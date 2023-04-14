Toprak 2024'te MotoGP'de yarışmaya çok yakın, tek seçenek Yamaha mı?

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MotoGP'de bu hafta Pazartesi ve Salı günlerinden oluşan 2 günlük basına kapalı bir sezon içi testi gerçekleştirildi.

Yamaha, bu testlere elbette test sürücüsü Cal Crutchlow'u çağırdı ve ona ek olarak Toprak'ı da davet etti. Bu bir tesadüf değildi. Toprak, Yamaha'ya 2024'te MotoGP'ye geçmek istediğini söyledi ve Yamaha da hemen buna yanıt verdi: Toprak'ı teste çağırdı.

Yamaha'nın sportif yönetiminin zirvesinde bulunan Lin Jarvis ve Massimo Meregalli, Toprak'ın testini kaçırmamak için Jerez'e geldi ve temsilcimizi yakından takip etti.

Böylelikle Toprak, geçtiğimiz yıl Aragon'da M1 motosikletiyle gerçekleştirdiği MotoGP testinin ardından 2. kez bir MotoGP motosikleti test etme şansı buldu.

Toprak'ın test performansı gerçekten etkileyiciydi ve temsilcimizin potansiyeli, Yamaha'nın sportif yönetimini de etkiledi.

Toprak, 2024'te MotoGP'ye geçmek istiyor ve MotoGP, artık hiç olmadığı kadar yakın. Peki Toprak için sırada ne var, tek seçenek Yamaha mı? Gelin birlikte bakalım.

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Toprak'ın hedefi açık: 2024'te MotoGP'de olmak

Toprak'ın her zaman iki ana hedefi vardı: WSBK şampiyonu olmak ve MotoGP'de mücadele etmek.

Yetenekli sürücümüz, bu hedeflerinden ilkini 2021 yılında gerçekleştirdi ve WSBK Dünya Şampiyonu oldu. WSBK'daki hedef gerçekleştirildi ve Ducati'nin WSBK'daki üstünlüğü düşünüldüğünde, Toprak'ın bu seride kalması artık kendisine fazla bir şey kazandırmıyor ve kazandırmayacak da.

Evet, MotoGP'ye geçmek riskli bir hamle ama şu an için en iyi hamle MotoGP'ye geçmeye çalışmak. Ayrıca zaman daralıyor. Toprak, şu an 26 yaşında ve önümüzdeki Ekim'de 27'ye girecek. Elbette Toprak'a yaşlı ya da kariyerinin sonlarında olan bir sürücü diyemeyiz ama yıllar hızlıca akıp geçiyor.

Toprak da tüm bunların farkında ve temsilcimiz de artık MotoGP'ye geçmek için kariyerinin doğru bir noktasında olduğuna inanıyor.

Speedweek'e konuşan Toprak, "Henüz açıklanacak bir şey yok ama MotoGP'de yarışma hayalim var. Önümüzdeki yıl MotoGP'de yarışmayı umuyorum ve şu anda gelecek yıl için MotoGP'yi düşünüyorum."

"Eğer bu gerçekleşmezse, o kapı benim için kapanacak. Superbike'da kalacağım. 2021'de WSBK şampiyonu oldum, şimdi ise MotoGP'ye bakıyorum. Neden orada da kendimi denemeyeyim?" dedi.

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Yamaha, Toprak'ı kapsamlı bir test programına sokacak

Toprak, elbette Yamaha'ya da 2024'te MotoGP'ye geçmek istediğini söyledi ve Yamaha hemen buna yanıt verdi: Toprak'ı Jerez'deki MotoGP testine çağırdı.

Bu yıl Toprak'ı M1 üstünde daha birçok kez göreceğiz gibi duruyor. İddialara göre Yamaha, Toprak'ı kapsamlı bir test programına sokacak ve 2024 öncesinde temsilcimizin tüm potansiyelini görmek isteyecek.

Hatta bu test programı kapsamında, Toprak'ın özel davetle bir MotoGP yarışına çağrılabileceği dahi konuşuluyor.

Yani Toprak kadar Yamaha da bu duruma sıcak bakıyor ve Toprak'ı 2024'te MotoGP'de görmek istiyor. Sonuçta Toprak, şu anda motosiklet yarışları dünyasında global bir yıldız ve bu spordaki en sevilen, yetenekli ve pazarlanabilir isimlerden birisi konumunda.

Peki, Toprak'ın MotoGP için tek seçeneği Yamaha mı?

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Yamaha öncelik ama tek seçenek değil

Olası bir MotoGP geçişinde, Toprak hangi takıma gidebilir? Elbette ilk olarak fabrika Yamaha takımı akıllara geliyor. Sonuçta Toprak yıllardır Yamaha ile yarışıyor ve WSBK'da da Yamaha ile şampiyon oldu. Ayrıca MotoGP testlerini de Yamaha ile yaptı ve yapacak.

Fabrika Yamaha sürücüsü Franco Morbidelli'nin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor ve birçok kaynağa göre, Morbidelli'yle devam edilmeyeceği kesin gibi. Yani sezon sonunda fabrika Yamaha'da bir koltuk boş olacak ve Toprak, önceliğinin Yamaha olduğunu söylüyor.

Ancak unutmayalım ki Toprak'ın da Yamaha ile olan sözleşmesi bu sezon sonu bitiyor. Yani Toprak, Yamaha'dan istediğini alamazsa diğer markalarla da görüşebilir. Nitekim temsilcimiz diğer markalarla görüşeme ihtimaline kapıyı kapamıyor.

Konu hakkında konuşan Toprak, "Bir Yamaha sürücüsü olarak, en yüksek ihtimal ve en ideal yer Yamaha. En çok oraya geçme şansım var. Fakat eğer bu olmazsa, başka takımlara da bakabiliriz. Benim planım ve hayalim MotoGP şampiyonlukları, galibiyetleri ve podyumları için savaşmak."

"Aprilia çok iyi, çok geliştiler. MotoGP'de tüm motosikletler yakınlar ama tıpkı Superbike'da olduğu gibi Ducati çok güçlü."

"Yamaha 2021'de MotoGP şampiyonu oldu. Neden yeniden gelişmesinler, gelecek sezon için iyi bir motosiklet getirmesinler?"

"Yamaha ile olan kontratım sezon sonunda bitiyor. Belki Yamaha ile yeniden sözleşme imzalarım belki de başka bir markaya giderim. Muhtemelen yılın ortasına kadar bir karar verilmemiş olacak." dedi.

Toprak'ın Yamaha'ya geçmesi durumunda çözülmesi gerekecek ufak bir sorun olacak: Toprak'ın Red Bull atleti olması.

Yamaha'nın isim sponsoru Monster Energy ve hem motosiklette hem de tulumlarda Monster logolarını görüyoruz. Toprak ise bir Red Bull atleti. Dolayısıyla eğer Yamaha ihtimali ciddileşir veya kesinleşirse, Toprak'ın Red Bull'u bırakması gerekebilir.

Fakat Red Bull sponsorluğu, olası bir KTM geçişinde de işleri kolaylaştırabilir. Sonuçta yıl sonunda Tech3 GasGas takımında da boş koltuklar olacak.

Kısacası bizleri ve Toprak'ı oldukça heyecan verici bir süreç bekliyor ancak muhtemelen en azından yıl ortasına kadar pek bir şey belli olmayacak gibi.

Bu yıl içerisinde Toprak'ın birkaç defa daha Yamaha ile teste çıkması beklenmekte ve Toprak, MotoGP'ye gerçekten hiç olmadığı o kadar yakın. Yamaha da global bir yıldız olan Toprak'ı takımında görmek istiyor ve 2024'te Toprak'ı MotoGP gridinde görmemiz artık oldukça gerçekçi bir ihtimal.

Bunu söyleyebilmek ve tüm gelişmeleri heyecanla takip etmek, gerçekten büyük bir mutluluk.