2022 Dakar Rallisi 9. etap: De Villiers kazandı, Toyota 1-2-3 oldu

Dakar Rallisi'nin 9. etabı bugün Wadi Ad Dawasir'de gerçekleştirildi ve 287 kilometrelik zorlu etapta, Toyota sürücülerinin üstünlüğü vardı.

Pazartesi günkü etapta ilk iki sırada yer alan Audi sürücüleri Mattias Ekstrom ve Stephan Peterhansel, bugünkü etaba ilk iki sıradan başlayan isimler oldular ve bundan ötürü da zorlu bir başlangıçla karşı karşıya kaldılar.

Etabın başlangıcında en hızlı isim Henk Lategan'dı ve bir süre lider gitti. Ancak etabın orta noktasına gelmeden hemen önce ilk sıra Giniel de Villiers'e geçti.

Sonrasında liderliği bir daha bırakmayan Villiers, 2 saat 23 dakika ile etabın en hızlı ismi oldu.

Yakın mücadelede Toyota sürücüleri ilk üçü kimseye bırakmadı. Lategan, De Villiers'in sadece 9 saniye gerisinde ikinci olurken, Nasser Al-Attiyah da 1 dakika 4 saniye geride üçüncü oldu ve galibiyet yolunda önemli bir engeli daha aştı.

Pazartesi günkü etabın en hızlı ismi olan Ekstrom, 2 dakika 7 saniye geride dördüncü sırada yer aldı. Onu sadece 4 saniye geriden Bahrain Raid Xtreme sürücüsü Sebastien Loeb takip etti.

#211 Bahrain Raid Xtreme Prodrive: Sebastien Loeb, Fabian Lurquin Fotoğraf: A.S.O.

Loeb bir ara ikinciliğe çıksa da, sonrasında gerilemekten kurtulamadı ve beşinci oldu.

Bir ara 32. sıraya kadar gerileyen Audi sürücüsü Carlos Sainz, etabı 2 dakika 48 saniye geride altıncı bitirdi. Mathieu Serradori yedinci olurken, Stephane Peterhansel sekizinci ve Brian Baragwanath dokuzuncu oldu. İlk onu Loeb'ün takım arkadaşı Nani Roma tamamladı.

Bu sonuçlarla Al-Attiyah, 10. etap öncesinde 30 saat 10 dakika 4 saniye ile genel klasman liderliğini sürdürüyor.

Loeb onu 39 dakika 5 saniye geriden takip ederken, Yazeed Al Rajhi artık 58 dakika 44 saniye geride üçüncü sırada yer alıyor.

Orlando Terranova (Prodrive) şu anda dördüncü sırada yer alırken, de Villiers son etap zaferinin ardından X-raid Mini'den Jakub Przygosnki'nin önünde beşinci sıraya çıktı.

İlk onu Vladimir Vasilyev, Martin Prokop, Sebastian Halpern ve Serradori tamamlıyor.

Audi sürücüleri ilk ona girebilmiş değil. Ekstrom şu anda 11. sırada yer alıyor.

Dokuzuncu etabın ardından genel klasman (araç):

Poz. Sürücü Marka Zaman Fark Ceza 1 Nasser Al-Attiyah TOYOTA 30:10:04 00:00:00 2 Sebastien Loeb PRODRIVE 30:49:09 +00:39:05 00:00:00 3 Yazeed Al Rajhi TOYOTA 31:08:48 +00:58:44 00:00:35 4 Orlando Terranova PRODRIVE 31:46:13 +01:36:09 00:12:00 5 Giniel de Villiers TOYOTA 31:55:05 +01:45:01 00:05:00 6 Jakub Przygosnki MINI 31:56:08 +01:46:04 00:00:00 7 Vladimir Vasilyev BMW 31:58:37 +01:48:33 00:05:00 8 Martin Prokop FORD 32:14:32 +02:04:28 00:07:00 9 Sebastian Halpern MINI 32:24:56 +02:14:52 00:05:00 10 Mathieu Serradori CENTURY 32:43:46 +02:33:42 00:15:00