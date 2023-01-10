Kaza yapan Sainz, önce ralliyi bıraktı sonra geri döndü
Carlos Sainz, yaptığı kaza sonrası hastaneye nakledilecekti fakat ralliye geri dönmeyi seçti.
Sainz Salı günkü etaplara ikinci başladı ve sadece beş kilometre sonra kaza yaptı. İspanyol sürücü bir kum tepesinden yanlış açıyla uçtu ve aracın burnu yere çarptı. Bunun üzerine de takla attı.
İkili araçtan çıkmayı başardı ve ardından RS Q E-TRON E2 aracını çevirdiler. Fakat hasar çok büyüktü. İlk başta onarım için yardım beklemeye karar verildi ancak Sainz'ın sırtında ağrı vardı. Bunun üzerine Riyad hastanesine götürüldü. Lucas Cruz yara almadı ancak ilk başta ralliden çekilecekleri duyuruldu.
Helikopterlerle hastaneye götürülen Sainz, tam orta noktada fikrini değiştirdi ve etaba geri dönmek istediğini söyledi.
Yani hastaneye gitmeden olay yerine geri dönmüş oldu.
Organizatörler, "Carlos Sainz, yardımcı pilotuyla birlikte geri döndü ve şimdi aracı tamir etmeye çalışacak." açıklamasında bulundu.
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