - Haradh
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