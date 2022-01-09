De Villiers: "Dakar'daki motosiklet kazalarından sonra aldığım ölüm tehditleri üzücüydü"

De Villiers, Pazartesi günkü rallinin ikinci etabında Şilili sürücü Cesar Zumaran'ın motosikletinin üstünden geçti ve beş dakikalık zaman cezası aldı.

De Villiers, aynı gün bir kum tepesinden indikten sonra Mohamed Said Oulad Ali'nin kaza yaptığı motosikletinden kaçınamayarak ikinci bir kaza daha yaptı.

FIA hakemleri, De Villiers'e “güvenli olmayan bir şekilde” hareket ettiği için beş saatlik bir ceza verdi ve böylece mücadelenin dışında kaldı.

Ancak de Villiers, Toyota'nın Cuma günkü protestosunun ardından herhangi bir yanlış yapmadığı için suçsuz bulundu ve tekrar dördüncü sıraya yerleşti.

Toyota, hakemlerin ceza verdiği sırada ulaşamadığı GPS verilerini buldu.

Dakar'ın Sentinel güvenlik sistemi sağlayıcısı ERTF tarafından yapılan bir incelemede, araç içindeki sinyal alımının "yeterli ancak optimal olmadığı" ve bunun da sinyalin daha sonra iletilmesine neden olabileceği ortaya çıktı.

Sistemin, de Villiers'i kazadan sadece iki saniye önce uyardığı ve kaçınması için çok az zaman bıraktığı tespit edildi. De Villiers, motosiklet sürücüsünün önüne geçebildiği için FIA, cezayı geri çekmeye karar verdi.

De Villiers, ikinci kaza için suçsuz olduğu ortaya çıksa da, internette karşılaştığı nefrete çok üzüldüğünü söyledi.

De Villiers, Motorsport.com'a, "Sosyal medyada karşılaştığım taciz ve ölüm tehditleri inanılmaz."

"Böyle bir şeyle ilk defa karşılaşıyorum. Gerçekten hoş olmadığını söylemeliyim."

"Bu, durumu bilmeyen insanlar tarafından geliyor. Evde otururken, gerçekleri bilmediğin bir şey hakkında yorum yapmak çok kolay oluyor. Ancak yine de böyle bir şey yaşamak oldukça üzücü."

"Bu yüzden bunu arkada bıraktığımız için mutluyum."

"Bu motosikleti ezmemek için kesinlikle her şeyi yaptığımızı biliyoruz. Tepenin arkasında insanlar varken, yukarıda olmak çok zor. Çok talihsiz bir durum."

"Başlangıçtaki inceleme düzgün yapılmamıştı. Şimdi ceza kaldırıldı ve yeniden yarışabiliriz." dedi.

#304 Toyota Gazoo Racing: Giniel De Villiers Photo by: Toyota Gazoo Racing South Africa

De Villiers, Aoulad Ali'ye KTM'sine verdiği zararın bedelini ve bu yılki etkinlikten emekli olmak zorunda kaldığı için 2023 giriş ücretini ödemeyi teklif etti.

Hem Zumaran hem de Aoulad Ali kazanın neden kaçınılmaz olduğunu anlasa da, de Villiers, kros rallilerinde güvenlik standartlarını iyileştirmek için daha fazlasının yapılabileceğini söyledi.

"Yine de güvenliği daha da artırmamız gerektiğini düşünüyorum çünkü bu tepelerde hem araçların hem de motosikletlerin yarışması son derece zor oluyor."

"Aracımdaki Sentinel sistemi de çalışmıyordu ve bundan şikayetçiydik. Düzgün çalışmadığı için 1. etabın başında 12 dakika geciktik. Bu yüzden alarmı hiç duymadık."

"Nihayetinde iki gün önce düzelttiler. Düzgün çalışmadığını fark ettiler ve bu yüzden de hiçbir uyarı alamadık."

"Son dakikada tepeden inerek ondan kaçındığım için sadece çok şanslıydım çünkü tepenin arkasında onu görmemin hiçbir imkanı yoktu."

"Ancak en önemlisi ise ikisinin de iyi olması. İki motosiklet sürücüsüyle de konuştum ve çok iyi insanlar. Olanlar için ikisinden de özür diledim."

"İlk sürücüyle konuştum ve durumu kesinlikle anladığını belirtti."

"İkinci sürücü için ise çok üzgünüm çünkü motosikleti hasar aldı ve devam edemedi. Gelecek yıl için bir motosikleti olduğuna emin olacağız, tamir edeceğiz ve giriş ücretini karşılayacağız."

"Dakar'daki ilk yarışıydı ve tamamını tecrübe edemedi. Sanırım başkaları da motosikletinin üzerinden geçti."

"Bizim tarafımızda durumun düzeltildiğine emin olacağız ve gelecek yıl yarışması için bir fırsat sağlayacağız. En azından, Dakar'ın ruhu için bunu yapabiliriz."

"Son birkaç gündür olanlar ise Dakar'ın ruhuna yakışmıyordu ve çok talihsizdi. Ancak bunu arkamızda bırakıp, odaklanmayı deneyeceğiz."