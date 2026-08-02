Bottas açıkladı: Cadillac’ın frenleri neden yanıyor?

2026 sezonuna adım atan Cadillac ekibi, sergilediği performansın yanı sıra kronikleşen fren yangınlarıyla boğuşmaya devam ediyor. Hava soğutmalı çalışan Formula 1 fren sistemlerinde, diskler üzerindeki binden fazla delikten geçen hava akışı 1200°C’ye kadar ulaşan sıcaklığı soğutmakla görevli. Ancak Amerikan ekibinin aerodinamik dengesini bozmamak adına tasarladığı fren kanalları yetersiz kalıyor.

Avusturya’da her iki aracın da henüz ilk turlarda fren yangını nedeniyle yarış dışı kalmasının ardından Cadillac, Budapeşte’ye yeni ön fren soğutma kanalları getirdi. Fakat bu güncelleme de felaketi önlemeye yetmedi; Bottas’ın aracı yarış sırasında alev aldı ve Fin pilot frenleri tamamen kaybedince aracını duvara sürterek durdurabildi.

Valtteri Bottas, Cadillac Racing Fotoğraf: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Macaristan’daki yarışın ardından yaşadığı tehlikeli anları aktaran Valtteri Bottas, şu ifadeleri kullandı: "Getirdiğimiz yeni ön soğutma kanalları bu sorunu çözmek ve yangınların önüne geçmek için tasarlanmıştı.”

“Ancak son yarışta net bir şekilde gördük ki frenlerde hâlâ sorun yaşıyoruz. Tabii ki pist ve hava koşulları son derece ekstrem seviyedeydi ama durum ortada.”

“Olay tamamen frenlerin aşırı ısınmasıyla ilgili. Sıcaklık öyle bir noktaya ulaşıyor ki içerideki tüm parçalar alev almaya başlıyor.”

“Bu da doğal olarak sistemdeki tüm aksamı mahvediyor. Pit girişinde frenlerim hiç tutmadı; çünkü muhtemelen hidrolik hortumları yandı. Ben de aracı durdurabilmek için duvara sürtmek zorunda kaldım."

Valtteri Bottas, Cadillac Racing Fotoğraf: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Formula 1’in iki haftalık zorunlu yaz tatili fabrikaları kapatacağı için Hollanda Grand Prix’sine büyük bir paket yetiştiremeyeceklerini belirten Bottas, odağın yavaş yavaş önümüzdeki sezona kayacağını ima etti: "Zandvoort için elimizde yeni bir şey olacağını sanmıyorum.”

“Umarım frenler için küçük de olsa bir çözüm bulunur ama performans odaklı bir güncelleme gelmeyecektir.”

“Zaten bir noktadan sonra bütün odağımızı tamamen önümüzdeki yılın aracına kaydırmamız gerekecek."