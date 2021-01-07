Sainz, yön bulma sorunlarının ardından sinirli: "Bu yapılan Dakar değil"

Salı günü yapılan üçüncü etapta yön bulma sorunları yaşayarak 31 dakika kaybeden üç kez Dakar galibi WRC efsanesi Sainz, Perşembe günü yapılan beşinci etabın başlarında yolu kaybetmesinin ardından liderlere karşı daha da fazla zaman kaybetti.

X-raid Mini sürücüsü, 43. km'de bulunan ilk referans noktasına gelmeden Toyota pilotu Giniel de Villiers'e karşı 28 dakika 40 saniye kaybetti, takım arkadaşı Stephane Peterhansel ve Nasser Al-Attiyah da zaman kaybetseler de Sainz'a göre daha az zaman kaybetmiş oldular.

Her ne kadar Sainz kalan 400 km'de hasarı biraz da olsa da azaltmış olsa da etap sonunda, galip de Villiers'in 15 dakika 19 saniye, genel klasmanda galibiyet için mücadele ettiği Peterhansel ve Al-Attiyah'a karşı ise 10 dakikadan fazla zaman kaybetti.

Toplam 12 etabın beşinin geride kalmasının ardından Sainz, genel klasman lideri Peterhansel'in 48 dakika 13 saniye, ikinci sıradaki Al-Attiyah'ın ise 42 dakika gerisinde yer almakta.

Dakar'ın toplanma alanına geldiğinde konuşan Sainz, efsanevi yarışın "ralliden çok slalom yarışına" benzediğini ve daha önce hiçbir sürücünün bu kadar yol bulma sorunuyla karşı karşıya kalmadığını söyledi.

"Şu anda hem üzgünüm hem de moralim düşük, çünkü Dakar şu anda bir ralli-raid'den ziyade bir slalom yarışına benziyor. Tam tamına 14 Dakar'a katıldım ve daha önce hiçbirinde iki günde 1 saatten fazla kaybolmadım, kaybolanını da görmedim. Bu yapılan Dakar değil."

"Şu anda bizim ihtiyacımız olan... bu ralliden ziyade bir slalom yarışına dönüyor. Şu ana kadar gördüklerimiz bir rallinin çok uzağında... Bunu hiç sevmedim. Daha çok piyango oynamak gibi, bulmakla ilgili... ralli demek bu demek değil. Gerçekten çok sıkıldım."

"Resmen navigasyon yaptığımız bir slalom yarışındayız. Buna benzer bir şey görmedim. Herkes kayboluyor, herkes bir noktayı bulmaya çalışıyor... en azından ben, bunu sevmiyorum.

2021 Dakar Rallisi'nde yol kitapçıkları, Dakar tarihinde ilk kez sürücülere her etabın 15 dakika öncesinde veriliyor. Daha önceki Dakar'larda sürücüler, yol kitapçıklarını bir gün önceden alırlardı.

Ekiplerin, geçmişte yapılanın aksine, yol kitapçıklarına kendi notlarını eklemeye zamanları olmadığı için yarışın organizatörü ASO, kendi yaptığı yol kitapçıklarını daha detaylı bir şekilde hazırladı.