WSBK Portimao: Rea yine düştü, Toprak 6. oldu!

Islak zeminde gerçekleştirilen superpole yarışına pole pozisyonundan başlayan Toprak Razgatlıoğlu iyi bir startla yerini korudu.

Jonathan Rea ve Scott Redding ilk tur bitmeden Toprak’ı geride bıraktılar. Ancak Rea daha ilk tur bitmeden dünkü gibi yine kaza yaptı ve yarış dışı kaldı. Aynı saniyelerde Michael Ruben Rinaldi de düşerek yarış dışı kaldı.

İlerleyen turlarda tempo kaybeden Toprak gerilemeye başlarken, BMW sürücüsü Michael van der Mark ise çok iyi bir yükselişle Redding’i geçerek liderliğe kadar çıktı ve farkı arttırmaya başladı.

10 turluk yarışın ilerleyen bölümlerinde Leon Haslam'ın düşmesi dışında bir olay olmadı ve Van der Mark yarışı kazanmayı başardı.

Ducati sürücüsü Redding ikinci olurken, podyumu tamamlayan isim yine dünkü gibi Loris Baz oldu.

Andrea Locatelli, Alvaro Bautista'nın hemen önünde dördüncü sırada yer alırken, ilk turlarda gerileyip galibiyet mücadelesinden kopan temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu altıncı oldu.

Axel Bassani kendisine yedinci sırada yer bulurken, Garrett Gerloff sekizinci, Eugene Laverty dokuzuncu oldu.

İlk 10'u tamamlayan isim Isaac Vinales oldu.

Böylelikle Toprak Razgatlıoğlu ile Jonathan Rea arasındaki puan farkı 49'a çıkmış oldu.

Hafta sonunun son yarışı TSİ 16.00'da başlayacak.

Superpole Yarışı sonucu: