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Dakar / Dakar / Etap raporu

2021 Dakar Rallisi 5. etap: Benavides kazandı ve liderliği aldı

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2021 Dakar Rallisi 5. etap: Benavides kazandı ve liderliği aldı
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Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Honda sürücüsü Kevin Benavides, Suudi Arabistan'daki beşinci etabın en hızlı ismi olmayı başardı ve genel klasmanda liderliğe yükseldi.

Dakar Rallisi, bugün gerçekleştirilen 456 kilometrelik Al Qaisumah etabıyla devam ederken, galibiyet için çekişen iki isim vardı: Kevin Benavides ve Jose Ignacio Cornejo.

Etabın orta bölümünde Şilili Cornejo'nun üstünlüğü vardı ancak son bölüme doğru girerken Benavides liderliği aldı ve son anlarda hata yapmayarak etabı kazanan isim oldu.

Cornejo, etabı Benavides'in 1 dakika ardında ikinci sırada tamamlarken, Toby Price 1 dakika 20 saniye geride üçüncü oldu.

Lorenzo Santolino, uzun süre üçüncü götürdüğü etabın son anlarında Price'a geçildi ve dördüncü oldu.

Sam Sunderland beşinci olurken, Xavier de Soultrait 7 dakika 55 saniye geriye altıncı oldu.

Skyler Howes gerilemeye devam etti. Bir ara Dakar Rallisi'nin liderliğine yükselen Howes, beşinci etapta 10 dakika 43 saniye kaybetti.

Onu Matthias Walkner, Ross Branch ve Pablo Quintanilla takip etti.

Öte yandan Joan Barreda, navigasyon hatasının ardından büyük zaman kaybetti ve etabı 15. sırada tamamladı.

Bu sonuçların ardından genel klasmanda Kevin Benavides'in liderliği bulunuyor ve onu sadece 2 dakika 31 saniye geriden Xavier de Soultrait takip ediyor.

Cornejo, kaybettiği 1 dakikanın ardından genel klasmanda 3 dakika 42 saniye geride üçüncü sırada yer alırken, Price 3 dakika 43 saniye geride dördüncü sırada.

Sunderland ralliye pek de iyi bir başlangıç yapamasa da, beşinci etabın ardından liderin 6 dakika 6 saniye gerisinde beşinci sırada yer alıyor.

Santolino 9 dakika 31 saniye geride altıncı, Howes yedinci, Branch sekizinci ve Barreda dokuzuncu sırada bulunuyor.

Kevin'in kardeşi Luciano Benavides ise Husqvarna ile 14 dakika 30 saniye geride ilk onu tamamlıyor.

5. etap sonrası klasman (ilk on):

Poz.

Sürücü

Motosiklet

Zaman/Fark

1

Argentina Kevin Benavides

Honda

20sa15dk39sn

2

France Xavier de Soultrait

Husqvarna

2dk31sn

3

Chile Jose Ignacio Cornejo

Honda

3dk42sn

4

Australia Toby Price

KTM

3dk43sn

5

United Kingdom Sam Sunderland

KTM

6dk06sn

6

Spain Lorenzo Santolino

Sherco

9dk31sn

7

United States Skyler Howes

KTM

10dk45sn

8

Botswana Ross Branch

Yamaha

11dk05sn

9

Spain Joan Barreda

Honda

14dk02sn

10

Argentina Luciano Benavides

Husqvarna

14dk30sn

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Dakar
Etkinlik Dakar
Pilotlar Kevin Benavides
Takımlar Monster Energy Honda Team
Editör Jamie Klein

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