Dakar 2021, Etap 5: De Villiers kazandı, Peterhansel arayı açtı

Suudi Arabistan'daki dört etabın ardından de Villers, genel klasmanda 22. sırada ve üç fabrika Toyota aracı arasında üçüncü sırada yer alıyordu, ancak Riyad ve Kaysume arasında geçen 456 km uzunluğundaki etapta baştan sona liderliği koruyarak 17. Dakar etap galibiyetini aldı.

Güney Afrikalı pilot, 250 km'nin ardından arkadaki en yakın rakibi ile yedi dakikanın üzerinde bir avantaj yakaladı, ancak yaptığı hatanın ardından vatandaşı olan Century sürücüsü Brian Baragwanath'ın 58 saniye önünde etabı ilk sırada tamamladı.

X-raid Mini sürücüsü Peterhansel ise yarışın belirli bir bölümünde beşinci sıraya kadar düşmüş olmasına rağmen etabı de Villers'in 2 dakika 25 saniye ardında üçüncü sırada tamamladı.

Kritik bir şekilde, Peterhansel'in ana rakibi olan Toyota yıldızı Al-Attiyah ise, üst üste üç etap galibiyeti aldıktan sonra yarışı Peterhansel'in iki dakika gerisinde dördüncü sırada tamamladı.

Ford özel aracı ile yarışan Martin Prokop ise açılış etabından beri en iyi sonucu olan beşinciliği alırken, Overdrive Toyota Hilux ile yarışan Yazeed Al Rajhi altıncı, X-raid Mini sürücüsü Orlando Terranova ise yedinci oldu ve üst üste ikinci ilk 10 sonucunu aldı.

2014 galibi Nani Roma ise, takım arkadaşı olan WRC efsanesi Sebastien Loeb'ün yol tarifi sorunları yaşayarak 50 dakika kaybetmesinin ardından, lider Bahrain Raid Xtreme sürücüsü oldu. Roma, son Dakar galibi Carlos Sainz'ın önünde sekizinci sırada yer aldı.

Sainz ise rota dışına çıkarak 25 dakika kaybetmiş olsa da, diğer X-raid'e kaybettiği zamanın bir kısmını kapatmayı başardı.

Perşembe gününün ardından genel klasmanda - hâlâ etap galibiyeti almamış olan - Peterhansel, Al-Attiyah'ın 6 dakika 11 saniye önünde liderliğini korudu. Sainz ise 48 dakika 11 saniye geride üçüncü sırada bulunuyor.

Overdrive pilotu Jakub Przygonski, beşinci etapta 10. sırayı yakaladıktan sonra genel klasmanda, Prokop ve PH Sport Peugeot pilotu Khalid Al Qassimi'nin önünde, dördüncü sıraya çıktı. İlk 10'u tamamlayan isimler ise Roma, Terranova, Baragwanath ve Loeb oldu.

Dördüncü etapta ikinciliği alan fabrika Toyota çaylağı Henk Lategan, 20. kilometrede yaşadığı kazanın ardından köprücük kemiğinin kırılması nedeniyle yarış dışı kaldı.

Beşinci etabın ardından sıralama (sadece İlk 10) :