2022 Dakar Rallisi'nin son gününde bir mekaniker hayatını kaybetti

PH Sport ekibinin Dakar Classic'e getirdiği #726 Peugeot 205 Turbo 16'nin baş mekanikeri olan Quentin Lavalee, yaşanan bir kazada aldığı yaralar nedeniyle hayatını kaybetti.

Yetkililere göre olay, yerel saatle 11:30'da meydana geldi ve kazaya bir yardım aracı ile Dakar grubuna ait olmayan yerel bir kamyon karıştı. Fransız mühendis henüz 20 yaşındaydı.

Takımın yardımcı pilotu Maxime Frere de kaza esnasında yan koltuktaydı ve o da kazada yaralandı.

Yaralarının boyutunun belirlenmesi adına daha fazla tıbbi test için Cidde'deki bir hastaneye nakledildi. İlk açıklamaya göre karın ve göğüs kontüzyonu var.

ASO'dan yapılan resmi açıklamada, "Yerel polis yetkililerinin bilgilerine göre bu sabah saat 11:30'da, yardım güzergahının 234. kilometresinde yardım aracı ve yerel bir kamyonun karıştığı bir kaza meydana geldi."

"PH Sport takımına ait aracın sürücüsü Quentin Lavalee kazada üzücü bir şekilde hayatını kaybetti. 20 yaşındaydı."

"Kazada yanında olan Maxime Frere ise kaza nedeniyle yaralandı ve bir hastaneye sevk edildi."

"Bilinci yerindeydi ve şimdi tam bir kontrolden geçiyor. Karın ve göğüs kontüzyonu var."

"Dakar, Quentin'in ailesine, sevenlerine ve PH Sport'a en içten taziyelerini iletiyor."

Bu, 2022 Dakar Rallisi'ndeki tek ölümcül kaza oldu. Şimdiye kadar hiçbir pilot veya yarış pilotu hayatını kaybetmedi.