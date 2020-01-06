Dakar 2020, 2. etap: Terranova lider, Alonso sorun yaşadı

Çifte Formula 1 şampiyonu Alonso, etabın ilk 160 kilometresinde liderlere yakındı. Ancak daha sonra bir kayaya çarptı ve lastiği ile süspansiyonu hasar gördü.

Alonso ve yardımcı pilotu Marc Coma, hasarı tamir etmeye çalışsalar da Toyota Gazoo’nun yardım kamyonunu beklemeye başladılar. İkili, ralliye devam edebilecek olsa da güçlü bir sonuç alma şansları büyük ölçüde sona erdi.

367km’lik Al-Wajh-Neom etabı, yol kitabının starttan hemen önce ekiplere verildi altı etabın ilkiydi.

Günün büyük bölümünde Yazeed Al-Rajhi ilk sıradaydı ve Suudi sürücü ilk gün kaybettiği zamanı telafi ediyordu.

Ancak etabın son bölümünde Al-Rajhi zaman kaybetti ve etabı kazanan isim Giniel de Villiers oldu.

De Villiers, etabı kazanmasına rağmen genel klasmanda ancak altıncı sıraya yükselebildi. Güney Afrikalı sürücü, lider Terranova’nın 12 dakika gerisinde yer alıyor.

Mini sürücüsü Terranova ise günün ikinci en hızlı ismi oldu ve liderliğe yükselmeyi başardı.

Müşteri Peugeot aracı ile mücadele eden Khalid Al Qassimi üçüncü, Century buggy sürücüsü Mathieu Serradori ise dördüncü sırada etabı tamamladı.

Dakar’ın son iki seneki şampiyonları Carlos Sainz ve Nasser Al-Attiyah ise kötü bir ilk gün sonrasında ikinci günde iyi bir iş çıkartıp genel klasmanda 2. ve 3. sıralara yükseldiler. Serradori ise sürpriz şekilde 4. sırada yer alıyor.

İlk etapta şok bir galibiyet alan Vaidotas Zala ise beşinci sıraya geriledi.

Dakar tarihinin en başarılı ismi Stephane Peterhansel, direksiyon sorunuyla boğuştuğu günün ardından liderin 13dk17sn gerisinde sekizinci sırada yer alıyor.

Genel klasman (ilk 10):