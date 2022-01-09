2022 Dakar Rallisi 7. etap: Loeb, Al-Attiyah'ın önünde kazandı

2022 Dakar Rallisi'nde heyecan bugün gerçekleştirilen 402 kilometrelik yedinci etapla devam etti ve gözler ön taraftaki mücadelenin üzerindeydi. Sebastien Loeb, cuma günü yaptığı iki navigasyon hatasının ardından genel klasmanda üçüncülüğe gerilemişti. Fakat pazar günü tekrar aradaki farkı kapattı.

Etabın başlangıcında liderlik Toyota Gazoo Racing sürücüsü Henk Lategan'daydı. Fakat sonrasında liderliği Audi sürücüsü Carlos Sainz aldı. Ancak İspanyol pilot, ilk bir saatlik bölümün bitiminden sonra Sebastien Loeb'ün gerisine düştü.

Fransız sürücü, etabın kalan kısmında hata yapmadı ve bu yılki ikinci etap zaferini elde etti.

Loeb'ün en yakın takipçisi, genel klasman lideri Nasser Al-Attiyah'tı. Bir ara 6.5 dakika geriye düşen Katarlı sürücü, sonrasında Loeb ile arayı 1 dakika kapattı. Yine de etabı 5 dakika 26 saniye geride ikinci sırada tamamlamış oldu.

Carlos Sainz, önce liderliği, sonra da ikinciliği kaybetmesinin ardından 7 dakika 43 saniye geride üçüncü oldu.

#202 Team Audi Sport Audi: Carlos Sainz, Lucas Cruz Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Son Dakar Rallisi galibi Stephane Peterhansel de 9 dakika 40 saniye geride dördüncü oldu.

Genel klasmanda ikinci sıraya çıkan Yazeed Al Rajhi, etabı Loeb'ün 10 dakika 3 saniye gerisinde beşinci sırada tamamladı.

Overdrive Toyota'dan takım arkadaşı Bernhard ten Brinke altıncı, Lucio Alvarez yedinci, Mattias Ekstrom sekizinci, Nani Roma dokuzuncu ve Victor Vasilyev onuncu oldu.

Bu sonuçların ardından Al Attiyah 23 saat 52 dakika 22 saniye ile genel klasmanda ilk sırada yer alırken, onu 44 dakika 59 saniye geriden Loeb takip ediyor.

Al Rajhi, 53 dakika 31 saniye geride üçüncü sıraya gerilemiş durumda. Alvarez 1 saat 15 dakika geride dördüncü ve X-raid Mini sürücüsü Jakub Przygonski 1 saat 30 dakika geride beşinci.

Orlando Terranova altıncı, Vladimir Vasilyev yedinci, Martin Prokop sekizinci, Sebastian Halpern dokuzuncu ve Vaidotas Zala onuncu sırada bulunuyor.

Audi sürücüleri arasında en iyi isim olan Ekstrom, şu anda 12. sırada yer alıyor. Sainz ise genel klasmanda 18. sıraya yükseldi.

Cuma akşamı 5 saatlik cezanın kaldırılmasının ardından Sebastien Loeb'ün gerisinde dördüncü sıraya dönen Giniel de Villiers, bugünkü etabın 198. kilometresinde mekanik arıza yaşadı. Lategan, takım arkadaşına yardıma gitse de, De Villiers 1 saatten fazla vakit kaybetti.

Yedinci etabın ardından genel klasmandaki durum (araç):

Poz. # Sürücü Marka Zaman Fark Ceza 1 201 Nasser Al-Attiyah TOYOTA 23:52:22 00:00:00 2 211 Sebastien Loeb PRODRIVE 24:37:21 +00:44:59 00:00:00 3 205 Yazeed Al Rajhi TOYOTA 24:45:53 +00:53:31 00:00:35 4 222 Lucio Alvarez TOYOTA 25:07:31 +01:15:09 00:00:00 5 203 Jakub Przygonski MINI 25:22:26 +01:30:04 00:00:00 6 221 Orlando Terranova PRODRIVE 25:29:17 +01:36:55 00:12:00 7 209 Vladimir Vasilyev BMW 25:37:10 +01:44:48 00:07:00 8 234 Martin Prokop FORD 26:21:13 +02:28:51 00:03:00 9 224 Sebastian Halpern MINI 26:43:00 +02:50:38 00:15:00 10 233 Vaidotas Zala MINI 27:03:29 +03:11:07 00:30:00