WSBK Misano 1. yarış: Bautista rahat kazandı, Ducati 1-2, Toprak podyumda

Son olarak 7 Mayıs'ta yarışan WSBK, yaklaşık 1 aylık aranın ardından Misano'da geri döndü ve hafta sonunun 1. yarışı bugün gerçekleştirildi.

Yarış öncesinde gerçekleştirilen sıralama turlarında pole pozisyonu bu hafta sonu özel sarı renk düzeniyle yarışan Ducati'den Alvaro Bautista'ya gitmişti. Toprak Razgatlıoğlu ile Michael Ruben Rinaldi ise ilk çizgiyi tamamlıyorlardı. İki çizgide ise Danilo Petrucci, Axel Bassani ve Jonathan Rea vardı.

Formasyon turunun sorunsuz bir şekilde tamamlanmasının ardından sürücüler gride yerleşti ancak Bradley Ray gridde bir sorun yaşadığından sarı bayraklar sallandı ve start ertelendi.

Ufak gecikmenin ardından bir formasyon turu daha gerçekleştirildi ve normalde 21 tur olması gereken yarış, 20 tura indirildi.

Sürücüler ikinci kez gride yerleştiler ve yeşil bayrakların sallanmasıyla start verildi. Startta Bautista önde kaldı, Rinaldi bir sıra yükseldi.

Böylelikle Ducati ilk virajı 1-2 dönmüş oldu, Toprak ise 3. sıradaydı. Petrucci, Rea ve Bassani ise onları takip ediyorlardı. İlk tur bu sıralamayla tamamlandı.

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

İlk 5 tur geride kalırken Ducati'ler ön tarafta arayı açmaya başlıyordu. Bautista, en önde takım arkadaşıyla arasındaki farkı 1.6 saniyeye kadar çıkarmıştı. Rinaldi ise Toprak'ın 1.4 saniye kadar önündeydi. Toprak'ın yarım saniye kadar arkasında ise Petrucci vardı.

Son 10 tura girdiğimizde sıralama ve farklar az çok aynıydı. Nitekim yarış sonuna kadar da ilk 3'te bir değişim yaşanmadı. Dördüncü sıradaki Petrucci'nin düşmesi dışında herkes pozisyonunu korudu ve WSBK standartlarına göre oldukça sakin geçen bu yarışta Alvaro Bautista, rahat bir şekilde zafere uzandı.

İspanyol sürücünün antrenmanlardaki yarış temposu oldukça güçlü gözüküyordu ve yarışta da bu tempoyu doğrulamış oldu.

Bautista'nın takım arkadaşı Rinaldi ise ilk virajda Toprak'ı geçip ikinci sıraya yükselmesinin ardından hata yapmadı ve damalı bayrağı ikinci sırada gördü. Böylelikle fabrikasından sadece birkaç kilometre uzakta yarışan ve özel bir renk düzenine sahip olan Ducati, kendi evinde 1-2 yapmış oldu.

Temsilcimiz Toprak, startta üçüncü sıraya gerilemesinin ardından önündeki Ducati'lerin temposuna ayak uydurmakta zorlandı ve yarışı Ducati sürücülerinin 5 saniye kadar arkasında 3. sırada tamamlayarak podyuma çıktı.

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Bassani, Petrucci'nin düşmesiyle dördüncü sıraya çıktı ve yarışı orada tamamladı. Yarış boyunca Rea'yi kovalayan Dominique Aegerter, son turlarda geçiş yapmayı denedi ama bu geçişi tamamlayamadı.

Böylelikle çok iyi bir savunma yapan Rea beşinci, Aegerter altıncıydı.

Diğer fabrika Kawasaki'de Alex Lowes yedinci olurken; Iker Lecuona, Garrett Gerloff ve Xavi Vierge ilk 10'u tamamladı.

Toprak'ın gelecek sezon yarışacağı fabrika BMW'de ise Scott Redding 11. sırayı aldı.

Yarış sonucu:

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