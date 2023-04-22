WSBK Assen 3. antrenman: Yağmurlu seansta Gardner lider, Toprak üçüncü

5 Mart'ta Endonezya'da gerçekleştirilen son yarışın ardından uzun bir araya giren World Superbike Dünya Şampiyonası, yaklaşık 1,5 aylık bu aranın ardından bu hafta sonu ikonik Assen TT Pisti'nde geri döndü.

Birçok klasik yarışa ve tarihi ana ev sahipliği yapan bu efsanevi pistte, Cumartesi günü pist aksiyonu 3. antrenman seansı ile başladı.

Hafta sonu öncesinde yapılan hava tahminlerinde de beklendiği gibi, Cumartesi sabahı yağmur vardı ve bu seans ıslak zeminde gerçekleştirildi.

Sıralama turlarından hemen önce gerçekleştirilen bu seansta zeminin ıslak olmasıyla sürücüler pek risk almadılar. Sonuçta bu çetrefilli koşullarda büyük bir kaza yapmaları durumunda sıralama turlarını kaçırma şansları bulunuyordu. Ayrıca yağmurdan dolayı derecelerini de geliştiremeyeceklerdi.

Hava koşullarından dolayı nispeten anlamsız hâle gelen bu seansta en hızlı derece çaylak sürücü Remy Gardner'den geldi. Dün kuru zeminde de güçlü bir performans gösteren Gardner, ıslak zeminde de hızlıydı.

Hafta sonunun en büyük favorisi konumundaki Alvaro Bautista ikinci sırayı alırken, temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu ilk 3'ü tamamladı.

Dün Kawasaki ile oldukça güçlü bir görüntü çizen Jonathan Rea bu seansta piste çıkmamayı tercih etti. Garrett Gerloff ile Scott Redding de garajlarında kalarak risk almadılar.

3. antrenman sonucu: