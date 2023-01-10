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Dakar / Dakar Etap raporu

2023 Dakar Rallisi 9. etap: Loeb yine kazandı, Sainz kaza yaptı

Dünya Ralli efsanesi Sebastien Loeb, Carlos Sainz'in büyük bir kaza geçirdiği ve Nasser Al-Attiyah'ın farkı daha da açtığı 9. etapta zafere ulaştı.

Rachit Thukral
Ekleyen:
Çeviren:
Ezel Tan
, Editör
2023 Dakar Rallisi 9. etap: Loeb yine kazandı, Sainz kaza yaptı
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Bahrain Raid Xtreme takımı adına yarışan Loeb, Riyad ve Haradh arasındaki 358 km'lik özel etapta en hızlı isim olurken, Prodrive Hunter sürücüleri 1-2-3 oldu. Loeb'ü, Teltonika Racing'den Vaidotas Zala ve GCK Motorsport sürücüsü Guerlain Chicherit takip etti.

Rallinin dokuzuncu etabına beşinci sıradan başlayan Loeb, ilk iki noktada liderdi, sonrasında Zala kendisini geçti. Ancak Loeb, kısa bir süre sonra liderliği geri aldı ve her geçen noktada farkı artırıp, etabı kazanan isim oldu.

Zala 3 dakika 7 saniye geride ikinci olurken, Chicherit 4 dakika 18 saniye geride ilk üçü tamamladı.

Bu, Loeb'ün bu yılki üçüncü, kariyerinin ise 19. etap zaferi oldu.

Mattias Ekstrom, Salı günkü özel etabı, Loeb'ün 7 dakika 21 saniye gerisinde dördüncü sırada bitirdi ve en iyi Audi sürücüsü oldu.

Fakat rallinin öne çıkan noktası Ekstrom'ün takım arkadaşı Carlos Sainz'la ilgiliydi. Stephane Peterhansel'in geçen hafta ralliye veda etmesinin ardından rallide yer alan iki Audi sürücüsünden biri olan Sainz, etabın henüz altıncı kilometresinde bir kum tepesinden uçarken takla attı.

Vücudunda ağrılar olan Sainz, helikopterle hastaneye götürülüyordu ancak yolculuğun tam ortasında fikrini değiştirdi ve helikopterden geri dönmesini istedi.

Sainz böylelikle etaba geri döndü ancak Audi mekanikerleriyle birlikte aracı tamir etmesi gerekiyor.

 

Etapta beşinci sırayı Le Mans 24 Saat yarışının galibi Romain Dumas alırken, Jakub Pryzognski X-raid Mini ile altıncı oldu.

Rallinin lideri Nasser Al-Attiyah nispeten sönük bir gün geçirdi ve Toyota Hilux'ı ile etabı yaklaşık dokuz dakika geride tamamladı.

Fakat Al-Attiyah, en yakın rakibi ve takım arkadaşı Henk Lategan'ın mekanik sorunlar nedeniyle etabın sadece 18 km'sinde durmasının ardından genel klasmandaki liderliğini 1 saat 21 dakika 57 saniyeye çıkardı.

Bitime beş etap kala Katarlı sürücüyü Lucas Moraes takip ederken, Loeb 1 saat 43 dakika geride üçüncü sırada yer alıyor.

Lategan yaklaşık 40 dakika kaybetmesinin ardından ikincilikten dördüncülüğe gerilerken, Giniel de Villiers de beşinci sırada yer alıyor.

Dumas altıncı sırada yer alırken, Martin Prokop (Benzina), Brian Baragwanath (Century), Wei Han (Hanwei) ve Overdrive'dan Juan Cruz Yacopini ilk 10'u tamamlıyor.

9. etabın ardından klasman:

Poz.

Sürücü

Araç

Zaman/ fark

1

Nasser Al-Attiyah

Toyota

34hr19m20s 

2

Lucas Moraes

Toyota

+1hr21m57s

3

Sebastien Loeb

Prodrive

+1hr43m08s

4

Henk Lategan

Toyota

+1hr46m23s

5

Giniel de Villiers

Toyota

+2hr04m17s

6

Romain Dumas

Rebellion

+2hr25m51s

7

Martin Prokop

Benzina

+2hr45m36s

8

Brian Baragwanath

Century

+2hr48m06s

9

Wei Han

 SMG +3hr32m15s

10

Juan Cruz Yacopini

Toyota

+3hr52m52s

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