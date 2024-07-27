F2 Belçika Sprint Yarışı: Ertelenen ve kırmızı bayraklarla kesintiye uğrayan yarışı O'Sullivan kazandı!

Sprint yarışı kırmızı bayrakla durdurulmadan önce Williams'ın genç sürücüsü Zak O'Sullivan, olumsuz hava şartlarına rağmen sprint yarışını kazandı. Bu, O'Sullivan'ın F2 sezonundaki ikinci galibiyeti oldu.

Daha önce günün erken saatlerinde sprint yarışı ertelenmişti. Spa F2 sprint yarışı Cumartesi günü Türkiye saati ile 15:15'te başlayacaktı ancak yoğun yağmur nedeniyle ertelendi.

Sprint yarışı bu akşam 18:30'da başlatılmaya karar verildi ve Zak O'Sullivan güçlü bir başlangıç ​​yaptı.

Önündeki açık hava sayesinde iki saniyelik bir fark yakalayan O'Sullivan, rakipsizdi. Bunun nedeni ise, Pepe Marti'nin yaptığı kaza sonucu, üçüncü turda sanal güvenlik aracının devreye girmesiydi. Kısa bir süre sonra dördüncü turda güvenlik aracı piste çıktı.

Ancak kötüleşen hava şartlarından dolayı yedinci turda kırmızı bayraklar dalgalandı. Bu, gridin tek sıra halinde kalması ve yarışın devam etmemesi anlamına geliyordu.

FIA, yarışın yeniden başlatılmaması çağrısını şu şekilde açıkladı: "FIA Formula 2 sprint yarışının yeniden başlatılmaması kararı, son birkaç saatte yaşadığımız yağmur seviyesinin ve Spa-Francorchamps pistinin yüksek hız özelliklerinin neden olduğu görüş eksikliği nedeniyle devam etmeme kararı alındı.''

"Sürücülerin, takım üyelerinin, gönüllülerin, yetkililerin ve seyircilerin güvenliği bizim en büyük önceliğimizdir."

Durum böyle olunca yarışın turları azaltıldı ve yarışa 18 tur olarak devam edildi.

Oliver Bearman yağmur lastikleriyle sayesinde iyi bir iş çıkardı ve 14. sıradan yedinci sıraya yükseldi.

Yan yana yokuşu tırmanmadan önce Colapinto ve Antonelli, Eau Rouge'a yan yana geldiler. Colapinto altıncı sırada kalmak zorunda kalırken, Bearman da Kemmel Düzlüğü'nde Colapinto'yu geçmeyi başardı.

Pistteki azalan mesafe sonucunda, sadece ilk beş sürücüye puan verildi.

Zak O'Sullivan beş puan aldı. Podyumda Dennis Hauger (MP Motorsport) ve Richard Verschoor (Trident) ona katılırken, Zane Maloney (Rodin) ve Jack Crawford da (DAMS) puan sıralarını tamamladı.

Paul Aron (Hitech), sprint yarışında grid cezası aldıktan sonra 18. sırada bitirdi, yani 20. sıradan başladı.

Aron, Pazar günkü ana yarışta pole pozisyonundan başlayacak ve şampiyonluk rakipleri Gabriel Bortoleto (Invicta) ve Isack Hadjar (Campos) hemen arkasında olacak.

Yarışın sonucu:

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