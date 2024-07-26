BMW: ''Razgatlıoğlu'nun başarısı inanılmaz bir yere gidiyor''

Toprak Razgatlıoğlu Most'taki üç yarışta zafere ulaştıktan sonra, BMW'nin 2024 WorldSBK Şampiyonası'nı kazanma şansı bir hayli artmış oldu.

Razgatlıoğlu'nun bu başarısı, Misano'dan bu yana, arka arkaya üçüncü kez hat-trick yaptığı anlamına geliyor.

Ancak Razgatlıoğlu'nun galibiyet serisi, Assen'deki 2. Yarışı kazanmasına kadar uzanıyor. Bu da, Razgatlıoğlu'nun Portimao'daki ilk iki yarışı kazanması halinde art arda 12 Superbike yarışında zafer kazanan ilk sürücü olacağı anlamına geliyor.

WorldSBK'da geçirdiği son dominant hafta olan Most'un ardından Razgatlıoğlu, Nicolo Bulega'nın 64 puan önünde yer alıyor.

Sürücüsünün başarısı karşısında hayrete düşen BMW Motorrad Motorsport Direktörü Marc Bongers şunları söyledi: "Elbette son derece memnuniyet verici bir hafta sonuydu. Bu, Toprak'ın arka arkaya üçüncü hat-trick'i ve arka arkaya onuncu galibiyeti. Gerçekten inanılmaz.''

"Donington'dan sonra Most'taki farkın bu kadar büyük olmayacağını ve buraya bu kadar hakim olamayacağımızı zaten söylemiştik.''

''Yine de yeni bir tur rekoru kırdık, pole pozisyonunu elde ettik ve çok büyük bir fark olmasa da, yarışları kazandık.''

''Aslında daha hızlı gidecek bir tempomuz vardı, ancak Most'taki en önemli faktör, lastikleri koruyan bir sürüş tarzıydı.''

"Toprak, bunu son derece iyi başardı. Sürücüler Sıralaması'nda 60 puanın üzerinde bir farkla ve Üreticiler Şampiyonası'nın lideri olarak Çekya'dan ayrılmak, gerçekten harika.''

"Ayrıca Michael'ın mükemmel yarışlar çıkardığını görmek de çok sevindiriciydi. Bu, aynı zamanda motosikletimizin temelinin sağlam olduğunu da gösteriyor."

Takım patronu Shaun Muir de, sürücülerini övdü ve şöyle dedi: "Kesinlikle çok mutluyum, bu bizim için büyük bir dönüm noktası.''

"Michael ve Toprak'ın burada hızlı olacağını biliyorduk. Toprak yeniden sıralama turlarında harika bir iş çıkardı, bir tur rekoru daha kırdı ve hat-trick yaptı.''

"Toprak, şampiyonadaki pozisyonunu gerçekten sağlamlaştırdı ve o şimdi şampiyonayı lider olarak götürüyor. Bu onun için harika bir şey.''

"Aynı şekilde Michael adına da son derece memnunum. Sıralamalarda tüm hafta sonunu mahvedebilecek bir uyarı aldı, ancak çok fazla kendini sorgulayarak, ruhunun derinliklerine indi ve gridin üçüncü çizgisinden başladığı harika bir Superpole yarışı ve 16. cepten başladığı 2. yarışı oldu. Günün son yarışında, yapması gerekeni yaptı ve kendine olan güveni açısından büyük bir destek oldu.''

"Michael, birkaç hafta rahat bir şekilde uyuyabilir. Daha sonra Portimao'daki en sevdiği pistlerden birine gideceğiz ve gerçekten orada biraz hız kazanacağız. Buradan ayrılırken gerçekten çok mutluyum."