2022 Dakar Rallisi: Nasser Al-Attiyah dördüncü kez şampiyon oldu!

Son iki yılda Dakar Rallisi'ni kazanmaya çok yaklaşan fakat mutlu sona ulaşamayan Toyota sürücüsü Nasser Al-Attiyah, 2022 Dakar Rallisi'ni baştan sona üstün götüren isimdi.

Toyota HİLUX T1+ ile oldukça başarılı ve kontrollü bir ralli geçiren Al-Attiyah, Sebastien Loeb'ün 27 dakika 46 saniye önünde mutlu sona ulaştı.

Katarlı sürücü, 12 etabın sadece ikisini kazanmasına rağmen, navigasyon hataları veya mekanik sorunlar yaşayan rakiplerinin aksine ralli boyunca tutarlı bir sürüş çıkardı.

Bu tutarlılık, her yıl olduğu gibi bu yıl da Dakar Rallisi'nin kilit faktörüydü ve Al-Attiyah'a kariyerinin dördüncü zaferini getirdi.

Bu sonuçla Al-Attiyah, araç kategorisinde Finlandiyalı Ari Vatanen'i yakaladı ve sekiz zaferi bulunan Stephane Peterhansel'dan sonra en başarılı ikinci sürücü oldu.

Al-Attiyah'ı zafere götüren kilit etap, Carlos Sainz da dahil olmak üzere pek çok sürücünün zorlandığı ve doğru yolu bulmaya çalışırken vakit kaybettiği H'il yakınlarındaki açılış etabıydı.

Bu, Al-Attiyah için tek ciddi rakibinin Loeb olduğu anlamına geliyordu. Ancak Fransız sürücü de 3. etapta mekanik sorun yaşadı ve bu da ona yarım saate mâl oldu.

Dördüncü etapta elde ettiği zafer ve Loeb'ün navigasyon sorunlarının ardından fark 50 dakikaya bulurken, Katarlı sürücünün yapması gereken tek şey sorunlardan uzak durmaktı.

Loeb sondan bir önceki etapta farkı 30 dakika seviyesine indirmeyi başardı. Ancak yine de Al-Attiyah için ciddi bir tehdit değildi.

Bugün gerçekleştirilen Bisha ile Cidde arasındaki 164 kilometrelik kısa final etabında hata yapmayan 51 yaşındaki A-Attiyah, Dakar Rallisi'nin Suudi Arabistan'a gelişinden bu yana ilk zaferini elde etti. Al-Attiyah daha önce 2011 (Volkswagen), 2015 ( X-raid Mini) ve 2019'da (Toyota) ralli, Güney Amerika'da yapılırken zafere ulaşmıştı.

#211 Bahrain Raid Xtreme Prodrive: Sebastien Loeb, Fabian Lurquin Photo by: Red Bull Content Pool

İkincilik, Loeb'ün Dakar'daki en iyi sonucunun tekrarı oldu ve bir kez daha galibiyet hedefiyle katıldığı ralliden mutsuz ayrılmış oldu.

Fransız sürücü, büyük ölçüde revize edilmiş BRX Hunter'la düzenli olarak ön tarafta savaştı ve Al-Attiyah gibi iki etap zaferi elde etti. Fakat Prodrive'ın patronu David Richards'ın 3. etapta "montaj hatası" olarak tanımladığı arıza ile galibiyet mücadelesinden koptu.

Suudi Arabistanlı sürücü Yazeed Al Rajhi, Overdrive Toyota ile bağımsız sürücüler arasında en iyisiydi ve genel klasmanı Loeb'ün gerisinde üçüncü bitirdi.

Eski WRC pilotu, Al Qaisumah ve Riyad arasındaki dördüncü etabı kazanmıştı. Fakat kontrol bölgesinde aşırı hız yaptığı için beşinciliğe geriledi.

Kariyerinin 16. Dakar Rallisi'ne Prodrive ile katılan Orlando Terranova, etkileyici bir dördüncülük elde etti.

#200 Team Audi Sport Audi: Stéphane Peterhansel, Edouard Boulanger Photo by: Red Bull Content Pool

Audi, yeni hibrit RS Q e-tron ile dikkatleri üzerine çekti ve ralliye katılan diğer üreticilere kıyasla daha fazla zafer elde etti. Etapların beşini Audi, dördünü Toyota ve üçünü Prodrive kazandı.

Alman üretici, üç sürücünün de sorun yaşadığı "facia" ilk etap olmasaydı, ilk yılında galibiyet için savaşabilirdi.

Sainz o etapta doğru rotayı bulmaya çalışırken iki saatten fazla süre kaybetti ve iki kez DTM şampiyonu Mattias Ekstrom de aynı şekilde önemli süreler kaybetti. Peterhansel, bu ikiliye oranla daha da büyük şanssızlıklar yaşadı ve arka aksını kırdı. Yolda kalan Peterhansel, ralliden çekildi. Ertesi gün mücadeleye dönse de, aldığı ceza ile en gerilerde savaştı.

Yine de üçlü, ralli ilerledikçe harika bir tempo yakaladı ve rallinin ikinci haftasını domine etti.