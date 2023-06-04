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World Superbike / Misano Yarış raporu

WSBK Misano Superpole: Kırmızı bayraklar nedeniyle erken biten yarışı Bautista kazandı, Toprak ikinci

2023 World Superbike Dünya Şampiyonası'nın 5. ayağı olan Misano hafta sonunda Superpole yarışını Alvaro Bautista kazandı.

Can Çarpıcı
Ekleyen:
Alvaro Bautista, Aruba.it Racing Ducati

2023 World Superbike Dünya Şampiyonası'nın 5. ayağı olan Misano hafta sonunda Pazar günü Superpole yarışıyla başladı. Yarış öncesinde Alvaro Bautista pole pozisyonundaydı, Toprak Razgatlıoğlu ise ikinciydi. 

5 kırmızı ışığın sönmesiyle start verildi ve Toprak, Bautista'dan daha iyi bir start aldı. İkili ilk viraja yan yana girdiler ama Bautista ilk virajın çıkışında liderliğini korudu. Ancak ikili arasındaki mücadele burada bitmemişti. Toprak, Bautista'ya yakın kalmaya devam etti ve 4. virajdaki geçişiyle liderliği aldı! 

Şampiyon sürücümüz, liderliğini turun geri kalanında da korumayı başardı ve ilk turu Bautista'nın önünde tamamladı. 

3. tura geldiğimizde Bautista liderliğini geri aldı. Bir sonraki turda ise bu sefer Toprak ilk sıraya çıktı. Sekizinci turda ise Bautista bir kez daha liderliğe yükseldi ve bu geçişten anlar sonra, kırmızı bayrak çıktı. 

Iker Lecuona ve Danilo Petrucci arasında yaşanan kazadan dolayı çıkan kırmızı bayraklar nedeniyle 11 turluk yarış erken noktalandı ve zafer Bautista'ya gitmiş oldu. 

Toprak, yarışı kazanabileceğini düşünüyordu ve kırmızı bayrakların çıkmasının ve yarışın erken bitirilmesinin ardından oldukça sinirliydi. Temsilcimiz yine de ikinci olarak kendisini podyuma taşıdı. 

Michael Ruben Rinaldi ise podyumu tamamladı. Axel Bassani ile Jonatan Rea ise ilk 5'i tamamladılar. 

Yarış sonucu: 

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Spain Alvaro Bautista 7 10'59.497      
2 Turkey Toprak Razgatlıoğlu 7 10'59.598 0.101 0.101  
3 Italy Michael Ruben Rinaldi 7 11'00.235 0.738 0.637  
4 Italy Axel Bassani 7 11'01.736 2.239 1.501  
5 United Kingdom Jonathan Rea 7 11'01.987 2.490 0.251  
6 United Kingdom Alex Lowes 7 11'03.452 3.955 1.465  
7 Italy Andrea Locatelli 6 1 lap      
8 Spain Xavi Vierge 6 1 lap      
9 United States Garrett Gerloff 6 1 lap      
10 Germany Philipp Oettli 6 1 lap      
11 United Kingdom Scott Redding 6 1 lap      
12 Italy Lorenzo Baldassari 6 1 lap      
13 France Loris Baz 6 1 lap      
14 Bradley Ray 6 1 lap      
15 Malaysia Hafizh Syahrin 6 1 lap      
16 Spain Tito Rabat 6 1 lap      
17 Spain Isaac Viñales 6 1 lap      
18 Italy Luca Vitali 6 1 lap      
19 Ryo Mizuno 6 1 lap      
20 United Kingdom Tom Sykes 6 1 lap      
21 Switzerland Dominique Aegerter 6 1 lap      
  Spain Iker Lecuona 6 1 lap      
  Italy Danilo Petrucci 6 1 lap      
  Italy Gabriele Ruiu 0 7 laps      
  Australia Remy Gardner 0 7 laps      
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