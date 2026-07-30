Ana içeriğe geç

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

MotoGP

Toprak: "Bazen MotoGP'de çaylak olduğumu unutuyorum"

Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'ndaki başarılarının ardından MotoGP'deki ilk sezonunun bir öğrenme süreci olduğunu bildiğini, ancak zaman zaman bunu unuttuğunu söyledi.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Yayın tarihi:
Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

Toprak Razgatlıoğlu'nun uzun süredir beklenen MotoGP'ye geçişi geçen yıl Pramac tarafından resmileştirilmişti ve Toprak, Yamaha ile çok yıllı bir sözleşmeye imza atmıştı.

Ancak MotoGP'nin gelecek yıl Pirelli lastiklerine geçmeden önce 2026'nın Michelin lastiklerini kullanacağı son yıl olması ve Toprak'ın Michelin lastiklerine aşina olmaması sebebiyle hem Toprak hem de Yamaha sezon öncesinde beklentileri düşük tutmuştu. Nitekim bu sezon Toprak'ın en çok zorlandığı nokta Michelin'in ön lastiğine uyum sağlamak oldu.

11 yarış hafta sonunun ardından şampiyonada 12 puanla 21. sırada bulunan Toprak'ın en iyi sonucu ise Macaristan Grand Prix'sindeki 11'incilik oldu.

MotoGP'nin resmi internet sitesine konuşan Toprak, Yamaha ile sözleşme imzaladığı sırada 2026 sezonunun kendisi için bir öğrenme yılı olacağını zaten bildiğini söyledi.

Buna rağmen zaman zaman bunu unuttuğunu ifade eden temsilcimiz, istediği sonuçları alamadığında moralinin kolayca bozulduğunu dile getirdi.

Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Fotoğraf: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Toprak, "Ben kazanmaya alışkın bir sürücüyüm."

"MotoGP sözleşmesini imzaladığımda ilk yılımın kolay geçmeyeceğini biliyordum."

"Güçlü kalmaya çalışıyorum ama bazen içinde bulunduğunuz durumu anlamak da kolay olmuyor."

"Bu bir öğrenme yılı ama bazen bunu unutuyorum ve her zaman iyi sonuçlar almak istiyorsunuz. İstediğim sonuçlar gelmediğinde ise moralim doğal olarak bozuluyor."

"Fiziksel kondisyon çok önemli ama zihinsel taraf daha da önemli. Motivasyonunuz yüksekse her şey sizin için daha kolay geliyor."

"Karakterim hiç değişmedi. Asla bir süperstar olmayacağım çünkü bunu sevmiyorum."

"Pist dışında ben normal Toprak'ım. Bu hiçbir zaman değişmeyecek." şeklinde konuştu. 

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Alex Marquez: "2026 şampiyonluk mücadelesi çok çekişmeli geçecek"

Öne Çıkan Yorumlar
Daha fazlası
Zeynep Taş

Norris: "Geçen yıla kıyasla çok daha iyi bir pilotum"

Formula 1
Formula 1
Macaristan GP
Norris: "Geçen yıla kıyasla çok daha iyi bir pilotum"

MotoGP, F1 ABD GP hafta sonunda gösteri sürüşü planlıyor

MotoGP
MotoGP
MotoGP, F1 ABD GP hafta sonunda gösteri sürüşü planlıyor

Hamilton: "Sezonun ikinci yarısında daha güçlü olacağım!"

Formula 1
Formula 1
Macaristan GP
Hamilton: "Sezonun ikinci yarısında daha güçlü olacağım!"
Daha fazlası
Toprak Razgatlıoğlu

BMW, Toprak’ın peşini bırakmıyor: WorldSBK’de kapı sonuna kadar açık

MotoGP
MotoGP
BMW, Toprak’ın peşini bırakmıyor: WorldSBK’de kapı sonuna kadar açık

Toprak, vefat eden babasının motosikletinde: "Unutulmaz anılarla dolu"

MotoGP
MotoGP
Toprak, vefat eden babasının motosikletinde: "Unutulmaz anılarla dolu"

Parmac’dan Toprak’a övgü: “Müthiş bir gözlem ve adaptasyon yeteneğine sahip”

MotoGP
MotoGP
Parmac’dan Toprak’a övgü: “Müthiş bir gözlem ve adaptasyon yeteneğine sahip”

Son Haberler

Vowles, Sainz ve Piastri teması hakkında: “Bizden önce yol vermesi gereken isim Alonso’ydu”

Formula 1
F1 Formula 1
Hungaroring Pirelli testi
Vowles, Sainz ve Piastri teması hakkında: “Bizden önce yol vermesi gereken isim Alonso’ydu”

Russell: “Sadece F1 değil, yarış kariyerim boyunca böyle bir sezon yaşamadım”

Formula 1
F1 Formula 1
Macaristan GP
Russell: “Sadece F1 değil, yarış kariyerim boyunca böyle bir sezon yaşamadım”

Norris: "Geçen yıla kıyasla çok daha iyi bir pilotum"

Formula 1
F1 Formula 1
Macaristan GP
Norris: "Geçen yıla kıyasla çok daha iyi bir pilotum"

Aston Martin’in sevilen ismi Mick Fern hayatını kaybetti

Formula 1
F1 Formula 1
Macaristan GP
Aston Martin’in sevilen ismi Mick Fern hayatını kaybetti