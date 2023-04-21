WSBK Assen: Bautista ilk günü zirvede kapattı, Toprak 10. oldu

5 Mart'ta Endonezya'da gerçekleştirilen son yarışın ardından uzun bir araya giren WSBK, yaklaşık 1,5 aylık bu aranın ardından bu hafta sonu ikonik Assen TT Pisti'nde geri döndü.

Birçok klasik yarışa ve tarihi ana ev sahipliği yapan bu efsanevi pistte, aksiyon bugün (Cuma) gerçekleştirilen 2 antrenman seansı ile başladı.

Bu sezonki 6 yarışın 5'ini kazanan Ducati sürücüsü Alvaro Batista günü zirvede tamamladı, temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu ise pek de iyi bir karnesi olmayan Assen'de iyi bir ilk gün geçirmedi ve 10. sıradaydı.

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

1. antrenman seansı: Bautista hızlı başladı, Toprak 6.

Assen'de cuma günü pist üstü aksiyonu 1. antrenman seansı ile başladı.

Bu sezon gerçekleştirilen 6 yarışın 5'ini kazanan Bautista, seansın ilk saniyelerinden itibaren çok rekabetçiydi ve seansın sonundaki atak turuyla derecesini daha da geliştirerek ilk seansı zirvede tamamladı.

Endonezya'daki sıcak koşullarda fazlasıyla zorlanan ve sezona istediği başlangıcı yapamayan Kawasaki'de Jonathan Rea ikinciydi. Bu pistte 17 zaferi bulunan ve WSBK tarihinin bu pistteki en başarılı sürücüsü olan Rea, zorlu ilk 2 hafta sonunun sonrasında bu hafta sonu podyuma dönmek istiyor.

WSBK çaylağı Remy Gardner ise ilk 3'ü tamamladı ve en yukarıda yer alan Yamaha sürücüsü oldu. Temsilcimiz Toprak ise istediği ayarları bulmakta zorlandığı ilk seansta liderin 0.7 saniye kadar gerisinde 6. sıradaydı.

1. antrenman sonucu:

Jonathan Rea, Kawasaki Racing Team WSBK Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

2. antrenman seansı: Bautista yine lider, Toprak 10. oldu

Tıpkı 1. antrenman seansında olduğu gibi, ikinci antrenman seansında da Bautista'nın temposu farklı bir seviyedeydi.

Seans boyunca 22 tur tamamlayan İspanyol sürücünün turlarının birçoğu düşük 1:34'lerdeydi. Şampiyona lideri sürücü, 1:34.316'lık derecesiyle günü lider tamamladı ve yarınki sıralama ile yarış seansları öncesinde en büyük favori konumunda.

Kawasaki, ilk seansta olduğu gibi hızlıydı. Alex Lowes, liderin 0.2 kadar gerisinde ikinci sırayı aldı. Kariyerinin tek pole'ünü 2018'de burada alan Lowes, bu hafta sonu yeniden ön sıralara dönebilecek gibi duruyor.

Lowes'un takım arkadaşı Rea ise üçüncü sıradaydı. Assen'deki serin koşullarda Kawasaki'nin oyuna geri döndüğünü söyleyebiliriz.

Temsilcimiz Toprak ise ikinci seansta da zorlandı. Bu seansta da istediği ayarı bulamayan ve motosiklette istediği hissiyatı yakalamayan Toprak, bu seansı sadece 10. sırada tamamlayabildi.

Buna ek olarak temsilcimiz, seans içerisinde bir timsahın saldırısına uğradı! Ama merak etmeyin, bu şişme bir timsahtı. Temsilcimiz bu şişme oyuncağın yanından geçti fakat şişme timsahın kaldırılması için kırmızı bayraklar çıktı ve seans durduruldu.

Toprak'ın şişme timsahla karşılaştığı an:

Günü 10. sırada Toprak, bugün toplanan veriler ışığında yapılacak çalışmalarla daha iyi bir ayar bularak yarın mücadeleye dönmeye çalışacak.

2. antrenman sonucu:

WSSP: Can Öncü günü 0.005 saniyelik farkla lider tamamladı

Temsilcimiz Toprak WSBK'da zor bir gün geçirse de WSSP'da ise zirvede bir Türk yer aldı: Can Öncü. Assen Pisti'nin 1:37.951 saniyede turlayan temsilcimiz, Ducati sürücüsü ve şampiyona lideri Nicolo Bulega'nın önünde en hızlı isim oldu.

Sadece 0.005 saniyelik bir farkla ilk sırayı alan Can, böylelikle günü ilk sırada tamamlamış oldu.

İlk 10: