Razgatlıoğlu: "MotoGP'de ortalarda kalmaktansa, Superbike'ta kalıp Rea gibi olmak daha iyi"

Haberi dinle

Yamaha ile 2021'de Dünya Superbike şampiyonu olan Toprak'ın adı MotoGP ile anılıyordu ve Türk sürücü, 2023'te MotoGP'ye geçmesi için Yamaha'dan teklif beklediği konusunda açıktı.

Ancak Yamaha'nın uydu takımı olan RNF Racing'i kaydetmesinin ardından bu yöndeki tüm planlar askıya alındı ve Razgatlıoğlu, Yamaha Superbike takımı ile mücadeleye devam etme kararı aldı. Buna karşı Toprak'ın 2024'te MotoGP'ye geçmesi için kapılar hâlâ açık.

Motorsport.com İtalya'ya konuşan Toprak, daha önceden olduğu gibi MotoGP'de fabrika takımında yarışma fırsatı bulursa bunu değerlendireceğini vurguladı ve MotoGP'de rekabetçi olamayacaksa, sırf orada mücadele etmek için yer almak istemediğini söyledi.

Toprak, böyle bir teklif gelmemesi halinde Superbika'da kalarak Rea'nın başardıklarını tekrarlamaya çalışmak istediğini belirtti. Rea da geçmiş yıllarda MotoGP'ye geçmesi yönünde teklifler almış ancak o Kawasaki ile Superbike'ta kalmayı tercih etmişti.

Razgatlıoğlu, "MotoGP'de seviyenin çok yüksek olduğunu biliyorum ancak Superbike padoğunu seviyorum. Burada gerçekten evimdeymiş gibi hissediyorum. Belki bir gün MotoGP'de yarışacağım ancak bunun için fabrika motosikleti olması lazım."

"Oraya gideceksem, hedefim üst sıralar için savaşmak olacak. Orada sırf 'MotoGP sürücüsüyüm' diyebilmek için gitmek istemiyorum. Bunu istemiyorum. Orada olmak için olmak istemiyorum. Podyum için savaşamayacaksam, MotoGP ile ilgilenmiyorum."

"Bir gün oraya gidip zirvede olabilirsem iyi olur. Ancak MotoGP'de onunculuk için savaşmak ilgimi çekmiyor. Bunun yerine Superbike'da kalmayı tercih ederim. Öyle olacaksa, Superbike'da kalıp Rea gibi daha fazla şampiyonluk kazanmak daha iyi." dedi.

Razgatlıoğlu, Yamaha M1 MotoGP motosikletiyle bu sene Aragon'da test yapmıştı. Toprak o testlerde 40 tur atsa da kötü hava şartları nedeniyle tam olarak istediği gibi bir seans geçiremedi.

Kısıtlı sürüşe rağmen Toprak, sürüş stilini MotoGP motosikletine nasıl uyarlayabileceği konusunda fikir edindiğini söyledi.

Toprak, "Çok fazla tur atamadım, sadece birkaç saat çalışabildim ve sonrasında yağmur başladı. Ancak yine de MotoGP motosikletini sürdüm ve bunu yapan ilk Türk sürücü oldum!"

"Çok zor bir motosiklet, ona adapte olmanız gerek ancak bana göre oturma pozisyonu çok tuhaftı çünkü çok yüksek ve ben o şekilde olmasını sevmiyorum. Ben her zaman daha düşük oturuşu severim, benim stilim böyle."

"O şekilde sürmek kolay değildi ancak sadece bir testti ve keyif aldım." dedi.