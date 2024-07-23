Acosta: "Toprak tarihteki en yetenekli sürücülerden birisi"

Şu anda Dünya Superbike Şampiyonası'nı zirvede götüren Toprak Razgatıoğlu, bu yıl sergilediği güçlü performansla büyük takdir topladı.

Toprak, son 10 yarışın hepsini kazandı ve arka arkaya üç kez hat-trick yaparak son yılların en baskın performanslarından birisini sergiledi.

Temsilcimizin videoları sosyal medyada rekorlar kırıyor ve bu durum pek çok kişinin ilgisini çekmiş durumda.

MotoGP'de yarışan Pedro Acosta da Toprak'ın performansını takip etmekten çekinmiyor.

SPEEDWEEK.com'a verdiği bir röportajda İspanyol sürücü, "Onu takip ediyorum."

"Kesinlikle tarihteki en yetenekli sürücülerden biri. Superbike'ta özellikle ön tekerlekle yaptığı şeyler başka bir ligde." dedi.

Acosta, WSBK ve MotoGP arasında doğrudan karşılaştırma yapmanın zorluğunu kabul etmekle birlikte, Toprak'ın burada da başarılı olabileceğini düşünüyor.

"İkisi farklı seriler. Dolayısıyla MotoGP'de nasıl bir performans sergileyeceğini söylemek zor."

"Fakat burada olsaydı, er ya da geç en iyiler arasında yer alacağını düşünüyorum." dedi.