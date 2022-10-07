Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Önceki / Razgatlıoğlu: "MotoGP'de ortalarda kalmaktansa, Superbike'ta kalıp Rea gibi olmak daha iyi" Sonraki / WSBK Portekiz 3. antrenman: Tur rekorunu kıran Toprak lider, Yamaha 1-2
World Superbike / Algarve Antrenman raporu

WSBK Portekiz: Uçan Toprak ilk günün lideri!

2022 Dünya Superbike Şampiyonası'nın Avrupa'da gerçekleştirilecek son yarışları öncesinde Cuma günü gerçekleştirilen antrenmanlarda en hızlı isim temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu oldu.

Abdullah Çelik
Ekleyen:
WSBK Portekiz: Uçan Toprak ilk günün lideri!
Haberi dinle

Portekiz'de gerçekleştirilen ilk antrenman seansında Michael Ruben Rinaldi en hızlı isim olurken, Toprak 3. sırada kalmıştı.

Öğleden sonra gerçekleştirilen 2. antrenman seansında ise Toprak 1:40.720'lik derecesiyle hem seansın, hem de günün en hızlı tur zamanını elde etti.

Toprak'ın 8 ve 9. virajlar arasındaki yükseltide olağanüstü bir şekilde uçtuğu günde şampiyonadaki rakipleri daha geride kaldı.

Toprak her ne kadar gün içerisinde derecesini sürekli geliştirip seansı zirvede tamamlasa da, çalışmalar pek sorunsuz başlamadı. Fren sorunu yaşayan ve seansın ilk 10 dakikasını kaçıran Toprak, ilk hızlı tur denemesinde zirveye yükseldi ancak motosikletinde pek mutlu değildi ve yeniden pite gelerek 15 dk daha içeride kaldı.

Toprak seansın kalan bölümünde zirvede kalmayı başarırken onu genel sıralamada sabah seansında ilk iki sırada yer alan Rinaldi ve Garrett Gerloff takip ettiler. Şampiyonluk mücadelesi veren Jonathan Rea ve Alvaro Bautista ise Toprak'ın 0.4 sn gerisinde 4 ve 5. hızlı zamanlara sahipler.

Toprak, hem ilk antrenmanda hem de ikinci antrenmanda 8 ve 9. virajlar arasındaki tümsekteki uçuşlarıyla dikkat çekti. Türk sürücü, ikinci seanstaki son uçuşunda tam 16 metreyi havada geçti. 

 

 

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Turkey Toprak Razgatlıoğlu 17 1'40.720     164.130
2 United Kingdom Jonathan Rea 20 1'41.196 0.476 0.476 163.358
3 Spain Alvaro Bautista 22 1'41.223 0.503 0.027 163.314
4 Italy Michael Ruben Rinaldi 17 1'41.296 0.576 0.073 163.196
5 Spain Iker Lecuona 17 1'41.453 0.733 0.157 162.944
6 United Kingdom Alex Lowes 21 1'41.639 0.919 0.186 162.646
7 Italy Axel Bassani 19 1'41.765 1.045 0.126 162.444
8 United States Garrett Gerloff 17 1'41.794 1.074 0.029 162.398
9 Germany Philipp Oettli 17 1'41.836 1.116 0.042 162.331
10 United Kingdom Scott Redding 15 1'41.847 1.127 0.011 162.314
11 Spain Xavi Vierge 19 1'41.858 1.138 0.011 162.296
12 Italy Andrea Locatelli 19 1'41.922 1.202 0.064 162.194
13 France Loris Baz 19 1'41.923 1.203 0.001 162.193
14 Netherlands Michael vanderMark 15 1'42.066 1.346 0.143 161.965
15 Ireland Eugene Laverty 19 1'42.072 1.352 0.006 161.956
16 Italy Roberto Tamburini 22 1'42.297 1.577 0.225 161.600
17 France Lucas Mahias 16 1'42.313 1.593 0.016 161.574
18 United Kingdom Leon Haslam 14 1'42.750 2.030 0.437 160.887
19 United States Jake Gagne 14 1'42.760 2.040 0.010 160.871
20 France Christophe Ponsson 17 1'42.944 2.224 0.184 160.584
21 Malaysia Hafizh Syahrin 13 1'43.161 2.441 0.217 160.246
22 Japan Kohta Nozane 19 1'43.329 2.609 0.168 159.986
23 Argentina Leandro Mercado 16 1'43.477 2.757 0.148 159.757
24 Germany Marvin Fritz 4 1'43.625 2.905 0.148 159.529
25 San Marino Luca Bernardi 20 1'43.807 3.087 0.182 159.249
26 Czech Republic Oliver Konig 16 1'45.625 4.905 1.818 156.508
Tüm sonuçları görüntüle

 

paylaşım
yorumlar
Razgatlıoğlu: "MotoGP'de ortalarda kalmaktansa, Superbike'ta kalıp Rea gibi olmak daha iyi"
Önceki haber

Razgatlıoğlu: "MotoGP'de ortalarda kalmaktansa, Superbike'ta kalıp Rea gibi olmak daha iyi"
Sonraki haber

WSBK Portekiz 3. antrenman: Tur rekorunu kıran Toprak lider, Yamaha 1-2

WSBK Portekiz 3. antrenman: Tur rekorunu kıran Toprak lider, Yamaha 1-2
Abdullah Çelik Daha fazlası
Abdullah Çelik
Verstappen, Monza'nın ardından de Vries'e Marko'yu aramasını söylemiş Japonya GP
Formula 1

Verstappen, Monza'nın ardından de Vries'e Marko'yu aramasını söylemiş

Ricciardo: "Gerçek şu ki 2023'te F1'de yarışmayacağım" Japonya GP
Formula 1

Ricciardo: "Gerçek şu ki 2023'te F1'de yarışmayacağım"

Norris, Verstappen'in ceza almasını bekliyor Japonya GP
Formula 1

Norris, Verstappen'in ceza almasını bekliyor

Toprak Razgatlıoğlu Daha fazlası
Toprak Razgatlıoğlu
Razgatlıoğlu: "MotoGP'de ortalarda kalmaktansa, Superbike'ta kalıp Rea gibi olmak daha iyi"
World Superbike

Razgatlıoğlu: "MotoGP'de ortalarda kalmaktansa, Superbike'ta kalıp Rea gibi olmak daha iyi"

Toprak ve Rea, puan durumundaki farka rağmen umutlarını kaybetmiyorlar Barselona
World Superbike

Toprak ve Rea, puan durumundaki farka rağmen umutlarını kaybetmiyorlar

Toprak Razgatlıoğlu bir daha 1 numarayı kullanmak istemiyor
World Superbike

Toprak Razgatlıoğlu bir daha 1 numarayı kullanmak istemiyor

Son Haberler

2022 Japonya GP öncesi: Yarış gridi
Formula 1 Formula 1

2022 Japonya GP öncesi: Yarış gridi

2022 Japonya Grand Prix'sine Max Verstappen ilk sıradan başlayacak ve startta yanında Charles Leclerc olacak.

FIA'nın bütçe sınırı kararı için resmi bir temyiz süreci olmayacak
Formula 1 Formula 1

FIA'nın bütçe sınırı kararı için resmi bir temyiz süreci olmayacak

FIA, bütçe sınırını ihlal ettiği için bir takıma karşı herhangi bir karara varırsa, temyiz için resmi bir süreç olmayacağını belirtti.

Mercedes: "2021 bütçe sınırı kuralları acı vericiydi"
Formula 1 Formula 1

Mercedes: "2021 bütçe sınırı kuralları acı vericiydi"

Mercedes'in F1 ekibi tarafından açıklanan finansal rakamlar, Toto Wolff'un 2021'de bütçe sınırına uyarken zorlanma sebeplerini açıklıyor.

Verstappen, Monza'nın ardından de Vries'e Marko'yu aramasını söylemiş
Formula 1 Formula 1

Verstappen, Monza'nın ardından de Vries'e Marko'yu aramasını söylemiş

Red Bull pilotu Max Verstappen, vatandaşı ve arkadaşı Nyck de Vries'in 2023 Formula 1 sezonu için AlphaTauri ile anlaşması nedeniyle mutlu olduğunu söyledi.

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.