F3 Belçika ana yarış: Voisin ilk galibiyetini aldı, Prema Takımlar Şampiyonasını kazandı

Callum Voisin, üç güvenlik aracı periyoduyla ciddi bir şekilde kesintiye uğrayan ana yarışı ve Spa Francorchamps'ta ilk Formula 3 zaferini kazandı.

GB3 şampiyonu, Silverstone'da ilk podyumunu elde etmişti.

Pole pozisyonundan yarışa başlayan Voisin, yarış boyunca sakin görünüyordu.

Callum Voisin, Sebastian Montoya'nın erken bir meydan okumasını savuşturduktan sonra birçok kez yarışın yeniden başlatılmasına rağmen 0,9 saniye farkla kazandı.

Dino Beganovic, Prema Racing, Gabriele Mini, Prema Racing Photo by: Formula Motorsport Ltd

Ön sıradan başlayan Leonardo Fornaroli, başlangıçta Montoya'nın gerisinde kalmıştı, ancak Fornaroli üçüncü sırada kalmaya devam etti; bu pozisyon onu, Mini'den tek bir puan farkla Sürücüler Sıralaması'nda zirveye taşıdı.

Pist limitleri nedeniyle 10 saniye ceza alıp sprint yarışında puan alamayan Luke Browning, ana yarışta altıncı oldu.

Puan alamaması sonucunda Lindblad 16 puan geriden geliyor.

Yarışın sonucu: