Lin Jarvis röportajı: Toprak'ın MotoGP testi, potansiyeli ve geleceği

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Toprak Razgatlıoğlu, 2024'te MotoGP'ye geçmek istiyor ve bunu Yamaha'ya da iletti. Yamaha ise hemen Toprak'a yanıt verdi ve kendisini Jerez'deki testlere davet etti. Toprak'ın başarılı test performansının ardından ise MotoGP hiç olmadığı kadar yakın.

Toprak'ın testini bizzat Jerez'den takip eden Lin Jarvis ise Worldsbk.com'a verdiği özel röportajda temsilcimizin testine ve geleceğine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Jarvis, ilk olarak Toprak'ın testini değerlendirdi ve şunları söyledi: "Toprak şu anda Dünya Superbike'da yarışıyor ama seneye MotoGP'de olmak istediğini söyledi."

"Her sürücü MotoGP'de nasıl performans göstereceğini görmek ister, kariyerinin bir noktasında bunu denemek ister."

"Bence bu test, onun MotoGP'nin neler gerektirdiğini daha iyi anlamaya başlaması ve bizim de onun hızını görmemiz için iyi oldu. Elbette 2 günlük bir testin ardından çok bir şey söyleyemeyiz."

"Superbike sezonunda uzun bir ara vardı ve biz de bu aralığı değerlendirdik. Zaten bu hafta MotoGP testi için Cal ile Jerez'de olacaktık. Bu Yamaha'ya özel bir test değildi. KTM, Aprilia ve Honda da oradaydı."

"Basına kapalı bir testti ki bu bizim için çok iyi oldu. Huzurlu, sakin zaman geçirebildik. Hava koşulları iki günde de çok iyiydi."

"Toprak, Cal ile bolca zaman geçirdi ve Cal, ona motosikleti anlattı. Bu testte Toprak için en önemli olan şey MotoGP motosikletinin nasıl olduğunu anlamasıydı. MotoGP motosikletlerinin sürücüden ne istediğini, hissiyatın nasıl olduğunu anlamasıydı."

"Bu test, kendisinin MotoGP geleceği için potansiyelini görmemiz adına iyi bir fırsat oldu."

Toprak Razgatlıoğlu ve Yamaha MotoGP takım patronu Lin Jarvis

"Testi özetleyecek olursam, Toprak için M1'de hissiyatı bulmak kolay olmadı. Toprak'ı bir Superbike sürerken izlerseniz, motosiklette mucizelere imza atabildiğini görürsünüz. Motosikletin ön tarafını hissetme konusunda harika bir hissiyatı ve yeteneği var."

"Stoppie'lerine ve viraj girişlerine baktığımızda bunu görebiliyoruz! [Superbike'da] ön tarafta bulduğu o hissiyatı, M1'de de yakalaması kolay olmadı çünkü MotoGP motosikletleri, Superbike'a kıyasla çok daha sert. Bu şaşırılacak bir durum değil çünkü Superbike motosikletlerinin temelinde yol motosikletleri yer alıyor."

"Bence Toprak, MotoGP motosikletinde hızlı olmak istiyorsa sürüş stilini gerçekten büyük oranda MotoGP'ye adapte etmesi gerek.

"Benim son birkaç günden çıkardığım sonuç bu."

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

"WSBK ve MotoGP cidden çok farklılar. Muhtemelen bu testlerin ardından hem onun hem de bizim ortak değerlendirmemiz şu olacaktır: Pirelli lastiklerle yarışan bir R1'i sürmek, Michelin ile yarışan bir M1'i sürmekten çok farklı. Adapte olmak için zamana ihtiyacınız var."

"Geçtiğimiz yıl Aragon'da da onunla bir test yapmıştık ama maalesef bu test [hava koşullarından dolayı] iyi geçmedi. İstediğimiz kadar tur atamadık, sanırım 20 tur kadar atabildi. Bu da motosikleti öğrenebilmek ve tadına varabilmek için yeterli değil."

"Jerez testi ise çok daha iyiydi. İlgi çekici bir testti ve birlikte zaman geçirmemiz için iyi bir fırsattı. Ben oradaydım, Maio Meregalli oradaydı. Cal [Crutchlow] ve Toprak için bir test takımımız vardı, onlar da oradaydı."

"Toprak için 2023 mode bir YZR M1 getirdik, iki güzel gün geçirdik."

Jarvis, önceliklerinin Franco Morbidelli ile devam etmek olduğunu ve Morbidelli'nin, Arjantin'de gösterdiği performansını sürdürmesini umduklarını söylüyor.

Ancak Morbidelli'nin isteneni verememesi durumunda, "koltuğun ana adaylarından biri Toprak olacak".

Konu hakkında konuşan Jarvis, "Şu anda 2024 için bir uydu takımına sahip olmamız çok zor, gerçek bu. İlk fırsatta gridde yeniden 4 Yamaha'ya sahip olmak istiyoruz ama farklı nedenlerden dolayı 2024'te uydu takımına sahip olmak çok zor."

"2023'ün sonuna kadar Franky [Morbidelli] ile bir sözleşmemiz var. İdeal senaryo şu olurdu: Franky, son yarışta gösterdiği performansı sergilemeye devam eder, çok çok iyi performans gösterir. Bu bizim için en iyi senaryo olur çünkü motosikletlerimizde 2 tane hızlı sürücüye ihtiyacımız var."

"Morbidelli eğer yılın kalanında hızlı olursa, bu ona otomatik olarak bir gelecek garanti edecek. Birinci tercihimiz Franky ile devam etmek olur."

"Franky ile devam etmemeye karar verirsek, diğer adaylara bakacağız ve işte bu yüzden Toprak'la ilgileniyoruz. Toprak, Yamaha Road Racing'in bir parçası ve eğer Franky ile devam etmezsek ana adaylardan biri."

"Ancak hem kendimiz hem de onun için umuyorum ki Franky, son yarışta bulduğu hızı ve özgüveni devam ettirebilir."

"Dürüst olmam gerekirse, sezonun ilk yarısı bittikten sonra bu seçeneklere bakacağız. Sezonun orta noktasından sonra bizim, onun ve herkesin gelecek yıl için ne planladığını bilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Franco Morbidelli, Yamaha Factory Racing Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Fabio Quartararo ise gelecek sezon takım arkadaşının kim olacağını pek umursamıyor gibi. Konu hakkında konuşan Fransız sürücü, "Bu tarz şeyler hakkında konuşmak bana göre değil. Tabii ki 2 günlük bir test yapması onun [Toprak] için iyi bir fırsattı. Onunla test hakkında konuşmadım."

"Yamaha'nın geleceği, neler olacağı benim ellerimde değil. Gelecek yıl takım arkadaşımın kim olacağını göreceğiz. Franco olabilir, başkası da olabilir..." yorumunda bulundu.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images