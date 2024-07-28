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Yarış raporu
FIA F2 Spa-Francorchamps

F2 Belçika Ana Yarış: Hadjar kazandı, Aron podyumu son turda kaçırdı

2024 Formula 2 Şampiyonası'nın Belçika'da gerçekleştirilen ana yarışını, Isack Hadjar kazandı.

Rümeysa Öztürk
Güncel:
Isack Hadjar, Campos Racing

Isack Hadjar, Campos Racing

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

2024 Formula 2 Şampiyonası'nın Belçika'da düzenlediği yarışı Isack Hadjar kazandı.

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Paul Aron ise yarışta bir süre arka sıralara kadar geriledi, ancak yarışın 24. turunda sıralamadaki tırmanışına devam etti ve üçüncü sıraya kadar yükseldi. Aron son turda, aracında yaşadığı problem nedeniyle yarışa devam edemedi ve podyum fırsatını kaçırdı.

Yarışı Bortoleto ikinci sırada bitirirken, Crawford da podyumda tamamladı. 

Isack Hadjar, Campos Racing, 1st position, celebrates on the podium

Isack Hadjar, Campos Racing, 1st position, celebrates on the podium

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Yarış Raporu:

Pole pozisyonundan başlayan Paul Aron harika bir kalkış yaparken, gridin arkasındaki Bearman ve Marti kazaya karıştı ve güvenlik aracı devreye girdi. 

3. turda yarış yeniden başlatıldı. 

Aron, Hadjar'a karşı fark açmaya devam ederken, 8. virajda Rafael Villagomez spin atarak Victor Martins'e temas etti ve iki pilot da 8. virajda bariyerlere girdi. Bu nedenle 4. turda güvenlik aracı ikinci kez piste çıktı. 

6. turda yarışın ikinci kez devam etmesiyle Paul Aron lider olarak yarışı götürdü. Hadjar, Aron'un yaklaşık 0.5s gerisindeydi. 

8. turda yumuşak lastikli Hadjar, orta hamurları takan Aron'a karşı baskı uygulamaya devam etti. Ancak Aron bu baskıdan kurtulmaya çalışsa da, Hadjar aradaki mesafeyi kapatmaya devam etti. DRS açıldığı sırada Hadjar, Aron'un DRS açıklığına yaklaşarak, Aron'u kolayca geçti. Yeni yarış lideri Hadjar olurken, Aron ikinci sıraya geriledi. 

9. turda Aron pite girince, Bortoleto ikinci sıraya yükseldi. Aron ise piste 16. sırada çıktı. Hadjar da, pite çağrıldı ve piste 12. sıradan çıktı. Böylece yarışın yeni lideri Bortoleto oldu. Ancak, o da pite çağrılan pilotlardan biriydi ve yeniden başka bir sürücün yeni yarış lideri olacağı anlamına geliyordu. 

11. turda Verschoor yarışın yeni lideri oldu. Onu sırasıyla Antonelli, Maini, Correa ve Barnard takip etti. Arka sıralarda ise Aron ve Hadjar'ın arasında sekizincilik mücadelesi vardı. 8. sıradaki Hadjar, Aron'u DRS açıklığından uzak tutmaya çalıştı, ancak Aron hızlıca yaklaştı ve Hadjar'ı geçti. 

12. turda Aron sıralamadaki tırmanışına devam etti ve yedinci sıraya yükseldi. Ancak 13. turda Hadjar, Aron'u geçerek yedinci sıraya yükselen sürücü oldu. Cordeel de, Maini'yi geçerek üçüncü sıraya yükseldi.

15. turda Maini pite çağrıldı ve 15. sırada pist üzerine çıktı. 

16. turda Antonelli de pite çağrıldı ve 13. sırada pist üzerine çıktı. Böylece, ön sırada Verschoor lider, Correa ikinci, Barnard üçüncü olarak yarışa devam ettiler.

17. turda yarış lideri Verschoor da pite girdi ve piste 9. sıradan çıktı. Böylece Correa yeni yarış lideri oldu. Onu sırasıyla Barnard, Hadjar, Bortoleto ve Aron takip etti. 3. sıradaki Hadjar, Barnard'ın DRS açıklığına yaklaştı ve Barnard'ı geçti. O sırada lider Correa pite çağrıldı ve 2. sıradaki Barnard'ı geçen Hadjar, liderliğe yükseldi. 

19. turda lider Hadjar, ikinci sıradaki Bortoleto'ya karşı adım adım fark açmaya devam etti. Bortoleto yaklaşık 1.4s gerisindeydi. 3. sıradaki Aron da, arkasındaki Crawford'a karşı savunma yapmaya başladı.

21. turda Kush Maini ve Roman Stanek pist sınırlarını ihlal ettiği gerekçesiyle 5 saniye ceza aldı.

22. turda 10. sıradaki Cordeel,  önündeki Antonelli'ye karşı atak yaparak, 9. sıraya yükseldi. 

24. turda Hadjar, arkasındaki Bortoleto'ya karşı fark açmaya devam etti. Bortoleto, Hadjar'ın yaklaşık 2s gerisindeydi. 

Son turda podyuma çıkıcak Aron, aracında bir problem yaşadı ve yarışı bitiremedi. Böylece, Crawford üçüncü sıraya yükseldi. 

Isack Hadjar, Belçika'daki ana yarışı kazandı. Gabriel Bortoleto ikinci olurken, Jak Crawford podyumda tamamladı. 

Yarışın sonucu:

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Tur Zaman Ara km/s Pitler Puan Yarış dışı Bonus
1 France I. Hadjar Campos Racing 20 25

-

     2      
2
G. Bortoleto Invicta Racing
 10 25

+2.900

2.9

 2.900   2      
3 United States J. Crawford DAMS Lucas Oil 7 25

+12.000

12.0

 9.100   2      
4 United Kingdom Z. O'Sullivan ART Grand Prix 2 25

+13.700

13.7

 1.700   2      
5 Netherlands R. Verschoor Trident 22 25

+19.300

19.3

 5.600   2      
6 Barbados Z. Maloney Rodin Motorsport 5 25

+21.200

21.2

 1.900   2      
7 Japan R. Miyata Rodin Motorsport 6 25

+21.800

21.8

 0.600   2      
8 Belgium A. Cordeel Hitech Pulse-Eight 16 25

+25.300

25.3

 3.500   2      
9 Italy A. Antonelli Prema Powerteam 4 25

+31.800

31.8

 6.500   2      
10
J. Duerksen PHM AIX Racing
 24 25

+32.400

32.4

 0.600   2      
11 United States J. Correa DAMS Lucas Oil 8 25

+39.500

39.5

 7.100   2      
12 Norway D. Hauger MP Motorsport 11 25

+42.000

42.0

 2.500   2      
13
T. Barnard PHM AIX Racing
 25 25

+43.700

43.7

 1.700   2      
14 Czech Republic R. Staněk Trident 23 25

+53.600

53.6

 9.900   3      
15 India K. Maini Invicta Racing 9 25

+58.800

58.8

 5.200   2      
dnf
P. Aron Hitech Pulse-Eight
 17 24

1 lap

     2   Yarış dışı  
dnf Brazil E. Fittipaldi Van Amersfoort Racing 14 10

15 laps

     2   Yarış dışı  
dnf Mexico R. Villagomez Van Amersfoort Racing 15 3

22 laps

     1   Kaza  
dnf France V. Martins ART Grand Prix 1 3

22 laps

     1   Kaza  
dnf Argentina F. Colapinto MP Motorsport 12 24

 

         Yarış dışı  
dnf United Kingdom O. Bearman Prema Powerteam 3 24

 

         Kaza  
dnf
P. Martí Campos Racing
 21 24

 

         Kaza  
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