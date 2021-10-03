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World Superbike / Algarve Haberler

Rea, Toprak'a karşı daha agresif olmayı planlıyor

Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Sebastian Fränzschky
, Writer
Çeviren:
Abdullah Çelik
, Şef Editör

Jonathan Rea, Portimao'da cumartesi günü gerçekleştirilen yarışta düşmesinin ardından şampiyonadaki rakibi Toprak Razgatlıoğlu'na karşı daha agresif olmayı planladığını söyledi.

Rea, Toprak'a karşı daha agresif olmayı planlıyor

Son senelerin yenilmez ismi olan Kawasaki sürücüsü, son dönemde şampiyona lideri Razgatlıoğlu karşısında güç kaybetmiş durumda. Rea, Portimao'da cumartesi günü gerçekleştirilen 1. yarışta yüksek hızda düşerek yarışa erken veda etti ve puan farkının 45'e kadar çıkmasına engel olamadı.

Rea, pazar günü gerçekleştirilen Superpole yarışında da kaza yaptı ve Toprak 6. olarak puan farkını 49'a çıkardı.

Rea'nın cumartesi günkü kazasında doğrudan Toprak'ın etkisi yoktu ancak öncesinde ikili arasında bazı sert anlar yaşanmıştı. Rea, ritm tutturamadığını ve artık kendisinin de sert olacağını söyledi.

Rea, "Sürekli olarak viraj apekslerine dalındığı için ritm tutturamadım. Sinir bozucu turlardı ve sonunda kazaya yol açtı."

"Razgatlıoğlu'na karşı çok fazla şikayet etmek istemiyorum çünkü o şekilde savaşmaya hazırım ve öyle savaşacağım. Frenleri bırakıp onu destek olarak kullanmaktan mutlu olacağım. 13. virajda bana o şekilde yaklaştı."

"Tabii ki bir çizgi var. Bu motosikletler büyükler. Apekste duracağınızı düşünecek kadar cesur olduğunuz için çok geriden gelerek bu şekilde geçiş yapamazsınız. Bu konuda çok fazla şey söylemek istemiyorum çünkü ağlak (mızmız) olarak adlandırılmak istemiyorum ancak ben de benzer şekilde mücadeleye hazırım." dedi.

Toprak'la giriştiği birçok mücadeleden sonra hep olumsuz şeyler söyleyen Ducati sürücüsü Scott Redding, cumartesi günkü yarışı Toprak'ın arkasında tamamlamasının ardından yine pek olumlu konuşmadı.

Redding, "Beni her geçtiğinde, 1. virajı daha agresif bir şekilde döndü. Beni her geçmek istediğinde, içeriden gelip beni dışarı doğru açılmaya zırladı. Her zaman boşluk olup olduğuna bakmaksızın bunu yapıyor."

"Buna adapte olmamız gerek. Belki ben de birkaç kez agresif olmalıyım ancak gerçekten bunu yapmak istemiyorum. Bu konuda konuşmalıyız çünkü yakında büyük bir kaza olacak."

"Onu geçtiğimde hep daha fazla risk alıyor. Bir gün ben de agresif bir atak yapacağım ve öyle olunca o yarışı tamamlayamayacak. Kaç yarış alır bilmiyorum ancak bir gün bu olacak." dedi.

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