Toprak Razgatlıoğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile sezon sonunda Yamaha ile yollarını ayıracağını duyurmuştu.

Toprak'ın Yamaha'dan ayrılmasının ardından BMW'ye geçmesi bekleniyordu. Nitekim Alman üretici, Toprak'a iyi bir kontrat önermişti. Beklendiği gibi de oldu ve BMW, aynı gün içerisinde yaptığı açıklama ile Toprak Razgatlıoğlu'nun 2024 Dünya Superbike sezonunda kendileri için yarışacağını duyurdu.

Bu hamle, WSBK padoğuna bomba gibi düştü ve bazıları bunu iyi bir hamle olarak görürken, bazıları ise Toprak'ın yanlış bir karar verdiğini düşünüyor.

Toprak, BMW ile anlaşmasının ardından ilk kez medyaya konuştu ve açıklamalarda bulundu. Misano yarışı öncesinde WorldSBK.com'a konuşan Toprak, şunları söyledi: "Çok uzun 4 yıl geçirdim ve Yamaha ile çok iyi anılarım var. Bu takımla çalışmaktan zevk alıyorum, bu yüzden ayrılmak kolay değil ancak bazen yeni bir meydan okumaya, yeni bir motivasyona ihtiyacınız oluyor."

"WSBK'da kalacaksam yeni bir motivasyona ihtiyacım vardı ve yeni bir takımla anlaştım. WSBK padokunda kaldığım için mutluyum ve şimdi yeni bir meydan okuma istiyorum."

"Bu süreç kolay değildi. MotoGP'ye geçmek hakkında düşünüyordum ama gelecek sezon için fazla koltuk yoktu."

"Dört yılın ardından Yamaha'dan ayrılmak kolay değildi. Belki gelecekte yeniden birlikte yarışırız."

"Şimdi daha motive hissediyorum çünkü bazı insanların 'BMW kazanabilecek bir motosiklet değil, Toprak iyi sonuç alamayacak' dediğini görüyorum."

"BMW'nin potansiyeli büyük. Bu, benim ve Kenan için büyük bir hayal ve yeni, büyük bir meydan okuma. Kolay olmayacak."

"Belki seneye, belki de 2025'te şampiyona için savaşacağız ve umuyorum ki kazanacağız. Hayalimiz bu."

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images