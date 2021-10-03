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World Superbike / Algarve Haberler

WSBK Portimao: Rea yine düştü, Toprak 6. oldu!

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Dünya Superbike Şampiyonası’nın Portimao ayağındaki Superpole yarışını BMW sürücüsü Michael van der Mark kazanırken, temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu altıncı oldu.

WSBK Portimao: Rea yine düştü, Toprak 6. oldu!

Islak zeminde gerçekleştirilen superpole yarışına pole pozisyonundan başlayan Toprak Razgatlıoğlu iyi bir startla yerini korudu.

Jonathan Rea ve Scott Redding ilk tur bitmeden Toprak’ı geride bıraktılar. Ancak Rea daha ilk tur bitmeden dünkü gibi yine kaza yaptı ve yarış dışı kaldı. Aynı saniyelerde Michael Ruben Rinaldi de düşerek yarış dışı kaldı.

İlerleyen turlarda tempo kaybeden Toprak gerilemeye başlarken, BMW sürücüsü Michael van der Mark ise çok iyi bir yükselişle Redding’i geçerek liderliğe kadar çıktı ve farkı arttırmaya başladı.

10 turluk yarışın ilerleyen bölümlerinde Leon Haslam'ın düşmesi dışında bir olay olmadı ve Van der Mark yarışı kazanmayı başardı.

Ducati sürücüsü Redding ikinci olurken, podyumu tamamlayan isim yine dünkü gibi Loris Baz oldu.

Andrea Locatelli, Alvaro Bautista'nın hemen önünde dördüncü sırada yer alırken, ilk turlarda gerileyip galibiyet mücadelesinden kopan temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu altıncı oldu.

Axel Bassani kendisine yedinci sırada yer bulurken, Garrett Gerloff sekizinci, Eugene Laverty dokuzuncu oldu.

İlk 10'u tamamlayan isim Isaac Vinales oldu.

Böylelikle Toprak Razgatlıoğlu ile Jonathan Rea arasındaki puan farkı 49'a çıkmış oldu.

Hafta sonunun son yarışı TSİ 16.00'da başlayacak.

Superpole Yarışı sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark Ara
1 Netherlands Michael vanderMark BMW 10 -    
2 United Kingdom Scott Redding Ducati 10 5.330 5.330 5.330
3 France Loris Baz Ducati 10 7.066 7.066 1.736
4 Italy Andrea Locatelli Yamaha 10 9.264 9.264 2.198
5 Spain Alvaro Bautista Honda 10 9.753 9.753 0.489
6 Turkey Toprak Razgatlıoğlu Yamaha 10 16.745 16.745 6.992
7 Italy Axel Bassani Ducati 10 19.047 19.047 2.302
8 United States Garrett Gerloff Yamaha 10 19.115 19.115 0.068
9 Ireland Eugene Laverty BMW 10 20.901 20.901 1.786
10 Spain Isaac Viñales Kawasaki 10 28.977 28.977 8.076
11 Argentina Leandro Mercado Honda 10 31.057 31.057 2.080
12 Italy Samuele Cavalieri Ducati 10 38.997 38.997 7.940
13 Germany Jonas Folger BMW 10 41.330 41.330 2.333
14 Spain Tito Rabat Kawasaki 10 51.079 51.079 9.749
15 Italy Gabriele Ruiu BMW 10 55.894 55.894 4.815
16 France Christophe Ponsson Yamaha 10 56.194 56.194 0.300
17 Australia Lachlan Epis Kawasaki 10      
  United Kingdom Leon Haslam Honda 0      
  Japan Kohta Nozane Yamaha 0      
  United Kingdom Jonathan Rea Kawasaki 0      
  Italy Michael Ruben Rinaldi Ducati 0      
  Belgium Loris Cresson Kawasaki 0      
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