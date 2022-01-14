2022 Dakar Rallisi: Sunderland ikinci kez şampiyon oldu!

Heyecan dolu 2022 Dakar Rallisi'nin final etabı, bugün sabah saatlerinde gerçekleştirildi. Bisha'dan Cidde'ye kadarki 164 kilometrelik bir etapta gerçekleştirilen 12. etapta, Honda sürücüsü Pablo Quintanilla zafere ulaştı.

Fakat genel klasmanda ikinci sırada yer alan Şilili sürücü için liderlik, Dakar Rallisi'ni kazanması için yeterli değildi çünkü genel klasman lideri Sam Sunderland, son güne yaklaşık yedi dakikalık bir avantajla girmişti ve bu etabı dokuzuncu sırada tamamlasa da, Şilili sürücüye karşı sadece 3 dakika 25 saniye kaybetti.

Sonuç olarak etap zaferi Quintanilla'nın olsa da, 2022 Dakar Rallisi'ni Sam Sunderland kazanmış oldu.

Tüm etapları toplamda 38 saat 47 dakika 30 saniye ile tamamlayan Sunderland, kariyerinde ikinci kez bu başarıyı yakalamış oldu.

Sunderland son kez 2017'de Dakar'ı kazanmıştı. Ayrıca GasGas da bu prestijli yarıştaki ilk zaferini alırken, Honda'nın iki yıllık galibiyet serisi sona erdi.

#7 Monster Energy Honda Team 2022: Pablo Quintanilla Fotoğraf: A.S.O. #3 Gasgas Factory Racing: Sam Sunderland Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Dakar Rallisi'ne Daniel Sanders hızlı başlasa da, ikinci etapla birlikte liderlik Sunderland'e geçti ve İngiliz sürücü uzun süre liderliğini korudu. 9. etapta Matthias Walkner ve 10. etapta Adrian van Beveren ilk sırayı alsa da, Sunderland 11. etapta zirveye geri döndü ve sonunda mutlu sona ulaştı.

Sunderland, ralliyi bir etap zaferiyle noktalarken, en çok etap kazanan isim üç zaferle Sanders oldu.

2022 Dakar Rallisi'ni Honda sürücüsü Quintanilla 3 dakika 27 saniye geride ikinci sırada tamamlarken, podyumu KTM'den Matthias Walkner tamamladı.

Bir ara liderliğe yükselen Yamaha sürücüsü Adrian van Beveren, kaybettiği sürenin ardından ralliyi 18 dakika 41 saniye geride dördüncü bitirdi.

Joan Barreda, kendisi adına inişli çıkışlı geçen rallide beşinci olurken, Ricky Brabec altıncı ve iki etap zaferi elde eden Jose Cornejo yedinci oldu.

İlk onu Andrew Short, Mason Klein ve Toby Price tamamladı.

2022 Dakar Rallisi sonucu (motosiklet):

Poz. Sürücü Marka Fark 1 Sam Sunderland GasGas 38:47:30 2 Pablo Quintanilla Honda +3:27 3 Matthias Walkner KTM +6:47 4 Adrien van Beveren Yamaha +18:41 5 Joan Barreda Honda +25:42 6 Ricky Brabec Honda +34:04 7 Jose Ignacio Cornejo Honda +38:06 8 Andrew Short Yamaha +46:08 9 Mason Klein KTM +49:07 10 Toby Price KTM +49:20