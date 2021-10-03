WSBK Portimao: Son yarışı Rea kazandı, Toprak teknik sorunla kaza yaptı

Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, sabah gerçekleştirilen Superpole yarışını altıncı bitirmişti ve pazar günkü ikinci yarışa da altıncı sıradan başladı. Superpole yarışında yarış dışı kalan Kawasaki sürücüsü Jonathan Rea ise 10. sıradan start aldı.

Teknik bir problem sebebiyle yarış, ilk formasyon turunun ardından ertelendi. Bunun üzerine yarış 20 tur yerine 19 tur üzerinden gerçekleştirildi.

Sabahın aksine pist kuruydu ve bundan ötürü sürücüler kuru zemin lastikleriyle başladı.

Scott Redding ilk virajda liderliği alırken, Andrea Locatelli ikinci, Toprak üçüncü ve Rea ise dördüncü sıraya çıktı. Pole pozisyonundan başlayan Michael van der Mark ise geriye düştü. İlk virajların ardından Rea, Toprak'ı da geçti ve yarışın üçüncülüğünü temsilcimizden aldı.

İkinci turun ilk virajında hem Rea hem de Toprak, Locatelli'yi geçti. Böylelikle yeni sıralama Redding, Rea, Toprak ve Locatelli şeklinde oldu.

Yarışa çok iyi başlayan Rea, ikinci turun orta kısmında Redding'i de geçti ve yarışın yeni lideri oldu.

Ancak üçüncü turun başında hem Redding hem de Toprak, Rea'i geçtiler ve ilk iki sırayı aldılar. Bu üçlü arasında oldukça yakın bir mücadele vardı. Toprak, sonraki turun başında Redding'e atak yaptı ve dışarı doğru açılında Rea'e geçildi.

Yakın mücadelede Redding bir hata yaptı ve Rea'e geçildi. Sonrasında Britanyalı sürücüyü temsilcimiz de geçti. Son 16 tura girerken yeni sıralama Rea, Toprak, Redding ve Locatelli şeklindeydi.

Temsilcimiz Toprak, bitime 13 tur kala en hızlı tur zamanını yaptı ve ilk virajda Kawasaki sürücüsünü geçerek yarışın yeni lideri oldu. Ancak Toprak aynı tur hata yaptı ve dışarı açıldı. Bunun üzerine Rea liderliği geri aldı.

Son 11 tura girerken Redding, temsilcimize atak denemesi yaptı ancak Toprak yerini korumayı başardı.

Toprak Razgatlioglu, PATA Yamaha WorldSBK Team Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Son 10 tura girilirken Toprak'ın motosikletinden bir parça koptu ve temsilcimiz kaza yaparak yarışa veda etti. Tekrarlarda Toprak'ın motosikletinin önünden bir parça koptuğu ve temsilcimizin bu sebeple kaza yaptığı görüldü.

Yarışın kalan bölümünde Rea, yerini korumaya devam etti ve Redding'in önünde galibiyete ulaştı.

En hızlı turu da atan Rea, bu sonuçlarla şampiyonada Toprak'la aradaki puan farkını 49'dan 24'e indirdi.

Redding, Toprak'ın yarış dışı kalmasıyla birlikte yalnız başına kaldı ve Rea'le aranın açılmasına engel olamadı. Britanyalı sürücü, damalı bayrağı ikinci sırada görerek hafta sonunu podyumla kapattı.

Go-Eleven Ducati'de Chaz Davies'in yerini alan Loris Baz bir kez daha harika bir yarış geçirdi ve damalı bayrağı üçüncü sırada görerek hafta sonunu üç podyumla kapadı.

Baz, bitime iki tur kala kendisine atak yapan Alvaro Bautista ile de temas yaşadı. Bu temas sonrası Bautista yarış dışı kaldı.

Locatelli, ilk turların ardından podyum mücadelesinden koptu ve damalı bayrağı Bautista'nın kazası sonrası dördüncü sırada gördü.

GRT Yamaha'dan Garrett Gerloff'un beşinci olduğu yarışta, pole pozisyonundan başlayan Michael van der Mark altıncı, Michael Ruben Rinaldi yedinci ve Leon Haslam sekizinci oldu.

İlk onu Axel Bassani ve Eugene Laverty tamamladı.

Toprak, bu sonuçlarla hafta sonunu 478 puanla lider tamamladı. Rea ise puanını 454 yaptı.

Sezonun bir sonraki yarışı 16-17 Ekim'de Arjantin'de yapılacak.

Yarış sonucu: