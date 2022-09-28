Gerloff, BMW'nin "içindeki daha iyi sürücüyü" ortaya çıkarmasını bekliyor

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Barcelona hafta sonunda geleceği hakkında birtakım açıklamalarda bulunan Gerloff, gelecek sezondan itibaren Yamaha'dan ayrılacağını ve emekliye ayrılmaya hazırlanan Eugene Laverty'nin yerine BMW bünyesine katılacağını duyurdu.

2020 sezonunda seriye giriş yapan ve GRT Yamaha ile gayet iyi bir sezon geçiren Gerloff, geçtiğimiz sezon Assen'de Yamaha'nın ana şampiyonluk adayı Toprak Razgatlıoğlu ile kaza yapmasının ardından formunu büyük oranda kaybetti.

Her ne kadar hayal kırıklıklarıyla dolu bir sezon geçirse de, Amerikan sürücü dördüncü sezonunda "bir şeyleri değiştirmenin" kendisine iyi geleceğini düşünüyor.

WSBK internet sitesine özel bir röportaj veren Gerloff, "[BMW'deki] herkesle çalışmaya başlamak için çok heyecanlıyım. Motosikleti geliştirmek için çok çalıştıkları belli oluyor ve sonuçlar da [çalışmaların] karşılığını aldıklarını gösteriyor, ayrıca benimle çalışmaya da çok hevesliler, bundan ötürü de heyecanlıyım."

"Motosikleti zorlamaya devam ederek ön sıralara yaklaşma arzusunda oldukları ortada -ki benim ulaşmak istediğim nokta da bu."

"Bazen bir şeyleri değiştirmek ve bu değişikliklerin yardımcı olup olamayacağını görmek iyi oluyor. İşlerin nasıl gideceğini göreceğiz, ancak [takımdakilerin] benimle çalışmaktan heyecan duymalarını gerçekten takdir ettim, bu iyi hissettirdi."

Eskisi kadar iyi olmak için takım değişikliğinin gerçekten gerekip gerekmediği sorusunu yanıtlayan Gerloff, "Günün sonunda ne olacağını bilemeyiz, ancak [eskisi kadar iyi olsaydım] çok iyi olurdu!"

"Son üç yıldır GRT ve Yamaha ile çalışmak harikaydı, kesinlikle beni uzaklaştıran bir şey yaşanmadı."

"Sadece farklı bir şeyler yapmak istedim, 11 yıldır Yamaha'dayım ve harika zaman geçirdim ama belki farklı insanlarla çalışmak içimde saklanan daha iyi versiyonumu ortaya çıkarır." dedi.

Gerloff'un Bonovo BMW takımındaki takım arkadaşı ise gelecek sezon da takımda kalacağı teyit edilen Loris Baz olacak. Gerloff ile aynı garajı paylaşmaktan duyduğu heyecanı dile getiren Baz, bu hamlenin faydasını göreceklerini düşünüyor.

Baz, "Garrett'ın ne kadar hızlı olduğunu biliyoruz. Seriye ilk katıldığında gerçekten güçlüydü ve son zamanlarda bazı zor yarışlar geçirse bile yeteneğini kaybetmedi."

"Takım değiştirmenin ve ona inanan insanlarla yeni bir başlangıç yapmanın kendisine yardımcı olacağına eminim." dedi.