Toprak: "Bazen MotoGP'de çaylak olduğumu unutuyorum"
Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'ndaki başarılarının ardından MotoGP'deki ilk sezonunun bir öğrenme süreci olduğunu bildiğini, ancak zaman zaman bunu unuttuğunu söyledi.
Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing
Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images
Toprak Razgatlıoğlu'nun uzun süredir beklenen MotoGP'ye geçişi geçen yıl Pramac tarafından resmileştirilmişti ve Toprak, Yamaha ile çok yıllı bir sözleşmeye imza atmıştı.
Ancak MotoGP'nin gelecek yıl Pirelli lastiklerine geçmeden önce 2026'nın Michelin lastiklerini kullanacağı son yıl olması ve Toprak'ın Michelin lastiklerine aşina olmaması sebebiyle hem Toprak hem de Yamaha sezon öncesinde beklentileri düşük tutmuştu. Nitekim bu sezon Toprak'ın en çok zorlandığı nokta Michelin'in ön lastiğine uyum sağlamak oldu.
11 yarış hafta sonunun ardından şampiyonada 12 puanla 21. sırada bulunan Toprak'ın en iyi sonucu ise Macaristan Grand Prix'sindeki 11'incilik oldu.
MotoGP'nin resmi internet sitesine konuşan Toprak, Yamaha ile sözleşme imzaladığı sırada 2026 sezonunun kendisi için bir öğrenme yılı olacağını zaten bildiğini söyledi.
Buna rağmen zaman zaman bunu unuttuğunu ifade eden temsilcimiz, istediği sonuçları alamadığında moralinin kolayca bozulduğunu dile getirdi.
Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing
Fotoğraf: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images
Toprak, "Ben kazanmaya alışkın bir sürücüyüm."
"MotoGP sözleşmesini imzaladığımda ilk yılımın kolay geçmeyeceğini biliyordum."
"Güçlü kalmaya çalışıyorum ama bazen içinde bulunduğunuz durumu anlamak da kolay olmuyor."
"Bu bir öğrenme yılı ama bazen bunu unutuyorum ve her zaman iyi sonuçlar almak istiyorsunuz. İstediğim sonuçlar gelmediğinde ise moralim doğal olarak bozuluyor."
"Fiziksel kondisyon çok önemli ama zihinsel taraf daha da önemli. Motivasyonunuz yüksekse her şey sizin için daha kolay geliyor."
"Karakterim hiç değişmedi. Asla bir süperstar olmayacağım çünkü bunu sevmiyorum."
"Pist dışında ben normal Toprak'ım. Bu hiçbir zaman değişmeyecek." şeklinde konuştu.
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