Önceki / Bautista, Rea ve Gerloff; Toprak'ın BMW'ye geçmesini nasıl yorumluyor? Sonraki / WSBK Misano 1. antrenman: Toprak hızlı başladı, Ducati sürücüleri takipte
World Superbike / Misano Haberler

Toprak, BMW ile anlaşmasının ardından ilk kez medyaya konuştu!

Toprak Razgatlıoğlu, 2024 için BMW ile anlaşmasının ardından medyaya ilk kez konuştu ve neden BMW ile anlaştığını açıkladı. 

Can Çarpıcı
Ekleyen:
Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK

Toprak Razgatlıoğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile sezon sonunda Yamaha ile yollarını ayıracağını duyurmuştu. 

Toprak'ın Yamaha'dan ayrılmasının ardından BMW'ye geçmesi bekleniyordu. Nitekim Alman üretici, Toprak'a iyi bir kontrat önermişti. Beklendiği gibi de oldu ve BMW, aynı gün içerisinde yaptığı açıklama ile Toprak Razgatlıoğlu'nun 2024 Dünya Superbike sezonunda kendileri için yarışacağını duyurdu.

Bu hamle, WSBK padoğuna bomba gibi düştü ve bazıları bunu iyi bir hamle olarak görürken, bazıları ise Toprak'ın yanlış bir karar verdiğini düşünüyor. 

Toprak, BMW ile anlaşmasının ardından ilk kez medyaya konuştu ve açıklamalarda bulundu. Misano yarışı öncesinde WorldSBK.com'a konuşan Toprak, şunları söyledi: "Çok uzun 4 yıl geçirdim ve Yamaha ile çok iyi anılarım var. Bu takımla çalışmaktan zevk alıyorum, bu yüzden ayrılmak kolay değil ancak bazen yeni bir meydan okumaya, yeni bir motivasyona ihtiyacınız oluyor."

"WSBK'da kalacaksam yeni bir motivasyona ihtiyacım vardı ve yeni bir takımla anlaştım. WSBK padokunda kaldığım için mutluyum ve şimdi yeni bir meydan okuma istiyorum."

"Bu süreç kolay değildi. MotoGP'ye geçmek hakkında düşünüyordum ama gelecek sezon için fazla koltuk yoktu."

"Dört yılın ardından Yamaha'dan ayrılmak kolay değildi. Belki gelecekte yeniden birlikte yarışırız."

"Şimdi daha motive hissediyorum çünkü bazı insanların 'BMW kazanabilecek bir motosiklet değil, Toprak iyi sonuç alamayacak' dediğini görüyorum."

"BMW'nin potansiyeli büyük. Bu, benim ve Kenan için büyük bir hayal ve yeni, büyük bir meydan okuma. Kolay olmayacak."

"Belki seneye, belki de 2025'te şampiyona için savaşacağız ve umuyorum ki kazanacağız. Hayalimiz bu."

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

 

paylaşım
yorumlar

Bautista, Rea ve Gerloff; Toprak'ın BMW'ye geçmesini nasıl yorumluyor?

WSBK Misano 1. antrenman: Toprak hızlı başladı, Ducati sürücüleri takipte

Can Çarpıcı Daha fazlası
Can Çarpıcı
WSBK Misano 2. antrenman: Bautista günü lider kapattı, Petrucci ikinci

WSBK Misano 2. antrenman: Bautista günü lider kapattı, Petrucci ikinci

World Superbike
Misano

WSBK Misano 2. antrenman: Bautista günü lider kapattı, Petrucci ikinci WSBK Misano 2. antrenman: Bautista günü lider kapattı, Petrucci ikinci

WSBK Misano 1. antrenman: Toprak hızlı başladı, Ducati sürücüleri takipte

WSBK Misano 1. antrenman: Toprak hızlı başladı, Ducati sürücüleri takipte

World Superbike
Misano

WSBK Misano 1. antrenman: Toprak hızlı başladı, Ducati sürücüleri takipte WSBK Misano 1. antrenman: Toprak hızlı başladı, Ducati sürücüleri takipte

Bautista, Rea ve Gerloff; Toprak'ın BMW'ye geçmesini nasıl yorumluyor?

Bautista, Rea ve Gerloff; Toprak'ın BMW'ye geçmesini nasıl yorumluyor?

World Superbike
Misano

Bautista, Rea ve Gerloff; Toprak'ın BMW'ye geçmesini nasıl yorumluyor? Bautista, Rea ve Gerloff; Toprak'ın BMW'ye geçmesini nasıl yorumluyor?

Son Haberler

Hamilton: "Sıralamada ilk 10'a girmek zor olacak"

Hamilton: "Sıralamada ilk 10'a girmek zor olacak"

F1 Formula 1
İspanya GP

Hamilton: "Sıralamada ilk 10'a girmek zor olacak" Hamilton: "Sıralamada ilk 10'a girmek zor olacak"

Perez: "Lastikleri daha iyi anlamalıyız"

Perez: "Lastikleri daha iyi anlamalıyız"

F1 Formula 1
İspanya GP

Perez: "Lastikleri daha iyi anlamalıyız" Perez: "Lastikleri daha iyi anlamalıyız"

Verstappen mutlu: "Benim için iyi bir gündü"

Verstappen mutlu: "Benim için iyi bir gündü"

F1 Formula 1
İspanya GP

Verstappen mutlu: "Benim için iyi bir gündü" Verstappen mutlu: "Benim için iyi bir gündü"

Aston Martin kabullendi: "Alonso, Monako'da geçiş lastiğine geçseydi, liderliği alırdı"

Aston Martin kabullendi: "Alonso, Monako'da geçiş lastiğine geçseydi, liderliği alırdı"

F1 Formula 1
Monako GP

Aston Martin kabullendi: "Alonso, Monako'da geçiş lastiğine geçseydi, liderliği alırdı" Aston Martin kabullendi: "Alonso, Monako'da geçiş lastiğine geçseydi, liderliği alırdı"

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.