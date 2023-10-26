Dakar efsanesi Al-Attiyah, 2024 Dakar Rallisi için Toyota yerine ProDrive ile anlaştı!

Toyota ile önemli başarılar elde eden Al-Attiyah, Ocak ayında Dakar Rallisi ile başlayacak olan Dünya Ralli Raid Şampiyonası'nda Prodrive HunterT1+ aracında yer alacak.

Katarlı sürücü bu hassas hamleyi sadık yardımcı pilotu Mathieu Baumel ile birlikte gerçekleştiriyor. İkili, yeni ekipleri adına bu hafta sonu Baja Portalegre 500'e katılacak.

Önümüzdeki ay, 2024 Dakar Rallisi'ne hazırlık amacıyla Dubai Uluslararası Baja'ya katılmayı da düşünüyorlar.

Al-Attiyah, "Prodrive'a katılmak çok özel bir duygu. Geçtiğimiz üç yıl boyunca ekibin Hunter ile bu noktaya gelmek için çok çalıştığını gördüm,."

"Geçtiğimiz birkaç yılda üç farklı üreticiyle kazandım. Dördüncü bir araçla kazanmak büyük bir hedef. Bunu sabırsızlıkla bekliyoruz." dedi.

Prodrive Başkanı David Richard ise şunları ekledi: "Son Dünya Ralli Raid şampiyonları Nasser ve Mathieu'nun 2024 için Prodrive Hunter'da yer alması harika bir haber."

"Ocak ayındaki Dakar öncesinde onlarla çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz."

"Nasser'in başarıları zaten ortada. Ellerinde bu kadar çok şampiyonluk olduğu göz önüne alındığında, aracımızda güçlü bir performans sergileyeceklerine eminim." dedi.

Al-Attiyah, dokuz kez ralli şampiyonu Sebastien Loeb'ün de anlaşmasının olduğu Bahrain Raid Xtreme takımına katılacak.

Ancak Fransız pilot önümüzdeki yılın sonunda programdan ayrılacak ve Dacia'ya katılacak.

Photo by: Prodrive Nasser Al-Attiyah, Mathieu Baumel Prodrive