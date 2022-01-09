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Dakar / Dakar Etap raporu

2022 Dakar Rallisi 7. etap: Cornejo kazandı, Van Beveren liderliğe yükseldi

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör

Dakar Rallisi'nin yedinci etabında zafer Jose Ignacio Cornejo'nun olurken, Yamaha sürücüsü Adrien van Beveren genel klasman liderliğine yükseldi.

2022 Dakar Rallisi 7. etap: Cornejo kazandı, Van Beveren liderliğe yükseldi

Dakar Rallisi, Pazar günü gerçekleştirilen 402 kilometrelik Riyadh-Al Dawadimi etabıyla devam ederken, Van Beveren, genel klasmanda ilk sıraya yükselmeyi başardı.

Fransız sürücü, yedinci etaba başlamadan önce kaza yapan ve ralliden çekilen Daniel Sanders'ın yokluğuyla genel klasmanda üçüncü sıraya yükselmişti. Genel klasman lideri Sunderland ve en yakın rakibi Matthias Walkner'ın her ikisi de yedinci etapta 20 dakikadan fazla süre kaybetti.

Etaba bakıldığında başlangıçta Toby Price liderdi, kısa bir süre sonra liderliği Cornejo aldı ve etabın kalan kısmında liderliği bırakmayarak zafere ulaştı. Kevin Benavides 44 saniye geride ikinci, Joan Barreda 2 dakika 51 saniye geride üçüncü ve Luciano Benavides 7 dakika 50 saniye geride dördüncü oldu.

Van Beveren bu etapta 10. sırada yer aldı ve liderin 12 dakika 34 saniye gerisinde kalmasına rağmen genel klasmanda liderliğe yükseldi.

Bu sonuçların ardından Van Beveren genel klasmanda 23 saat 45 dakika 2 saniye ile ilk sırada yer alıyor.

Walkner, ikinciliği korumasına rağmen Van Beveren'in 5 dakika 12 saniye ardında kalmış durumda.

Kevin Benavides, Walkner'ı 11 saniye geride, üçüncü sıradan takip ederken, Sunderland de Benavides'in 15 saniye ardında bulunuyor.

Santolino, lider van Beveren'in 6 dakika 34 saniye gerisinde beşinci, Pablo Quintanilla 8 dakika 15 saniye geride altıncı ve Barreda 8 dakika 33 saniye geride yedinci sırada.

İlk onu Stefan Svitko, Jose Ignacio Cornejo ve Andrew Short tamamlıyor.

Yedinci etabın ardından genel klasman (motosiklet)

Poz. # Sürücü Motosiklet Zaman Fark Ceza
1 42 Adrien van Beveren YAMAHA 23:45:02   00:00:00
2 52 Matthias Walkner KTM 23:50:14 +00:05:12 00:00:00
3 1 Kevin Benavides KTM 23:50:25 +00:05:23 00:00:00
4 3 Sam Sunderland KTM 23:50:40 +00:05:38 00:00:00
5 15 Lorenzo Santolino SHERCO FACTORY 23:51:36 +00:06:34 00:00:00
6 7 Pablo Quintanilla HONDA 23:53:17 +00:08:15 00:00:00
7 88 Joan Barreda HONDA 23:53:35 +00:08:33 00:01:00
8 142 Stefan Svitko KTM 24:05:20 +00:20:18 00:00:00
9 11 Jose Ignacio Cornejo HONDA 24:11:39 +00:26:37 00:00:00
10 29 Andrew Short YAMAHA 24:13:12 +00:28:10 00:00:00
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