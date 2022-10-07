WSBK Portekiz: Uçan Toprak ilk günün lideri!

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Portekiz'de gerçekleştirilen ilk antrenman seansında Michael Ruben Rinaldi en hızlı isim olurken, Toprak 3. sırada kalmıştı.

Öğleden sonra gerçekleştirilen 2. antrenman seansında ise Toprak 1:40.720'lik derecesiyle hem seansın, hem de günün en hızlı tur zamanını elde etti.

Toprak'ın 8 ve 9. virajlar arasındaki yükseltide olağanüstü bir şekilde uçtuğu günde şampiyonadaki rakipleri daha geride kaldı.

Toprak her ne kadar gün içerisinde derecesini sürekli geliştirip seansı zirvede tamamlasa da, çalışmalar pek sorunsuz başlamadı. Fren sorunu yaşayan ve seansın ilk 10 dakikasını kaçıran Toprak, ilk hızlı tur denemesinde zirveye yükseldi ancak motosikletinde pek mutlu değildi ve yeniden pite gelerek 15 dk daha içeride kaldı.

Toprak seansın kalan bölümünde zirvede kalmayı başarırken onu genel sıralamada sabah seansında ilk iki sırada yer alan Rinaldi ve Garrett Gerloff takip ettiler. Şampiyonluk mücadelesi veren Jonathan Rea ve Alvaro Bautista ise Toprak'ın 0.4 sn gerisinde 4 ve 5. hızlı zamanlara sahipler.

Toprak, hem ilk antrenmanda hem de ikinci antrenmanda 8 ve 9. virajlar arasındaki tümsekteki uçuşlarıyla dikkat çekti. Türk sürücü, ikinci seanstaki son uçuşunda tam 16 metreyi havada geçti.