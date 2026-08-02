Toprak: "MotoGP’de motor iyi değilse sürücü fark yaratamıyor"

Süperbike kariyerinde 2021, 2024 ve 2025 yıllarında üç kez dünya şampiyonluğuna ulaşan Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP’deki ilk sezonunda pilotlar klasmanında topladığı 12 puanın ardından açıklamalarda bulundu. MotoGP’yi Formula 1’e benzeterek motosikletin önemini vurgulayan milli sporcu, asıl hedeflerinin kural değişimlerinin yaşanacağı 2027 sezonu olduğunu belirtti.

Anadolu Ajansı'ndan Fatih Çakmak'a konuşan ve Süperbike’taki başarıların ardından MotoGP’nin çok daha farklı bir seri olduğunu belirten Toprak, yarıştıkları Yamaha’nın gelişim sürecinde olduğunu ve zorlanacaklarını bilerek bu adımı attıklarını ifade etti: "Süperbike'ta 3 kez şampiyonluk elde ettik, çok yarış kazandık, birçok kez İstiklal Marşı'nı dinlettik, çok güzel anılarımız var.”

Toprak Razgatlıoğlu, BMW Motorrad WorldSBK Team Fotoğraf: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

“MotoGP çok daha farklı, Formula 1'in karşılığına geliyor. Özellikle şu anda yarıştığımız Yamaha, MotoGP'deki diğer markalara göre biraz daha yavaş bir motosiklet.”

“Şu an gelişim halindeler, yeni projeler üzerinde çalışıyorlar. Biz zaten bunu bile bile geldik. İlk sezonun da bu şekilde geçeceğini öngörerek geldik. Kazanan bir sürücü olduğumuz için bunu bilsek de zorlanıyoruz."

“MotoGP gerçekten Formula 1 gibi”

2027’de MotoGP’de uygulanacak yeni teknik kuralların kendileri için büyük bir fırsat olacağını vurgulayan temsilcimiz, şu değerlendirmelerde bulundu: "MotoGP'de motorun iyi değilse sürücü ekstra fark yaratamıyor. Elim kolum bağlı, hiçbir şey yapamıyorum. Gerçekten Formula 1 gibi.”

“Nasıl 2-3 sene önce Red Bull çok iyiydi, sonrasında McLaren çok iyi olduysa MotoGP'de de motosikletin iyiyse önde gidebiliyorsun.”

Toprak Razgatlıoğlu, Pramac Racing Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

“2027'de MotoGP'deki bütün kurallar, her şey değişiyor. Hedefimiz aslında 2027 sezonu. 1000 cc'den 850 cc'ye geçilecek. Lastikler değişecek, bizim için daha uygun bir motosiklet olacak. Bundan çok umutluyuz, çok daha iyi olacağını düşünüyoruz. Düşüncemiz aslında biraz da Yamaha'nın gelişmesi. Sadece motosikleti sürmemiz yetmiyor."

"Yarışlarda limitlerimi zorluyorum ama ekstra bir fark olmuyor. Lastiğin izin vermiyor, motosikletin izin vermiyor."

“Motosiklet sürerken hep kafanı çalıştırman lazım”

Kariyerinin ilk dünya şampiyonluğunu kazandığı 2021 sezonuna ve yarış psikolojisine değinen Toprak, zihinsel süreçlerin önemine dikkat çekti: "O dönem açıkçası Yamaha da böyle bir beklentiye sahip değildi ama 2021'de her şey çok farklı oldu. Motosiklete çok iyi alıştım. Tabii sezon içinde çoğu kez kez düştük, bazen kötü yarışlar geçirdik ama sezon sonunda şampiyon olduk."

Toprak Razgatlıoğlu, Pramac Racing Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Akıllı sürmen lazım. Psikoloji tarafı var, düşmemen lazım, stres yapmaman lazım. Motosiklet sürerken hep kafanı çalıştırman lazım. Çünkü sezon çok uzun. Bir sürü yarışın var. Hata yapmadan hepsini en iyi şekilde tamamlaman gerekiyor. 2021'de çok şey öğrendik, sadece şampiyonluğu değil."

"BMW’nin müzesinde 'El Turco' yazılı motosikletimiz duruyor"

2024’te BMW’ye geçerken aldığı eleştirileri ve sonrasında ulaştığı tarihi başarıyı hatırlatan Toprak, "El Turco" lakabının griddeki etkisini anlattı: "Aslında BMW, şampiyonada güçlü görünen bir marka değildi. BMW ile şampiyon olduğumuzda kimsenin inanmadığı bir şampiyonluğu elde ettik ve herkes tabii ki şaşırdı.”

Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad Fotoğraf: WorldSBK.com

“Bu bize büyük bir artı sağladı, marka için bir efsane olduk. Şimdi Almanya'ya gittiğinizde BMW'nin müzesinde bizim motosikletimiz var. Şampiyon olan motosikletin arkasında 'El Turco' yazıyor, Türk bayrağı da var. Bu çok güzel bir şey.”

“İnsanlar müzeye gittiklerinde hala beni etiketliyor, motosikletin önünde hikaye paylaşıyor. Marc Marquez bile bana Toprak demiyor, 'El Turco' diyor. 'El Turco' devam ediyor. BMW ile bu meydan okuma gerçekten büyük bir meydan okumaydı ve bunu başardık."

"Şampiyonluk kazanmış birine puan hiçbir şey ifade etmiyor"

MotoGP’deki ilk puanlarını Amerika’da aldığını ve diğer Yamaha sürücülerinin önünde yarışı tamamladığını belirten temsilcimiz Toprak, hedeflerinin puanın ötesinde olduğunu vurguladı: "MotoGP'de ilk puanımı Amerika'da aldım.”

“Bütün Yamaha motosikletlerinin önünde bitirmiştim. En iyi Yamaha olmak çok güzel bir şey çünkü o sporcular o motosikletle en az 10 yıldır MotoGP'de yarışıyor. Biz daha ilk senemizde, bilmediğimiz bir pistte onların önünde bitirdik.”

Toprak Razgatlıoğlu, Pramac Racing Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

“Şampiyonluk kazanmış birine puan hiçbir şey ifade etmiyor. Benim için MotoGP'de özel bir yeri olması için podyuma çıkmamız lazım."

Gelecek sezon öncesinde Yamaha’nın atacağı adımların belirleyici olacağını söyleyen Toprak: "Bu iş sadece bizimle bitmiyor. Yamaha'nın motosikletini gerçekten geliştirmesi gerekiyor. Onlar büyük bir adım atarsa inanıyorum ki seneye çok güzel bir sezon geçireceğiz."

"MotoGP'yi hiçbir şey elde etmeden bırakmak istemiyorum"

MotoGP’deki ilk sezon derecelerinden tatmin olmadığını ve hırsını koruduğunu belirten Toprak, çalışma temposunu ve Avusturya’daki özel organizasyon planını şu sözlerle paylaştı: "MotoGP'de ilk sezonunda Marc Marquez çok iyiydi. Ama diğer pilotlara bakıldığında ilk sezonda kimse o kadar hızlı değildi.”

Toprak Razgatlıoğlu, Pramac Racing Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

“Bu dereceden memnun değilim. İlk 10'un, hatta ilk 5'in içinde bitirsem belki daha farklı olacak. İnanıyorum ki her şey seneye daha farklı olur, olması da gerekiyor. Çünkü MotoGP'ye gidip de hiçbir şey elde etmeden bırakmak istemiyorum."

"Motivasyon olarak tek tutunduğum şey daha fazla antrenman yapmak. 2024 ve 2025'te bu kadar antrenman yaptığımı hatırlamıyorum."

"Türk bayraklarını yeniden görelim"

Eylüldeki Avusturya MotoGP yarışında kendisi adına özel bir Red Bull tribünü ve etkinlik alanı kurulacağını açıklayan temsilcimiz, yarışseverleri davet etti: "Çok mutluyum. İnşallah orayı doldururuz. Çünkü biliyorsunuz, Süperbike'ta her birinci olduğumda Türk bayrakları hep görünüyordu.”

Toprak Razgatlıoğlu, BMW Motorrad WorldSBK Team Fotoğraf: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

“Çok güzel yıllar geçirdik. Tabii insan o anları özlüyor. Hep birlikte orada Türk bayraklarını yeniden görelim. Sadece tribün olarak bakmayalım.”

“Arka tarafta şu an organizasyon yapılıyor. Türk mutfağına özgü yiyeceklerin de olduğu bir alan olacak. Biz de geleceğiz, hep birlikte olacağız. Herkesi bekleriz."