Dakar 2020, 2. etap: Terranova lider, Alonso sorun yaşadı
X-raid Mini sürücüsü Orlando Terranova, ikinci etabın ardından 2020 Dakar Rallisi’ni lider götürürken, Fernando Alonso hasar yüzünden şimdiden iki saatten fazla zaman kaybetti.
Çifte Formula 1 şampiyonu Alonso, etabın ilk 160 kilometresinde liderlere yakındı. Ancak daha sonra bir kayaya çarptı ve lastiği ile süspansiyonu hasar gördü.
Alonso ve yardımcı pilotu Marc Coma, hasarı tamir etmeye çalışsalar da Toyota Gazoo’nun yardım kamyonunu beklemeye başladılar. İkili, ralliye devam edebilecek olsa da güçlü bir sonuç alma şansları büyük ölçüde sona erdi.
367km’lik Al-Wajh-Neom etabı, yol kitabının starttan hemen önce ekiplere verildi altı etabın ilkiydi.
Günün büyük bölümünde Yazeed Al-Rajhi ilk sıradaydı ve Suudi sürücü ilk gün kaybettiği zamanı telafi ediyordu.
Ancak etabın son bölümünde Al-Rajhi zaman kaybetti ve etabı kazanan isim Giniel de Villiers oldu.
De Villiers, etabı kazanmasına rağmen genel klasmanda ancak altıncı sıraya yükselebildi. Güney Afrikalı sürücü, lider Terranova’nın 12 dakika gerisinde yer alıyor.
Mini sürücüsü Terranova ise günün ikinci en hızlı ismi oldu ve liderliğe yükselmeyi başardı.
Müşteri Peugeot aracı ile mücadele eden Khalid Al Qassimi üçüncü, Century buggy sürücüsü Mathieu Serradori ise dördüncü sırada etabı tamamladı.
Dakar’ın son iki seneki şampiyonları Carlos Sainz ve Nasser Al-Attiyah ise kötü bir ilk gün sonrasında ikinci günde iyi bir iş çıkartıp genel klasmanda 2. ve 3. sıralara yükseldiler. Serradori ise sürpriz şekilde 4. sırada yer alıyor.
İlk etapta şok bir galibiyet alan Vaidotas Zala ise beşinci sıraya geriledi.
Dakar tarihinin en başarılı ismi Stephane Peterhansel, direksiyon sorunuyla boğuştuğu günün ardından liderin 13dk17sn gerisinde sekizinci sırada yer alıyor.
Genel klasman (ilk 10):
|Poz.
|#
|Pilot/Co-pilot
|Araç
|Zaman
|Fark
|1
|311
|
Orlando Terranova
Bernardo Graue
|Mini
|7h7m36s
|2
|305
|
Carlos Sainz
Lucas Cruz
|Mini
|7h12m19s
|4m43s
|3
|300
|
Nasser Al-Attiyah
Mathieu Baumel
|Toyota
|7h13m43s
|6m7s
|4
|315
|
Mathieu Serradori
Fabian Lurquin
|Century
|7h14m58s
|7m22s
|5
|319
|
Vaidotas Zala
Saulius Jurgelenas
|Mini
|7h15m47s
|8m11s
|6
|304
|
Giniel de Villiers
Alex Haro
|Toyota
|7h19m40s
|12m4s
|7
|308
|
Khalid Al Qassimi
Xavier Panseri
|Peugeot
|7h20m11s
|12m35s
|8
|302
|
Stephane Peterhansel
|Mini
|7h20m53s
|13m17s
|9
|309
|
Yazeed Al-Rajhi
Konstantin Zhiltsov
|Toyota
|7h23m41s
|16m5s
|10
|307
|
Bernhard ten Brinke
Tom Colsoul
|Toyota
|7h28m59s
|21m23s
Bu Haber Hakkında
|Seri
|Dakar
|Etkinlik
|Dakar
|Alt-etkinlik
|Etap 2: Al Wajh - Neom
|Pilotlar
|Fernando Alonso Şimdi al , Giniel deVilliers , Khalid Al-Qassimi , Orlando Terranova
|Editör
|Valentin Khorounzhiy
Dakar 2020, 2. etap: Terranova lider, Alonso sorun yaşadı
Yarış merkezi
|Seans
|Tarih
|
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
|İçerik
|Cidde, kontrol noktası
|
Çar 1 Oca
Per 2 Oca
|
16:00
00:00
|
|Starting Podium
|
Cum 3 Oca
Cmt 4 Oca
|
16:00
00:00
|
|Etap 1: Jeddah - Al Wajh
|
Paz 5 Oca
Paz 5 Oca
|
01:03
09:03
|
|Etap 2: Al Wajh - Neom
|
Paz 5 Oca
Pzt 6 Oca
|
21:00
05:00
|
|Etap 3: Neom - Neom
|
Pzt 6 Oca
Sal 7 Oca
|
22:00
06:00
|
|Etap 4: Neom - Al-`Ula
|
Sal 7 Oca
Çar 8 Oca
|
22:30
06:30
|
|Etap 5: Al-`Ula - Ha'il
|
Çar 8 Oca
Per 9 Oca
|
22:15
06:15
|
|Etap 6: Ha'il - Riyadh
|
Per 9 Oca
Cum 10 Oca
|
22:00
06:00
|
|Riyadh dinlenme günü
|
Cum 10 Oca
Cmt 11 Oca
|
22:00
06:00
|
|Etap 7: Riyadh - Wadi Al Dawasir
|
Cmt 11 Oca
Paz 12 Oca
|
22:00
06:00
|
|Etap 8: Wadi Al Dawasir - Wadi Al Dawasir
|
Paz 12 Oca
Pzt 13 Oca
|
22:00
06:00
|
|Etap 9: Wadi Al Dawasir - Haradh
|
Pzt 13 Oca
Sal 14 Oca
|
22:00
06:00
|
|Etap 10: Haradh - Shubaytah
|
Sal 14 Oca
Çar 15 Oca
|
22:00
06:00
|
|Etap 11: Shubaytah - Haradh
|
Çar 15 Oca
Per 16 Oca
|
22:00
06:00
|
|Etap 12: Haradh - Qiddiya
|
Per 16 Oca
Cum 17 Oca
|
22:00
06:00
|
Çok Okunanlar
Program
- Formula 1
- MotoGP
Sağlayan