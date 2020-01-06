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Dakar / Dakar / Etap raporu

Dakar 2020, 2. etap: Terranova lider, Alonso sorun yaşadı

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Dakar 2020, 2. etap: Terranova lider, Alonso sorun yaşadı
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Sergio Lillo
Çeviren: Cem Özel, Editör
6 Oca 2020 11:52

X-raid Mini sürücüsü Orlando Terranova, ikinci etabın ardından 2020 Dakar Rallisi’ni lider götürürken, Fernando Alonso hasar yüzünden şimdiden iki saatten fazla zaman kaybetti.

Çifte Formula 1 şampiyonu Alonso, etabın ilk 160 kilometresinde liderlere yakındı. Ancak daha sonra bir kayaya çarptı ve lastiği ile süspansiyonu hasar gördü.

Alonso ve yardımcı pilotu Marc Coma, hasarı tamir etmeye çalışsalar da Toyota Gazoo’nun yardım kamyonunu beklemeye başladılar. İkili, ralliye devam edebilecek olsa da güçlü bir sonuç alma şansları büyük ölçüde sona erdi.

367km’lik Al-Wajh-Neom etabı, yol kitabının starttan hemen önce ekiplere verildi altı etabın ilkiydi.

Günün büyük bölümünde Yazeed Al-Rajhi ilk sıradaydı ve Suudi sürücü ilk gün kaybettiği zamanı telafi ediyordu.

Ancak etabın son bölümünde Al-Rajhi zaman kaybetti ve etabı kazanan isim Giniel de Villiers oldu.

De Villiers, etabı kazanmasına rağmen genel klasmanda ancak altıncı sıraya yükselebildi. Güney Afrikalı sürücü, lider Terranova’nın 12 dakika gerisinde yer alıyor.

Mini sürücüsü Terranova ise günün ikinci en hızlı ismi oldu ve liderliğe yükselmeyi başardı.

Müşteri Peugeot aracı ile mücadele eden Khalid Al Qassimi üçüncü, Century buggy sürücüsü Mathieu Serradori ise dördüncü sırada etabı tamamladı.

Dakar’ın son iki seneki şampiyonları Carlos Sainz ve Nasser Al-Attiyah ise kötü bir ilk gün sonrasında ikinci günde iyi bir iş çıkartıp genel klasmanda 2. ve 3. sıralara yükseldiler. Serradori ise sürpriz şekilde 4. sırada yer alıyor.

İlk etapta şok bir galibiyet alan Vaidotas Zala ise beşinci sıraya geriledi.

Dakar tarihinin en başarılı ismi Stephane Peterhansel, direksiyon sorunuyla boğuştuğu günün ardından liderin 13dk17sn gerisinde sekizinci sırada yer alıyor.

Genel klasman (ilk 10):

Poz. # Pilot/Co-pilot Araç Zaman Fark
1 311

Argentina Orlando Terranova

Argentina Bernardo Graue

 Mini 7h7m36s  
2 305

Spain Carlos Sainz

Spain Lucas Cruz

 Mini 7h12m19s 4m43s
3 300

Qatar Nasser Al-Attiyah

France Mathieu Baumel

 Toyota 7h13m43s 6m7s
4 315

France Mathieu Serradori

Belgium Fabian Lurquin

 Century 7h14m58s 7m22s
5 319

Lithuania Vaidotas Zala

Lithuania Saulius Jurgelenas

 Mini 7h15m47s 8m11s
6 304

South Africa Giniel de Villiers

Spain Alex Haro

 Toyota 7h19m40s 12m4s
7 308

United Arab Emirates Khalid Al Qassimi

France Xavier Panseri

 Peugeot 7h20m11s 12m35s
8 302

France Stephane Peterhansel
Portugal Paulo Fiuza

 Mini 7h20m53s 13m17s
9 309

Saudi Arabia Yazeed Al-Rajhi

Russian Federation Konstantin Zhiltsov

 Toyota 7h23m41s 16m5s
10 307

Netherlands Bernhard ten Brinke

Belgium Tom Colsoul

 Toyota 7h28m59s 21m23s
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Bu Haber Hakkında

Seri Dakar
Etkinlik Dakar
Alt-etkinlik Etap 2: Al Wajh - Neom
Pilotlar Fernando Alonso Şimdi al , Giniel deVilliers , Khalid Al-Qassimi , Orlando Terranova
Editör Valentin Khorounzhiy

Yarış merkezi

Dakar

Dakar

5 Oca - 17 Oca
Etap 2: Al Wajh - Neom sürüyor
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
Cidde, kontrol noktası
Çar 1 Oca
Per 2 Oca
16:00
00:00
Starting Podium
Cum 3 Oca
Cmt 4 Oca
16:00
00:00
Etap 1: Jeddah - Al Wajh
Paz 5 Oca
Paz 5 Oca
01:03
09:03
Etap 2: Al Wajh - Neom
Paz 5 Oca
Pzt 6 Oca
21:00
05:00
Etap 3: Neom - Neom
Pzt 6 Oca
Sal 7 Oca
22:00
06:00
Etap 4: Neom - Al-`Ula
Sal 7 Oca
Çar 8 Oca
22:30
06:30
Etap 5: Al-`Ula - Ha'il
Çar 8 Oca
Per 9 Oca
22:15
06:15
Etap 6: Ha'il - Riyadh
Per 9 Oca
Cum 10 Oca
22:00
06:00
Riyadh dinlenme günü
Cum 10 Oca
Cmt 11 Oca
22:00
06:00
Etap 7: Riyadh - Wadi Al Dawasir
Cmt 11 Oca
Paz 12 Oca
22:00
06:00
Etap 8: Wadi Al Dawasir - Wadi Al Dawasir
Paz 12 Oca
Pzt 13 Oca
22:00
06:00
Etap 9: Wadi Al Dawasir - Haradh
Pzt 13 Oca
Sal 14 Oca
22:00
06:00
Etap 10: Haradh - Shubaytah
Sal 14 Oca
Çar 15 Oca
22:00
06:00
Etap 11: Shubaytah - Haradh
Çar 15 Oca
Per 16 Oca
22:00
06:00
Etap 12: Haradh - Qiddiya
Per 16 Oca
Cum 17 Oca
22:00
06:00
Son sonuçlar Puan Durumu

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