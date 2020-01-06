Dakar 2020, 2. etap: Branch kazandı, Sunderland liderliğe yükseldi

Müşteri KTM motosikletiyle mücadele eden ve ikinci kez Dakar’a katılan Branch, 367km’lik etabın ilk bölümünde liderliği elinde bulunduran Honda sürücüsü Joan Barreda’nın geriye düşmesiyle liderliğe yükseldi.

Botswana doğumlu sürücü, etabın geri kalanında liderliğini korumayı başardı ve Sunderland’in 1dk24sn önünde ilk sırada yer aldı. Husqvarna sürücüsü Pablo Quintanilla ise etabı üçüncü sırada tamamladı.

Bu sonuçla beraber FIM Cross Country Rallies şampiyonu Sunderland, Quintanilla’nın 1dk18sn önünde genel klasmanda liderliğe yükseldi.

Honda’dan Kevin Benavides etabı dördüncü tamamladı ve genel klasmanda üçüncülüğe yükseldi. Onun arkasında ise KTM’den Matthias Walkner ve Honda’dan Ricky Brabec yer alıyor.

İlk etapta ilk iki sırada yer alan Toby Price ve Brabec zorlu bir etap geçirdiler ve Price etabın daha 52. kilometresinde yedi dakika kaybedip geriye düştü.

Sonuç olarak Branch’in 12 dakika gerisinde kalan Price, genel klasmanda 9. sıraya geriledi.

KTM’den Luciano Benavides yedinci, Barreda sekizinci, Jose Ignacio Cornejo ise onuncu sırada yer alıyor.

Mücadeledeki en iyi Yamaha sürücüsü ise 12. sırada yer alan Xavier de Soultrait.

Honda sürücüsü Daniel Nosiglia ise 141. kilometrede düşerek başından yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.