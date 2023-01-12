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Dakar / Dakar Etap raporu

Dakar Rallisi 11. Etap: Loeb arka arkaya dördüncü etap zaferine ulaştı!

Mola gününden bu yana kelimenin tam anlamıyla durdurulamaz bir performans sergileyen Sebastien Loeb, arka arkaya dördüncü etap galibiyetini elde etti. Nasser Al-Attiyah ise genel klasmanda liderliğini koruyor.

Rachit Thukral
Ekleyen:
Çeviren:
Altay Gök
Dakar Rallisi 11. Etap: Loeb arka arkaya dördüncü etap zaferine ulaştı!
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Shaybah ve Empty Quarter arasındaki maraton etabında son iki günkü temposunu sürdüren Loeb, en yakın rakibi Guerlain Chicherit'in tam 2 dakika 16 saniye önünde zafere ulaşmayı başardı. 

Yumuşak zeminde yolu açmak gibi bir dezavantaja sahip olmasına rağmen henüz ilk kontrol noktasında farkı bir dakikaya çıkarmayı başaran Loeb, son kilometrelere doğru biraz vakit kaybetmesine rağmen etap galibiyetini kimseye kaptırmadı. 

Rallinin beşinci, Dakar kariyerinin 21. etap galibiyetine ulaşmayı başaran Fransız sürücü, ilk günlerde kaybettiği yaklaşık üç saatin büyük kısmını da telafi etti.

İkinci sırada son kilometrelerde gaza basan Chicherit, üçüncü sırada ise sadece 10 saniye geride kalan Mattias Ekstrom yer aldı.

Takım arkadaşları Carlos Sainz ve Stephane Peterhansel'in aksine ralliye devam eden Ekstrom, hayatta kalmayı başaran tek Audi sürücüsü olarak son birkaç gündür oldukça iyi performans sergiliyor. 

Dördüncü sırada Dakar kariyerine yaptığı etkileyici başlangıcı sürdüren çaylak Lucas Moraes, beşinci sırada ise son birkaç günü pek zorlamadan geçiren Al-Attiyah yer aldı.

Al-Attiyah'ın takım arkadaşı Henk Lategan günü altıncı sırada tamamlarken, yedinci sıra Yazeed Al-Rajhi'ye gitti.

İlk onu tamamlayan isimler Matthieu Serradori, Giniel de Villiers ve Martin Prokop oldular.

#200 Toyota Gazoo Racing Toyota: Nasser Al-Attiyah, Mathieu Baumel

#200 Toyota Gazoo Racing Toyota: Nasser Al-Attiyah, Mathieu Baumel

Photo by: Toyota Racing

Genel klasmanda durum ne?

Genel klasmanda Al-Attiyah, ikinci sıradaki Moraes'in önünde 1 saat 21 dakika 04 saniye gibi ciddi bir farkla lider. Katarlı sürücü, Dakar kariyerinin beşinci, Suudi Arabistan'a taşınmasından bu yana ise ikinci zaferini elde etmeye hazırlanıyor.

Son birkaç gündür farkı hızla kapatan Loeb ise Moraes'in 10 dakika arkasına kadar geldi ve ikincilik şansını ciddi oranda arttırdı. 

2023 Dakar Rallisi: 11. Etap sonrası genel klasman

Sıra

Sürücü

Araç

Zaman/Fark

1

Nasser Al-Attiyah

Toyota

39hr16m33s 

2

Lucas Moraes

Toyota

+1hr21m04s

3

Sebastien Loeb

Prodrive

+1hr30m41s

4

Henk Lategan

Toyota

+1hr49m17s

5

Giniel de Villiers

Toyota

+2hr14m18s

6

Martin Prokop

Benzina

+2hr53m59s

7

Romain Dumas

Rebellion

+3hr03m54s

8

Brian Baragwanath

Century

+3hr23m31s

9

Wei Han

SMG

+3hr54m07s

10

Juan Cruz Yacopini

Toyota

+4hr08m31s
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