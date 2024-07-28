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Yarış raporu
FIA F3 Spa-Francorchamps

F3 Belçika ana yarış: Voisin ilk galibiyetini aldı, Prema Takımlar Şampiyonasını kazandı

Prema Takımlar Şampiyonluğu'nu kazanırken, Voisin ilk kez F3 galibiyetini Spa'da aldı.

Rümeysa Öztürk
Güncel:
Callum Voisin, Rodin Motorsport

Callum Voisin, üç güvenlik aracı periyoduyla ciddi bir şekilde kesintiye uğrayan ana yarışı ve Spa Francorchamps'ta ilk Formula 3 zaferini kazandı.

GB3 şampiyonu, Silverstone'da ilk podyumunu elde etmişti.

Pole pozisyonundan yarışa başlayan Voisin, yarış boyunca sakin görünüyordu.

Callum Voisin, Sebastian Montoya'nın erken bir meydan okumasını savuşturduktan sonra birçok kez yarışın yeniden başlatılmasına rağmen 0,9 saniye farkla kazandı.

Dino Beganovic, Prema Racing, Gabriele Mini, Prema Racing

Dino Beganovic, Prema Racing, Gabriele Mini, Prema Racing

Photo by: Formula Motorsport Ltd

Ön sıradan başlayan Leonardo Fornaroli, başlangıçta Montoya'nın gerisinde kalmıştı, ancak Fornaroli üçüncü sırada kalmaya devam etti; bu pozisyon onu, Mini'den tek bir puan farkla Sürücüler Sıralaması'nda zirveye taşıdı.

Pist limitleri nedeniyle 10 saniye ceza alıp sprint yarışında puan alamayan Luke Browning, ana yarışta altıncı oldu. 

Puan alamaması sonucunda Lindblad 16 puan geriden geliyor. 

Yarışın sonucu:

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Tur Zaman Ara km/s Pitler Puan Yarış dışı Bonus
1
C. Voisin Rodin Motorsport
 29 15

41'33.717

   151.488   25   3
2 Colombia S. Montoya Campos Racing 11 15

+0.915

41'34.632

 0.915 151.432   18    
3
L. Fornaroli Trident
 4 15

+1.662

41'35.379

 0.747 151.387   15    
4
N. León Van Amersfoort Racing
 20 15

+2.191

41'35.908

 0.529 151.355   12    
5
S. Meguetounif Trident
 5 15

+2.871

41'36.588

 0.680 151.314   10    
6
L. Browning Hitech Pulse-Eight
 14 15

+3.229

41'36.946

 0.358 151.292   8    
7
M. Esterson Jenzer Motorsport
 18 15

+3.604

41'37.321

 0.375 151.269   6    
8
S. Ramos Trident
 6 15

+4.088

41'37.805

 0.484 151.240   4    
9
T. Tramnitz MP Motorsport
 7 15

+4.852

41'38.569

 0.764 151.194   2    
10
A. Dunne MP Motorsport
 9 15

+5.345

41'39.062

 0.493 151.164   1    
11
D. Beganovic Prema Powerteam
 1 15

+6.600

41'40.317

 1.255 151.088        
12
L. Van ART Grand Prix
 24 15

+7.271

41'40.988

 0.671 151.048        
13
G. Minì Prema Powerteam
 2 15

+8.133

41'41.850

 0.862 150.996        
14
C. Mansell ART Grand Prix
 23 15

+8.380

41'42.097

 0.247 150.981        
15
J. Dufek PHM AIX Racing
 28 15

+9.522

41'43.239

 1.142 150.912        
16
P. Wiśnicki Rodin Motorsport
 30 15

+10.339

41'44.056

 0.817 150.863        
17
T. Inthraphuvasak PHM AIX Racing
 26 15

+10.686

41'44.403

 0.347 150.842        
18
T. Smith Van Amersfoort Racing
 22 15

+11.129

41'44.846

 0.443 150.815        
19
M. Zagazeta Jenzer Motorsport
 19 15

+12.148

41'45.865

 1.019 150.754 1      
20
K. Sztuka MP Motorsport
 8 15

+12.796

41'46.513

 0.648 150.715 1      
21
O. Goethe Campos Racing
 10 15

+13.274

41'46.991

 0.478 150.686 1      
22
J. Loake Rodin Motorsport
 31 15

+14.758

41'48.475

 1.484 150.597        
23
N. Bedrin PHM AIX Racing
 27 15

+17.763

41'51.480

 3.005 150.417        
24
C. Shields Hitech Pulse-Eight
 16 15

+19.997

41'53.714

 2.234 150.283 1      
25
C. Wurz Jenzer Motorsport
 17 15

+20.236

41'53.953

 0.239 150.269 1      
dnf
A. Lindblad Prema Powerteam
 3 9

6 laps

         Yarış dışı  
dnf
M. Boya Campos Racing
 12 9

6 laps

         Kaza  
dnf Germany S. Floersch Van Amersfoort Racing 21 6

9 laps

         Kaza  
dnf
M. Stenshorne Hitech Pulse-Eight
 15 1

14 laps

         Kaza  
dnf
T. Taponen ART Grand Prix
 25 1

14 laps

         Kaza  
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