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WSBK Assen: Bautista ilk günü zirvede kapattı, Toprak 10. oldu

2023 World Superbike Şampiyonası'nın 3. ayağı olan Assen hafta sonunda Cuma gününü şampiyona lideri Alvaro Batista ilk sırada tamamladı, temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu ise 10. sırayı aldı. World SuperSport'ta ise ise zirvede temsilcimiz Can Öncü vardı.

Can Çarpıcı
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WSBK Assen: Bautista ilk günü zirvede kapattı, Toprak 10. oldu

5 Mart'ta Endonezya'da gerçekleştirilen son yarışın ardından uzun bir araya giren WSBK, yaklaşık 1,5 aylık bu aranın ardından bu hafta sonu ikonik Assen TT Pisti'nde geri döndü. 

Birçok klasik yarışa ve tarihi ana ev sahipliği yapan bu efsanevi pistte, aksiyon bugün (Cuma) gerçekleştirilen 2 antrenman seansı ile başladı. 

Bu sezonki 6 yarışın 5'ini kazanan Ducati sürücüsü Alvaro Batista günü zirvede tamamladı, temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu ise pek de iyi bir karnesi olmayan Assen'de iyi bir ilk gün geçirmedi ve 10. sıradaydı. 

Ayrıca okuyun:
Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

1. antrenman seansı: Bautista hızlı başladı, Toprak 6. 

Assen'de cuma günü pist üstü aksiyonu 1. antrenman seansı ile başladı. 

Bu sezon gerçekleştirilen 6 yarışın 5'ini kazanan Bautista, seansın ilk saniyelerinden itibaren çok rekabetçiydi ve seansın sonundaki atak turuyla derecesini daha da geliştirerek ilk seansı zirvede tamamladı. 

Endonezya'daki sıcak koşullarda fazlasıyla zorlanan ve sezona istediği başlangıcı yapamayan Kawasaki'de Jonathan Rea ikinciydi. Bu pistte 17 zaferi bulunan ve WSBK tarihinin bu pistteki en başarılı sürücüsü olan Rea, zorlu ilk 2 hafta sonunun sonrasında bu hafta sonu podyuma dönmek istiyor. 

WSBK çaylağı Remy Gardner ise ilk 3'ü tamamladı ve en yukarıda yer alan Yamaha sürücüsü oldu. Temsilcimiz Toprak ise istediği ayarları bulmakta zorlandığı ilk seansta liderin 0.7 saniye kadar gerisinde 6. sıradaydı. 

1. antrenman sonucu: 

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Spain Alvaro Bautista 20 1'34.592     172.860
2 United Kingdom Jonathan Rea 20 1'34.774 0.182 0.182 172.528
3 Australia Remy Gardner 21 1'35.176 0.584 0.402 171.799
4 Italy Andrea Locatelli 19 1'35.185 0.593 0.009 171.783
5 United Kingdom Scott Redding 16 1'35.246 0.654 0.061 171.673
6 Turkey Toprak Razgatlıoğlu 14 1'35.273 0.681 0.027 171.624
7 United States Garrett Gerloff 15 1'35.318 0.726 0.045 171.543
8 Italy Axel Bassani 17 1'35.449 0.857 0.131 171.308
9 United Kingdom Alex Lowes 19 1'35.513 0.921 0.064 171.193
10 Switzerland Dominique Aegerter 21 1'35.558 0.966 0.045 171.112
11 Netherlands Michael vanderMark 19 1'35.706 1.114 0.148 170.848
12 Spain Iker Lecuona 18 1'35.721 1.129 0.015 170.821
13 Germany Philipp Oettli 19 1'35.780 1.188 0.059 170.716
14 Italy Michael Ruben Rinaldi 17 1'35.789 1.197 0.009 170.700
15 Italy Danilo Petrucci 15 1'35.919 1.327 0.130 170.468
16 Spain Xavi Vierge 20 1'35.984 1.392 0.065 170.353
17 Italy Lorenzo Baldassari 20 1'36.281 1.689 0.297 169.827
18 Bradley Ray 13 1'36.731 2.139 0.450 169.037
19 Brazil Eric Granado 17 1'37.125 2.533 0.394 168.352
20 United Kingdom Tom Sykes 12 1'37.169 2.577 0.044 168.275
21 Malaysia Hafizh Syahrin 16 1'37.296 2.704 0.127 168.056
22 Czech Republic Oliver Konig 15 1'37.426 2.834 0.130 167.831
23 Italy Gabriele Ruiu 7 1'37.704 3.112 0.278 167.354
24 Spain Isaac Viñales 17 1'38.358 3.766 0.654 166.241
25 France Loris Baz 3 1'39.618 5.026 1.260 164.139
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Jonathan Rea, Kawasaki Racing Team WSBK

Jonathan Rea, Kawasaki Racing Team WSBK

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

2. antrenman seansı: Bautista yine lider, Toprak 10. oldu

Tıpkı 1. antrenman seansında olduğu gibi, ikinci antrenman seansında da Bautista'nın temposu farklı bir seviyedeydi. 

Seans boyunca 22 tur tamamlayan İspanyol sürücünün turlarının birçoğu düşük 1:34'lerdeydi. Şampiyona lideri sürücü, 1:34.316'lık derecesiyle günü lider tamamladı ve yarınki sıralama ile yarış seansları öncesinde en büyük favori konumunda. 

Kawasaki, ilk seansta olduğu gibi hızlıydı. Alex Lowes, liderin 0.2 kadar gerisinde ikinci sırayı aldı. Kariyerinin tek pole'ünü 2018'de burada alan Lowes, bu hafta sonu yeniden ön sıralara dönebilecek gibi duruyor. 

Lowes'un takım arkadaşı Rea ise üçüncü sıradaydı. Assen'deki serin koşullarda Kawasaki'nin oyuna geri döndüğünü söyleyebiliriz. 

Temsilcimiz Toprak ise ikinci seansta da zorlandı. Bu seansta da istediği ayarı bulamayan ve motosiklette istediği hissiyatı yakalamayan Toprak, bu seansı sadece 10. sırada tamamlayabildi.

Buna ek olarak temsilcimiz, seans içerisinde bir timsahın saldırısına uğradı! Ama merak etmeyin, bu şişme bir timsahtı. Temsilcimiz bu şişme oyuncağın yanından geçti fakat şişme timsahın kaldırılması için kırmızı bayraklar çıktı ve seans durduruldu

Toprak'ın şişme timsahla karşılaştığı an: 

 

Günü 10. sırada Toprak, bugün toplanan veriler ışığında yapılacak çalışmalarla daha iyi bir ayar bularak yarın mücadeleye dönmeye çalışacak. 

2. antrenman sonucu: 

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Spain Alvaro Bautista 22 1'34.316     173.366
2 United Kingdom Alex Lowes 20 1'34.547 0.231 0.231 172.942
3 United Kingdom Jonathan Rea 15 1'34.573 0.257 0.026 172.895
4 Switzerland Dominique Aegerter 22 1'34.600 0.284 0.027 172.845
5 Australia Remy Gardner 15 1'34.713 0.397 0.113 172.639
6 Netherlands Michael vanderMark 23 1'34.911 0.595 0.198 172.279
7 Italy Axel Bassani 18 1'34.948 0.632 0.037 172.212
8 Italy Andrea Locatelli 19 1'34.966 0.650 0.018 172.179
9 United States Garrett Gerloff 19 1'35.024 0.708 0.058 172.074
10 Turkey Toprak Razgatlıoğlu 20 1'35.103 0.787 0.079 171.931
11 Italy Danilo Petrucci 21 1'35.106 0.790 0.003 171.926
12 United Kingdom Scott Redding 19 1'35.141 0.825 0.035 171.862
13 Spain Iker Lecuona 20 1'35.153 0.837 0.012 171.841
14 Spain Xavi Vierge 20 1'35.273 0.957 0.120 171.624
15 Germany Philipp Oettli 21 1'35.279 0.963 0.006 171.613
16 Italy Michael Ruben Rinaldi 3 1'35.517 1.201 0.238 171.186
17 Bradley Ray 17 1'35.892 1.576 0.375 170.516
18 France Loris Baz 18 1'36.113 1.797 0.221 170.124
19 Brazil Eric Granado 20 1'36.123 1.807 0.010 170.107
20 Italy Lorenzo Baldassari 17 1'36.127 1.811 0.004 170.099
21 Malaysia Hafizh Syahrin 18 1'36.307 1.991 0.180 169.782
22 United Kingdom Tom Sykes 13 1'36.547 2.231 0.240 169.360
23 Italy Gabriele Ruiu 16 1'36.826 2.510 0.279 168.871
24 Czech Republic Oliver Konig 17 1'36.839 2.523 0.013 168.849
25 Spain Isaac Viñales 17 1'37.010 2.694 0.171 168.551
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WSSP: Can Öncü günü 0.005 saniyelik farkla lider tamamladı 

Temsilcimiz Toprak WSBK'da zor bir gün geçirse de WSSP'da ise zirvede bir Türk yer aldı: Can Öncü. Assen Pisti'nin 1:37.951 saniyede turlayan temsilcimiz, Ducati sürücüsü ve şampiyona lideri Nicolo Bulega'nın önünde en hızlı isim oldu. 

Sadece 0.005 saniyelik bir farkla ilk sırayı alan Can, böylelikle günü ilk sırada tamamlamış oldu. 

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