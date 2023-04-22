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World Superbike / Assen Antrenman raporu

WSBK Assen 3. antrenman: Yağmurlu seansta Gardner lider, Toprak üçüncü

2023 World Superbike Şampiyonası'nın 3. ayağı olan Assen hafta sonunda ıslak şartlarda gerçekleştirilen 3. antrenman seansını Remy Gardner ilk sırada tamamladı.

Can Çarpıcı
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WSBK Assen 3. antrenman: Yağmurlu seansta Gardner lider, Toprak üçüncü

5 Mart'ta Endonezya'da gerçekleştirilen son yarışın ardından uzun bir araya giren World Superbike Dünya Şampiyonası, yaklaşık 1,5 aylık bu aranın ardından bu hafta sonu ikonik Assen TT Pisti'nde geri döndü. 

WSBK Assen cuma raporu:

Birçok klasik yarışa ve tarihi ana ev sahipliği yapan bu efsanevi pistte, Cumartesi günü pist aksiyonu 3. antrenman seansı ile başladı. 

Hafta sonu öncesinde yapılan hava tahminlerinde de beklendiği gibi, Cumartesi sabahı yağmur vardı ve bu seans ıslak zeminde gerçekleştirildi. 

Sıralama turlarından hemen önce gerçekleştirilen bu seansta zeminin ıslak olmasıyla sürücüler pek risk almadılar. Sonuçta bu çetrefilli koşullarda büyük bir kaza yapmaları durumunda sıralama turlarını kaçırma şansları bulunuyordu. Ayrıca yağmurdan dolayı derecelerini de geliştiremeyeceklerdi. 

Hava koşullarından dolayı nispeten anlamsız hâle gelen bu seansta en hızlı derece çaylak sürücü Remy Gardner'den geldi. Dün kuru zeminde de güçlü bir performans gösteren Gardner, ıslak zeminde de hızlıydı. 

Hafta sonunun en büyük favorisi konumundaki Alvaro Bautista ikinci sırayı alırken, temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu ilk 3'ü tamamladı. 

Dün Kawasaki ile oldukça güçlü bir görüntü çizen Jonathan Rea bu seansta piste çıkmamayı tercih etti. Garrett Gerloff ile Scott Redding de garajlarında kalarak risk almadılar. 

3. antrenman sonucu: 

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Australia Remy Gardner 10 1'44.648     156.249
2 Spain Alvaro Bautista 15 1'45.359 0.711 0.711 155.195
3 Turkey Toprak Razgatlıoğlu 7 1'45.647 0.999 0.288 154.772
4 Italy Axel Bassani 8 1'45.743 1.095 0.096 154.631
5 Italy Andrea Locatelli 8 1'45.773 1.125 0.030 154.587
6 France Loris Baz 8 1'46.080 1.432 0.307 154.140
7 Spain Xavi Vierge 13 1'46.241 1.593 0.161 153.906
8 Italy Michael Ruben Rinaldi 12 1'46.288 1.640 0.047 153.838
9 Bradley Ray 12 1'46.503 1.855 0.215 153.528
10 Switzerland Dominique Aegerter 13 1'46.620 1.972 0.117 153.359
11 Italy Danilo Petrucci 5 1'47.132 2.484 0.512 152.626
12 Italy Gabriele Ruiu 13 1'47.407 2.759 0.275 152.235
13 Spain Iker Lecuona 7 1'47.472 2.824 0.065 152.143
14 Malaysia Hafizh Syahrin 8 1'47.536 2.888 0.064 152.053
15 Czech Republic Oliver Konig 10 1'47.581 2.933 0.045 151.989
16 Germany Philipp Oettli 10 1'47.962 3.314 0.381 151.453
17 Italy Lorenzo Baldassari 10 1'48.324 3.676 0.362 150.947
18 Spain Isaac Viñales 4 1'48.432 3.784 0.108 150.796
19 Netherlands Michael vanderMark 7 1'49.169 4.521 0.737 149.778
20 United Kingdom Alex Lowes 2 1'49.665 5.017 0.496 149.101
21 United Kingdom Tom Sykes 5 1'49.894 5.246 0.229 148.790
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