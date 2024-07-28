F3 Belçika ana yarış: Voisin ilk galibiyetini aldı, Prema Takımlar Şampiyonasını kazandı
Prema Takımlar Şampiyonluğu'nu kazanırken, Voisin ilk kez F3 galibiyetini Spa'da aldı.
Callum Voisin, üç güvenlik aracı periyoduyla ciddi bir şekilde kesintiye uğrayan ana yarışı ve Spa Francorchamps'ta ilk Formula 3 zaferini kazandı.
GB3 şampiyonu, Silverstone'da ilk podyumunu elde etmişti.
Pole pozisyonundan yarışa başlayan Voisin, yarış boyunca sakin görünüyordu.
Callum Voisin, Sebastian Montoya'nın erken bir meydan okumasını savuşturduktan sonra birçok kez yarışın yeniden başlatılmasına rağmen 0,9 saniye farkla kazandı.
Dino Beganovic, Prema Racing, Gabriele Mini, Prema Racing
Photo by: Formula Motorsport Ltd
Ön sıradan başlayan Leonardo Fornaroli, başlangıçta Montoya'nın gerisinde kalmıştı, ancak Fornaroli üçüncü sırada kalmaya devam etti; bu pozisyon onu, Mini'den tek bir puan farkla Sürücüler Sıralaması'nda zirveye taşıdı.
Pist limitleri nedeniyle 10 saniye ceza alıp sprint yarışında puan alamayan Luke Browning, ana yarışta altıncı oldu.
Puan alamaması sonucunda Lindblad 16 puan geriden geliyor.
Yarışın sonucu:
|
1-
2
|Sıra
|Sürücü
|#
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|Pitler
|Puan
|Yarış dışı
|Bonus
|1
|
C. Voisin Rodin Motorsport
|29
|15
|
41'33.717
|151.488
|25
|3
|2
|S. Montoya Campos Racing
|11
|15
|
+0.915
41'34.632
|0.915
|151.432
|18
|3
|
L. Fornaroli Trident
|4
|15
|
+1.662
41'35.379
|0.747
|151.387
|15
|4
|
N. León Van Amersfoort Racing
|20
|15
|
+2.191
41'35.908
|0.529
|151.355
|12
|5
|
S. Meguetounif Trident
|5
|15
|
+2.871
41'36.588
|0.680
|151.314
|10
|6
|
L. Browning Hitech Pulse-Eight
|14
|15
|
+3.229
41'36.946
|0.358
|151.292
|8
|7
|
M. Esterson Jenzer Motorsport
|18
|15
|
+3.604
41'37.321
|0.375
|151.269
|6
|8
|
S. Ramos Trident
|6
|15
|
+4.088
41'37.805
|0.484
|151.240
|4
|9
|
T. Tramnitz MP Motorsport
|7
|15
|
+4.852
41'38.569
|0.764
|151.194
|2
|10
|
A. Dunne MP Motorsport
|9
|15
|
+5.345
41'39.062
|0.493
|151.164
|1
|11
|
D. Beganovic Prema Powerteam
|1
|15
|
+6.600
41'40.317
|1.255
|151.088
|12
|
L. Van ART Grand Prix
|24
|15
|
+7.271
41'40.988
|0.671
|151.048
|13
|
G. Minì Prema Powerteam
|2
|15
|
+8.133
41'41.850
|0.862
|150.996
|14
|
C. Mansell ART Grand Prix
|23
|15
|
+8.380
41'42.097
|0.247
|150.981
|15
|
J. Dufek PHM AIX Racing
|28
|15
|
+9.522
41'43.239
|1.142
|150.912
|16
|
P. Wiśnicki Rodin Motorsport
|30
|15
|
+10.339
41'44.056
|0.817
|150.863
|17
|
T. Inthraphuvasak PHM AIX Racing
|26
|15
|
+10.686
41'44.403
|0.347
|150.842
|18
|
T. Smith Van Amersfoort Racing
|22
|15
|
+11.129
41'44.846
|0.443
|150.815
|19
|
M. Zagazeta Jenzer Motorsport
|19
|15
|
+12.148
41'45.865
|1.019
|150.754
|1
|20
|
K. Sztuka MP Motorsport
|8
|15
|
+12.796
41'46.513
|0.648
|150.715
|1
|21
|
O. Goethe Campos Racing
|10
|15
|
+13.274
41'46.991
|0.478
|150.686
|1
|22
|
J. Loake Rodin Motorsport
|31
|15
|
+14.758
41'48.475
|1.484
|150.597
|23
|
N. Bedrin PHM AIX Racing
|27
|15
|
+17.763
41'51.480
|3.005
|150.417
|24
|
C. Shields Hitech Pulse-Eight
|16
|15
|
+19.997
41'53.714
|2.234
|150.283
|1
|25
|
C. Wurz Jenzer Motorsport
|17
|15
|
+20.236
41'53.953
|0.239
|150.269
|1
|dnf
|
A. Lindblad Prema Powerteam
|3
|9
|
6 laps
|Yarış dışı
|dnf
|
M. Boya Campos Racing
|12
|9
|
6 laps
|Kaza
|dnf
|S. Floersch Van Amersfoort Racing
|21
|6
|
9 laps
|Kaza
|dnf
|
M. Stenshorne Hitech Pulse-Eight
|15
|1
|
14 laps
|Kaza
|dnf
|
T. Taponen ART Grand Prix
|25
|1
|
14 laps
|Kaza
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