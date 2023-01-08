Dakar Rallisi, 8. Gün: Otomobil klasmanında galip Loeb

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Kabus gibi geçen birkaç günün ve Stephane Peterhansel'in ralliye veda etmesinin ardından sorunlarını çözen ve ne kadar hızlı olduğunu bir kez daha gösteren Audi, güne Carlos Sainz ile 29, Mattias Ekstrom ile 33. sıradan başladı.

Tıpkı motosiklet klasmanında olduğu gibi araç klasmanında da yolu açan sürücüler ciddi dezavantajla karşı karşıya kaldılar: dünün galibi Yazeed Al-Rajhi ilk kontrol noktasında 10. sıraya kadar gerilemiş, dünün ikincisi Vaidotas Zala ise 50. sıraya kadar düşmüştü!

Altıncı sıradan başlayan Henk Lategan'ın yerini korumasıyla birlikte yol açılırken, geriden başlayan isimler tamamen açılan yoldan oldukça iyi faydalanmayı başardılar.

Durumu en iyi değerlendiren isim ise hiç şüphesiz Carlos Sainz oldu: üç kez Dakar galibi, ilk kontrol noktasına varıldığında liderdi!

Liderliğe yükseldikten sonr temposunu daha da arttıran Sainz, dokuzuncu başladığı günü sürekli yükselerek ikinci tamamlayan Loeb'in 2 dakika 31 saniye önünde etap galibiyetine ulaşan isim oldu; ta ki beş dakika zaman cezası alana kadar!

Ceza sonucu Sainz kendini üçüncü sırada bulurken, etap galibiyeti iki saat gibi büyük bir zaman farkını kapatmaya çalışan Loeb'e gitti. İkinci sırada ise dün kasıtlı olarak geride kalmasının faydasını gören Nasser Al-Attiyah yer aldı.

#207 Team Audi Sport Audi: Carlos Sainz Sr, Lucas Cruz Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Dördüncü sırada yol açıldıktan hemen sonra etaba başlamasının da sayesinde iyi bir gün geçiren genel klasman ikincisi Henk Lategan, beşinci sırada etaba 17. sıradan başlayan Jacob Przygonski, altıncı sırada ise yola üçüncü çıkmasına rağmen iyi bir gün geçiren Guerlain Chicherit yer aldı.

Yedinci sıra genel klasmanda tırmanmayı sürdüren çaylak Lucas Moraes'e giderken, sekizinci sırada rallinin gediklilerinden Romain Dumas yer aldı.

Geri düşmesinin ardından istediği tempoyu yakalayamayan Yazeed Al-Rajhi dokuzuncu olurken, ilk onu tam 41 sıra yükselen Vaidotas Zala tamamladı.

Mattias Ekstrom ise bir süspansiyon hasarı nedeniyle ciddi zaman kaybederek yine ilk ona giremedi.

Yeniden düzenleme sonucu iki günlük maraton etabına dönüştürülen 7. ve 8. etapların ardından başkent Riyad'a dönen sürücüler, yarın bir gün dinlenecekler.

2023 Dakar Rallisi: İlk sekiz etabın ardından araç sınıfı genel klasman

Sıra Sürücü Araç Zaman 1 N. Al-Attiyah Toyota 31h02'58 2 H. Lategan Toyota +1h03'36 3 L. Moraes Toyota +1h20'22 4 S. Loeb Prodrive +1h52'06 5 G. De Villiers Toyota +2h04'20 6 R. Dumas Toyota +2h27'11 7 M. Prokop Ford +2h37'00 8 B. Baragwanath Century +2h42'06 9 H. Wei SMG HW2021 +3h15'03 10 J. Yacopini