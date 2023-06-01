Bautista, Rea ve Gerloff; Toprak'ın BMW'ye geçmesini nasıl yorumluyor?

World Superbike, yaklaşık 1 aylık aranın ardından bu hafta sonu Misano yarışlarıyla geri dönüyor. Hafta sonu öncesinde Perşembe günü her zaman olduğu gibi medyaya ayrıldı ve tahmin edebileceğiniz üzere, medya gününün ana konusu Toprak Razgatlıoğlu'nun 2024 için Yamaha'dan BMW'ye geçmesiydi.

Jonathan Rea, Alvaro Bautista ve Garrett Gerloff, konu hakkındaki düşüncelerini WorldSBK.com'a paylaştılar. Biz de sizler için bu demeçleri derledik.

Gerloff: "BMW'nin ön tarafı iyi ve düzlükte Yamaha'dan çok daha güçlü, Toprak bunu sevecektir"

Garrett Gerloff, geçtiğimiz yıl Yamaha ile yarışıyordu ve 2023 için BMW'ye geçti. Yani kendisi hem Yamaha'yı hem de BMW'yi deneyimlemiş bir isim. Dolayısıyla kendisinin konu hakkında yorumları oldukça önemli.

Gerloff, BMW'nin Yamaha'ya kıyasla düzlüklerde çok daha güçlü olduğunu ve motosikletin ön tarafının da etkileyici olduğunu söylüyor.

"Toprak projeye çok fazla şey getirebilir. Motosikleti geliştiriyoruz ve eğer Toprak da bunu görüyorsa, doğru yolda gidiyoruz demektir. Toprak BMW motosikletini ilk kez sürdüğünde neler söyleyecek, neleri beğenip neleri beğenmeyecek merak ediyorum.

"Ben BMW'yi ilk sürdüğümde ön taraf beni etkilemişti ki bu durum Toprak için iyi çünkü o her zaman ön tekeri çok kullanıyor. BMW onun için bir roket gibi olacak!"

"Ayrıca BMW'nin Yamaha'ya kıyasla sahip olduğu motor gücü de etkileyici. Düzlüğe geldiğinizde ve gazı açtığınızda... Bence Toprak bu hissi sevecek."

Garrett Gerloff, Bonovo Action BMW Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Bautista: "Toprak'ın takım değiştirme kararı, 'çılgınca' bir karar değil"

Son şampiyon Bautista ise BMW'nin Toprak'la anlaşmasını şöyle yorumladı: "Bu tarz konularda sadece dışarıdan bakarak bir şey söylemek kolay değil ama dışarıdan bakarak bir şeyler söyleyeceksem, Toprak'ın takım değiştirmesi bence 'çılgınca' bir karar değil."

"Toprak, Yamaha'yı çok iyi biliyor ve kendi potansiyelini de çok iyi biliyor. BMW, rekabetçi olmak için çok sıkı çalışıyor ve rekabetçi olmak istiyorlar. Toprak'la anlaşmaları da bunu gösteriyor, galibiyetler için savaşmak istediklerini gösteriyor. Şampiyonadaki en iyi sürücülerden birini aldılar."

"Eğer Toprak'ın gelmesinin ardından da bir şeyler çalışmıyorsa, galibiyetler alamıyorlarsa, bu durum tamamen motosikletle ve takımla alakalıdır. Çünkü Toprak, doğru motosikletle kesinlikle galibiyetler için savaşabilecek bir isim."

Rea: "BMW'nin eksik parçasını belki de Toprak tamamlayacak"

Toprak'ın ana rakiplerinden biri olan ve 2021 yılında şampiyonluk mücadelesi verdiği Rea, temsilcimizin BMW'ye geçişini hem Toprak hem de WSBK için iyi buluyor.

"Bence Toprak'ın BMW'ye geçmesi herkes için çok heyecan verici; hem WSBK hem de Toprak için güzel bir hamle."

"BMW'nin motosikletinin gelişimini ve kısa sürede ne kadar çok güncelleme, yeni motosiklet getirdiğini görebiliyorsunuz. BMW, rekabetçi olmaya odaklanmış ve bunun için çalışan bir üretici. Tabii ki Toprak çok yetenekli ve çok hızlı. Belki de BMW'nin önde olmak için aradığı kayıp parça Toprak'tır."

"Eminim ki bu hamle, Toprak için çok heyecan verici bir meydan okuma olacak."

Jonathan Rea, Kawasaki Racing Team WSBK Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images