WSBK Misano Superpole: Kırmızı bayraklar nedeniyle erken biten yarışı Bautista kazandı, Toprak ikinci

2023 World Superbike Dünya Şampiyonası'nın 5. ayağı olan Misano hafta sonunda Pazar günü Superpole yarışıyla başladı. Yarış öncesinde Alvaro Bautista pole pozisyonundaydı, Toprak Razgatlıoğlu ise ikinciydi.

5 kırmızı ışığın sönmesiyle start verildi ve Toprak, Bautista'dan daha iyi bir start aldı. İkili ilk viraja yan yana girdiler ama Bautista ilk virajın çıkışında liderliğini korudu. Ancak ikili arasındaki mücadele burada bitmemişti. Toprak, Bautista'ya yakın kalmaya devam etti ve 4. virajdaki geçişiyle liderliği aldı!

Şampiyon sürücümüz, liderliğini turun geri kalanında da korumayı başardı ve ilk turu Bautista'nın önünde tamamladı.

3. tura geldiğimizde Bautista liderliğini geri aldı. Bir sonraki turda ise bu sefer Toprak ilk sıraya çıktı. Sekizinci turda ise Bautista bir kez daha liderliğe yükseldi ve bu geçişten anlar sonra, kırmızı bayrak çıktı.

Iker Lecuona ve Danilo Petrucci arasında yaşanan kazadan dolayı çıkan kırmızı bayraklar nedeniyle 11 turluk yarış erken noktalandı ve zafer Bautista'ya gitmiş oldu.

Toprak, yarışı kazanabileceğini düşünüyordu ve kırmızı bayrakların çıkmasının ve yarışın erken bitirilmesinin ardından oldukça sinirliydi. Temsilcimiz yine de ikinci olarak kendisini podyuma taşıdı.

Michael Ruben Rinaldi ise podyumu tamamladı. Axel Bassani ile Jonatan Rea ise ilk 5'i tamamladılar.

Yarış sonucu: