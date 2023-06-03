WSBK Misano sıralama turları: Bautista pole pozisyonunda, Toprak ikinci!

Ducati'nin kendi evindeki sıralama turlarının favorisi belliydi: Alvaro Bautista!

İlk turların ardından liderlik koltuğunda 1.33.182 ile Toprak Razgatlıoğlu yer almaktaydı, onu mükemmel bir gün geçiren Danilo Petrucci, Bautista ve Michael Ruben Rinaldi takip ediyordu.

Son beş dakika kala sürücüler son zaman turları için bir kez daha piste döndüler, ancak trafiğe takılmamak için birkaç saniye daha erken çıkan Bautista çoktan büyük bir avantaj elde etmiş ve 1.33.017 ile liderliği almıştı!

Takım arkadaşıyla aynı sırada piste çıkan Rinaldi ise üçüncü sıradaydı.

Seansın bitimine yaklaşık 2 dakika kala Gabriele Ruiu'nun motosikletindeki bir sorun nedeniyle seans erkenden sona erdi, böylece Bautista bu sezonki üçüncü pole pozisyonuna ulaştı.

Önemli bir diğer detay, Bautista'nın seans içinde bir kez düşmesi ancak sıkıntı yaşamadan yola devam edebilmesiydi.

İkinci sırada Toprak yer alırken, üçüncü sıra Rinaldi'ye, dördüncü sıra WSBK kariyerinin en iyi start pozisyonunu elde eden Petrucci'ye gitti.

Beşinci sırada da bir diğer Ducati ile Axel Bassani yer alıyor, kısacası Toprak'ın ilk yarışta tam dört Ducati'ye karşı sağlam bir savaş vermesi gerekecek.

Altıncı sıra Kawasaki ile Ducati sürücülerini geçemeyen Jonathan Rea'e, yedincilik Dominique Aegerter'e gitti.

En iyi Honda sekizinci sıradaki Iker Lecuona olurken, seriye yavaş yavaş alışan Remy Gardner dokuzuncu, Alex Lowes ise onuncu sırada.

Toprak'ın takım arkadaşı Andrea Locatelli kendi seyircisinin önünde 11, en iyi BMW konumundaki Scott Redding ise 12. sırada yer aldılar.