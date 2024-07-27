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World Superbike Autodrom Most

Toprak Razgatlıoğlu: "Şampiyonluğu istiyorum"

Toprak Razgatlıoğlu, geçtiğimiz hafta sonu üst üste üçüncü hat-trickini yapmasının ardından hedefinin şampiyonluk olduğunu yineledi.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team

Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Toprak Razgatlıoğlu, geçen hafta sonu sergilediği güçlü performansın ardından arka arkaya üçüncü kez hat-trick yaptı.

Arka arkaya 10. galibiyetini alan temsilcimiz, şampiyonada puan farkını iyice açtı.

Hafta sonuna yaptığı sevinçlerle damga vuran ve son yarışın ardından tavla oynayan temsilcimiz, önce bu sevinç hakkında sonra da genel sezon hakkında konuştu.

Most'taki 2. yarışın ardından yabancı basına konuşan Toprak şöyle dedi: "Tavlalı Türk usulü bir kutlama yaptık!"

"Bizim oyun çok uzun sürmedi! Normalde on dakika sürüyor fakat biz sadece 30 saniye oynadık çünkü zamanımız yoktu!"

“Eğer gerçek mânâda oynasaydık, belki diğerleri podyumda beni beklemek zorunda kalırdı!"

"Şimdi her hafta sonu hangi kutlamayı yapacağımı düşünüyorum, bu yüzden belki Portimao'da kazanırsam yüzme havuzuna atlarım."

“Bu hafta sonu sona erdi ve yine hat-trick yaptık. Bu benim için inanılmaz bir hafta sonu ve inanılmaz bir yıl."

“Art arda galibiyet rekorunu kırmak için iki galibiyete daha ihtiyacım var. Umarım tüm sezon böyle devam edebiliriz. Hedefim dünya şampiyonu olmak."

“Önümüzde pek çok yarış var ve Alvaro'nun güçlü şekilde geri döneceğini düşünüyorum."

"Beni desteklemek için buraya gelen Türk taraftarlar nedeniyle neredeyse ağlayacaktım. Her geçen gün daha da ünleniyoruz ve özellikle Türkiye'de insanlar beni tanımaya başlıyor."

“Tüm Türk taraftarlara teşekkürler."

Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team

Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

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