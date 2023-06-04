WSBK Misano Superpole: Kırmızı bayraklar nedeniyle erken biten yarışı Bautista kazandı, Toprak ikinci
2023 World Superbike Dünya Şampiyonası'nın 5. ayağı olan Misano hafta sonunda Superpole yarışını Alvaro Bautista kazandı.
2023 World Superbike Dünya Şampiyonası'nın 5. ayağı olan Misano hafta sonunda Pazar günü Superpole yarışıyla başladı. Yarış öncesinde Alvaro Bautista pole pozisyonundaydı, Toprak Razgatlıoğlu ise ikinciydi.
5 kırmızı ışığın sönmesiyle start verildi ve Toprak, Bautista'dan daha iyi bir start aldı. İkili ilk viraja yan yana girdiler ama Bautista ilk virajın çıkışında liderliğini korudu. Ancak ikili arasındaki mücadele burada bitmemişti. Toprak, Bautista'ya yakın kalmaya devam etti ve 4. virajdaki geçişiyle liderliği aldı!
Şampiyon sürücümüz, liderliğini turun geri kalanında da korumayı başardı ve ilk turu Bautista'nın önünde tamamladı.
3. tura geldiğimizde Bautista liderliğini geri aldı. Bir sonraki turda ise bu sefer Toprak ilk sıraya çıktı. Sekizinci turda ise Bautista bir kez daha liderliğe yükseldi ve bu geçişten anlar sonra, kırmızı bayrak çıktı.
Iker Lecuona ve Danilo Petrucci arasında yaşanan kazadan dolayı çıkan kırmızı bayraklar nedeniyle 11 turluk yarış erken noktalandı ve zafer Bautista'ya gitmiş oldu.
Toprak, yarışı kazanabileceğini düşünüyordu ve kırmızı bayrakların çıkmasının ve yarışın erken bitirilmesinin ardından oldukça sinirliydi. Temsilcimiz yine de ikinci olarak kendisini podyuma taşıdı.
Michael Ruben Rinaldi ise podyumu tamamladı. Axel Bassani ile Jonatan Rea ise ilk 5'i tamamladılar.
Yarış sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|Tur
|Zaman
|Fark
|Ara
|km/s
|1
|Alvaro Bautista
|7
|10'59.497
|2
|Toprak Razgatlıoğlu
|7
|10'59.598
|0.101
|0.101
|3
|Michael Ruben Rinaldi
|7
|11'00.235
|0.738
|0.637
|4
|Axel Bassani
|7
|11'01.736
|2.239
|1.501
|5
|Jonathan Rea
|7
|11'01.987
|2.490
|0.251
|6
|Alex Lowes
|7
|11'03.452
|3.955
|1.465
|7
|Andrea Locatelli
|6
|1 lap
|8
|Xavi Vierge
|6
|1 lap
|9
|Garrett Gerloff
|6
|1 lap
|10
|Philipp Oettli
|6
|1 lap
|11
|Scott Redding
|6
|1 lap
|12
|Lorenzo Baldassari
|6
|1 lap
|13
|Loris Baz
|6
|1 lap
|14
|Bradley Ray
|6
|1 lap
|15
|Hafizh Syahrin
|6
|1 lap
|16
|Tito Rabat
|6
|1 lap
|17
|Isaac Viñales
|6
|1 lap
|18
|Luca Vitali
|6
|1 lap
|19
|Ryo Mizuno
|6
|1 lap
|20
|Tom Sykes
|6
|1 lap
|21
|Dominique Aegerter
|6
|1 lap
|Iker Lecuona
|6
|1 lap
|Danilo Petrucci
|6
|1 lap
|Gabriele Ruiu
|0
|7 laps
|Remy Gardner
|0
|7 laps
|Tüm sonuçları görüntüle
WSBK Misano 1. yarış: Bautista rahat kazandı, Ducati 1-2, Toprak podyumda
WSBK Misano 2. yarış: Bautista Ducati'nin evinde 3'te 3 yaptı, Toprak ikinci
Son Haberler
Sofuoğlu: "Toprak, BMW motosikletinin eksiklerini kapayabilecek yeteneğe sahip"
Sofuoğlu: "Toprak, BMW motosikletinin eksiklerini kapayabilecek yeteneğe sahip" Sofuoğlu: "Toprak, BMW motosikletinin eksiklerini kapayabilecek yeteneğe sahip"
Domenicali: "Barselona'nın yenilenmesi gerekiyor"
Domenicali: "Barselona'nın yenilenmesi gerekiyor" Domenicali: "Barselona'nın yenilenmesi gerekiyor"
Alonso: "Stroll yavaş değil ancak epey şanssız!"
Alonso: "Stroll yavaş değil ancak epey şanssız!" Alonso: "Stroll yavaş değil ancak epey şanssız!"
Goodyear, ilk gerçek zamanlı veri toplayan lastiklerini tanıttı
Goodyear, ilk gerçek zamanlı veri toplayan lastiklerini tanıttı Goodyear, ilk gerçek zamanlı veri toplayan lastiklerini tanıttı
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.